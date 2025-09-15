ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "జొన్నపిండి మురుకులు" - ఇలా చేస్తే క్రిస్పీగా, గుల్లగా వస్తాయి!

మురుకులను ఓసారి ఇలా ట్రైసి చూడండి - టేస్ట్ భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Jonna Pindi Murukulu
Jonna Pindi Murukulu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sorghum Flour Murukulu Making in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులో స్వీట్ అండ్ హాట్​ ఉంటాయి. వీటిని స్నాక్స్​గా తింటారు. బయట దుకాణాల్లోనూ ఇవి కొనుగోలు చేస్తారు. వీటిల్లో మురుకులు ఒకటి. ఇవి క్రిస్పీగా అండ్ టేస్టీగా ఉండటంతో అందరూ తినడానికి ఇష్టపడతారు. ఈ మురుకులను శనగపిండి, మినప్పిండితో ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. ఇలా రోజూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే జొన్నపిండి మురుకులు.

వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి. అంతేకాక క్రిస్పీగా, గుల్లగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి. ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా పీల్చవు! వీటిని డబ్బాలో వేసి పెడితే మెత్తబడకుండా మూడు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. పిల్లలకు ఇలా చేసి స్నాక్స్ టైమ్​లో పెడితే వారి ఫేవరెట్ ఫుడ్ అవడం ఖాయం! మరీ టేస్టీటేస్టీ జొన్నపిండి మురుకులు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

మైదా లేకుండా "మైసూర్ బోండా" - అప్పటికప్పుడు ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇలా చేసుకోవచ్చు!

Jonna Pindi Murukulu
జొన్నపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • జొన్నపిండి - 2 కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • వాము - 2 టీ స్పూన్లు
  • నువ్వులు - 2 టీ స్పూన్లు
  • కారం - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
Jonna Pindi Murukulu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల జొన్నపిండి తీసుకోవాలి. ఇందులో ఒక కప్పు బియ్యప్పిండి యాడ్ చేయాలి. అదే విధంగా రెండు టీ స్పూన్ల వాము, రెండు టీ స్పూన్ల నువ్వులు, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత వేడిచేసి పెట్టుకున్న రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి పిండిని బాగా కలపాలి. అదేవిధంగా కొద్ది కొద్దిగా వేడి నీళ్లు పోస్తూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
Jonna Pindi Murukulu
నువ్వులు (Getty Images)
  • అనంతరం కొద్ది కొద్దిగా పిండిని స్టార్ షేప్ బిళ్ల ఉన్న మురుకుల పావులో పెట్టాలి. ఆ తర్వాత పావును తిప్పుతూ మురుకుల ఆకారంలో ఒక్కొక్కటి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న మురుకులను వేసి మంటను మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అటుఇటూ తిప్పుతూ వేగనివ్వాలి.
Jonna Pindi Murukulu
కారం (Getty Images)
  • కొద్దిసేపు అలా ఉంచి మురుకులను ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇక క్రిస్పీక్రిస్పీ టేస్టీటేస్టీ జొన్నపిండి మురుకులు మీ ముందుటాయి.
  • అనంతరం వీటిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి పెట్టారంటే మూడు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.
Jonna Pindi Murukulu
నూనె (Getty Images)
  • వీటిని ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీరూ ఎక్కువ మోతాదులో జొన్నపిండి మురుకులు చేయాలంటే జొన్నపిండి, బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర ఇంగ్రేడియట్స్​ను పెంచాల్సి ఉంటుంది.
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది!

బియ్యప్పిండితో "క్రంచీ అండ్ టేస్టీ చిప్స్" - ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు!

అమ్మమ్మల కాలం నాటి "కొయ్య రొట్టె" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

MURUKULU IN TELUGUJOWAR MURUKULU RECIPEజొన్నపిండి మురుకులు తయారీ విధానంJONNA PINDI MURUKULU RECIPE TELUGUJONNA PINDI MURUKULU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.