ETV Bharat / offbeat

రాగి సంగటి అన్నగారు - "జొన్న సంగటి" తమ్ముడు గారు - షుగర్​ బాధితులకు సూపర్ ఫుడ్ - ఇలా తయారు చేసుకోండి! - HOW TO MAKE JONNA SANGATI AT HOME

How to Make Jonna Sangati at Home ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Mar 6, 2025, 2:53 PM IST | Updated : Mar 6, 2025, 3:19 PM IST

How to Make Jonna Sangati at Home: 'రాగి సంగటి - నాటుకోడి పులుసు' ఇది ఎవర్​గ్రీన్​ కాంబినేషన్​. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇక, రాగుల వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయని అందరికీ తెలుసు. అదేకోవలో జొన్నలతో కూడా సంగటి చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతుంటారు. బరువు తగ్గడం నుంచి డయాబెటిస్​ కంట్రోల్​ వరకు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని చెబుతారు. అయితే, ఈ జొన్న సంగటి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చాలా మందికి తెలియదు. కానీ, చాలా ఈజీగా ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం. కావాల్సిన పదార్థాలు: తెల్ల జొన్నలు - 1 గ్లాసు

నీళ్లు - 4 గ్లాసులు

ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

Last Updated : Mar 6, 2025, 3:19 PM IST