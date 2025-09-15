కరకరలాడే "జొన్నపిండి మురుకులు" - ఇలా చేస్తే క్రిస్పీగా, గుల్లగా వస్తాయి!
మురుకులను ఓసారి ఇలా ట్రైసి చూడండి - టేస్ట్ భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Published : September 15, 2025 at 1:59 PM IST
Sorghum Flour Murukulu Making in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులో స్వీట్ అండ్ హాట్ ఉంటాయి. వీటిని స్నాక్స్గా తింటారు. బయట దుకాణాల్లోనూ ఇవి కొనుగోలు చేస్తారు. వీటిల్లో మురుకులు ఒకటి. ఇవి క్రిస్పీగా అండ్ టేస్టీగా ఉండటంతో అందరూ తినడానికి ఇష్టపడతారు. ఈ మురుకులను శనగపిండి, మినప్పిండితో ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. ఇలా రోజూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే జొన్నపిండి మురుకులు.
వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి. అంతేకాక క్రిస్పీగా, గుల్లగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి. ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా పీల్చవు! వీటిని డబ్బాలో వేసి పెడితే మెత్తబడకుండా మూడు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. పిల్లలకు ఇలా చేసి స్నాక్స్ టైమ్లో పెడితే వారి ఫేవరెట్ ఫుడ్ అవడం ఖాయం! మరీ టేస్టీటేస్టీ జొన్నపిండి మురుకులు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జొన్నపిండి - 2 కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- వాము - 2 టీ స్పూన్లు
- నువ్వులు - 2 టీ స్పూన్లు
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల జొన్నపిండి తీసుకోవాలి. ఇందులో ఒక కప్పు బియ్యప్పిండి యాడ్ చేయాలి. అదే విధంగా రెండు టీ స్పూన్ల వాము, రెండు టీ స్పూన్ల నువ్వులు, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి.
- ఆ తర్వాత వేడిచేసి పెట్టుకున్న రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి పిండిని బాగా కలపాలి. అదేవిధంగా కొద్ది కొద్దిగా వేడి నీళ్లు పోస్తూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్ది కొద్దిగా పిండిని స్టార్ షేప్ బిళ్ల ఉన్న మురుకుల పావులో పెట్టాలి. ఆ తర్వాత పావును తిప్పుతూ మురుకుల ఆకారంలో ఒక్కొక్కటి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న మురుకులను వేసి మంటను మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి అటుఇటూ తిప్పుతూ వేగనివ్వాలి.
- కొద్దిసేపు అలా ఉంచి మురుకులను ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇక క్రిస్పీక్రిస్పీ టేస్టీటేస్టీ జొన్నపిండి మురుకులు మీ ముందుటాయి.
- అనంతరం వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి పెట్టారంటే మూడు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.
- వీటిని ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
- మీరూ ఎక్కువ మోతాదులో జొన్నపిండి మురుకులు చేయాలంటే జొన్నపిండి, బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర ఇంగ్రేడియట్స్ను పెంచాల్సి ఉంటుంది.
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది!
