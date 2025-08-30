ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "జొన్న దోసెలు" - పిండి ఇలా కలిపితే క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి! - JONNA DOSA

జొన్న రొట్టెలు చేయడం రావట్లేదా? - జొన్నదోసెలు ఈజీగా ఇలా చేసేయండి!

jonna_doselu_recipe (Getty images)
Published : August 30, 2025 at 3:25 PM IST

Jonna Doselu recipe : దోసెలు అనగానే ఎప్పుడూ బియ్యం, మినప్పప్పు మాత్రమే కాకుండా ఓసారి ఇలా జొన్న దోసెలు ట్రై చేసి చూడండి. క్రిస్పీగా కరకరలాడుతుంటాయి. అంతే కాదు జొన్న రొట్టెలు చేయడం రాని వాళ్లు ఇలా ఈజీగా దోసెలు వేసుకుంటే రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా మీ సొంతం. జొన్న దోసెలు పల్లీ చట్నీ లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో తినేయొచ్చు.

jonna_doselu_recipe
jonna_doselu_recipe (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • జొన్నలు - 1 కప్పు
  • మినప్పప్పు - అర కప్పు
  • అటుకులు - పావు కప్పు
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • నూనె - కొద్దిగా
jonna_doselu_recipe
jonna_doselu_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి 1 కప్పు జొన్నలు వేసుకోవాలి. మీరు తెల్ల జొన్నలు లేదా పచ్చ జొన్నల్లో ఏవైనా వాడుకోవచ్చు. జొన్నలు రెండు సార్లు శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు పోసి 8గంటలు నానబెట్టాలి.
  • అదే కప్పుతో అర కప్పు మినప్పప్పు, 1 టీ స్పూన్ మెంతులు, 3 ఎండు మిర్చి వేసుకుని కడిగి మళ్లీ నీళ్లు పోసుకుని 6గంటలు నానబెట్టుకోవాలి.
jonna_doselu_recipe
jonna_doselu_recipe (Getty images)
  • జొన్నలు నానబెట్టే సమయంలోనే వీటిని కూడా నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఉదయం నానబెట్టుకుంటే రాత్రి వరకు పూర్తిగా నానిపోతాయి.
  • ఇపుడు నీళ్లు వంపేసుకుని మినప్పప్పు మిక్సీ జార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మినప్పప్పు కొలత తీసుకున్న కప్పుతో పావు కప్పు అటుకులు వేసుకోవాలి. మీరు మందపాటి అటుకులు తీసుకుంటున్నట్లయితే 5 నిమిషాలు నానబెట్టి తీసుకోవాలి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
jonna_doselu_recipe
jonna_doselu_recipe (Getty images)
  • మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అదే మిక్సీ జార్​లో జొన్నలు విడతల వారీగా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. బరకగా ఉండడం వల్ల పంటి కింద దోసె కరకరలాడుతుంది.
  • ఇపుడు జొన్న పిండి, మినప్పిండి కలుపుకుని రాత్రి మొత్తం పక్కన పెట్టుకుంటే ఉదయానికల్లా బాగా పులిసిపోతుంది.
  • మీరు తీసుకునే గిన్నె పెద్దగా ఉండి పిండి సగానికే వచ్చేలా చూసుకోవాలి. ఉదయానికల్లా పిండి గిన్నె నిండా పొంగుతుంది కాబట్టి పెద్ద గిన్నె తీసుకోవాలి.
jonna_doselu_recipe
jonna_doselu_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు మీకు కావల్సిన పిండిని తీసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని దోసె బ్యాటర్ రెడీ చేసుకోవాలి.
  • దోసె కోసం స్టవ్ పై దోసె పెనం పెట్టుకుని హై ఫ్లేమ్​లో వేడి చేసి నీళ్లు చిలకరించి క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి దోసె పిండి వేసుకోవాలి.
  • దోసెపైన కొద్దిగా నూనె స్ప్రే చేసుకుని కాల్చుకోవాలి. ఓ వైపు కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది. మళ్లీ రెండో వైపు కాల్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న జొన్న దోసెలను మీకు నచ్చిన చట్నీతో వేడి వేడిగా తినేయొచ్చు.

