Jowar Flour Pan Cakes: పాన్కేక్స్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. మరీ ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే చాలా మంది వివిధ రకాలుగా వీటిని ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా జొన్న పిండితో చేసే పాన్ కేక్స్ తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటాయి. చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగూ జొన్న పిండి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులోని పోషకాలు బరువు తగ్గించడం నుంచి డయాబెటిస్ కంట్రోల్ వరకు హెల్ప్ చేస్తాయి కాబట్టి హాయిగా తినొచ్చు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ జొన్న పిండి పాన్కేక్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- జొన్న పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- రవ్వ - 1 కప్పు
- పెరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఉప్పు - సరిపడా
- క్యారెట్ - 1
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యాప్సికం - సగ భాగం
- క్యాబేజీ- చిన్న ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- బేకింగ్ సోడా- అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- పాన్ కేక్స్కు అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, క్యాబేజీ, క్యాప్సికం, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి జొన్న పిండి, బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసిన తర్వాత ఓసారి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోస్తూ పిండిని పాన్ కేక్స్ లేదా బన్ దోశకు సరిపడేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- వాటర్ సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత పిండిని సుమారు 5 నిమిషాల పాటు ఆపకుండా బీట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా బీట్ చేసుకున్న పిండి గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత జొన్న పిండిలోకి క్యారెట్, క్యాప్సికం, క్యాబేజీ, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరోసారి కలపాలి.
- అనంతరం జీలకర్ర, పసుపు, ఇంగువ వేసి ఇంకోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరగా బేకింగ్ సోడా వేసి కలిపి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి తాలింపు పెట్టడానికి ఉపయోగించే చిన్న పాన్ పెట్టి లైట్గా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత పిండిని గరిటెతో పోసుకుని సమానంగా స్ప్రెడ్ చేయాలి.
- మీడియం ఫ్లేమ్లో ఓ వైపు కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ ఎర్రగా, క్రిస్పీగా కాల్చుకున్న తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని పాన్కేక్స్గా ప్రిపేర్ చేసుకుని వేడివేడి సర్వ్ చేసుకుని గ్రీన్ చట్నీ లేదా టమాట సాస్తో తింటే అద్దిరిపోయే జొన్న పిండితో పాన్కేక్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పిండిలో కప్పుకంటే నీళ్లు ఎక్కువ అవసరం పడవు. కాబట్టి ఆ నీటినే కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని కలుపుకోవాలి. ఎందుకంటే మిశ్రమం పల్చగా అయితే పాన్ కేక్స్ సరిగ్గా రావు.
- ఈ పాన్కేక్స్ చేసుకోవడానికి తాలింపు పెట్టే పాన్ లేకపోతే దోశ పెనం అయినా వాడుకోవచ్చు. అయితే దోశ పెనం వాడితో రెండు పాన్కేక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
'రాఖీ' వేళ భయ్యా కోసం కమ్మని "బర్ఫీ" - బొంబాయి రవ్వతో అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!