ETV Bharat / offbeat

కమ్మటి "జొన్న దోసెలు" - "నూనె లేకుండా చట్నీ" ఇలా ట్రై చేయండి! - JOWAR DOSA

రుచికరమైన జొన్న దోసెలు - ఇలా చేస్తే ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి!

jowar_dosa_recipe_in_telugu
jowar_dosa_recipe_in_telugu (getty image)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 11:02 AM IST

2 Min Read

jowar Dosa Recipe in Telugu : బరువు తగ్గడానికి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులైనా బీపీ, షుగర్ ఉన్న వాళ్లు ఇటీవల మిల్లెట్ ఫుడ్ అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. ఆరోగ్య రీత్యా మంచిదని వైద్యులు చెప్తున్న తరుణంలో ముఖ్యంగా జొన్న రొట్టె, రాగి జావ తాగుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జొన్న పిండితో దోసెలు ఎలా వేసుకోవాలో ఇవాళ తెలుసుకుందా. ఈ దోసెలు నోటికి ఎంతో కమ్మగా ఉంటాయి. ఎప్పుడూ వేసుకునే దోసెలు కాకుండా ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో నచ్చుతాయి.

'ఆంధ్రా స్టైల్​ గోంగూర పప్పు' - ఈ కొలతలతో చేయండి - కారం, పులుపు అన్నీ సమానంగా ఉంటాయి!

jowar_dosa_recipe_in_telugu
jowar_dosa_recipe_in_telugu (getty image)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ముప్పావు కప్పు - మినపగుండ్లు
  • పావు కప్పు - పొట్టు మినపగుండ్లు
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • 2 కప్పులు - జొన్నలు
  • అర కప్పు - అటుకులు
jowar_dosa_recipe_in_telugu
jowar_dosa_recipe_in_telugu (ETV Bharat)

చట్నీ కోసం :

  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
  • వెల్లుల్లి - 3
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నీళ్లు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
jowar_dosa_recipe_in_telugu
jowar_dosa_recipe_in_telugu (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా దొన్న దోసెల బ్యాటర్ కోసం పప్పు నానబెట్టుకోవాలి. ముప్పావు కప్పు మినపగుండ్లు, పావు కప్పు పొట్టు మినపగుండ్లు కలుపుకొని శుభ్రం చేసుకోవాలి. మీరు రెండూ అర కప్పు చొప్పున కూడా తీసుకోవచ్చు. అందులోనే మెంతులు, ఎండు మిర్చి కూడా వేసి నిండుగా నీళ్లు పోసుకుని ఐదారుగంటలు నానబెట్టుకోవాలి.
jowar_dosa_recipe_in_telugu
jowar_dosa_recipe_in_telugu (getty image)
  • ఇపుడు పప్పు తీసుకున్న కప్పుతోనే 2 కప్పుల జొన్నలు నిండుగా నీళ్లు పోసి 8గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. మినప్పప్పు కంటే జొన్నలు ఎక్కువ సేపు నానబెట్టుకోవాలి. మినపగుండ్లు బాగా నానిన తర్వాత అర కప్పు అటుకులు వేసుకోవాలి. పలుచని అటుకులు నేరుగా గ్రైండ్ చేసే సమయంలో వేసుకోవచ్చు. మందపాటి అటుకులు తీసుకుంటే కొద్ది సేపు నానబెట్టి తీసుకోవాలి.
jowar_dosa_recipe_in_telugu
jowar_dosa_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
  • అటుకులు పప్పు కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జొన్నలు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని మినప్పప్పు పిండిలో కలపాలి. ఆ తర్వాత పిండిన 8గంటలు నానబెట్టుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి దోసెలు వేసుకోవాలి.
  • పెనంపై కొద్దిగా నూనె రాసి దోసె వేసుకుని మంచి రంగులో కాల్చుకుని తీసుకోవాలి.
jowar_dosa_recipe_in_telugu
jowar_dosa_recipe_in_telugu (getty image)
  • చట్నీ కోసం ముప్పావు కప్పు పల్లీలు వేయించుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. కారానికి తగ్గట్లు పచ్చిమిర్చి, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. ఒక రెబ్బ చింతపండుతో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దినగా నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. అవసరం అనుకుంటే తాలింపు పెట్టుకోవచ్చు.

రసం, సాంబార్​లోకి ఎంతో బాగుండే "క్యాప్సికం ఫ్రై" - 15 నిమిషాల్లో ఇలా చేయండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

కమ్మని 'వంకాయ టమాటా పచ్చడి' - ఇలా చేస్తే వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

jowar Dosa Recipe in Telugu : బరువు తగ్గడానికి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులైనా బీపీ, షుగర్ ఉన్న వాళ్లు ఇటీవల మిల్లెట్ ఫుడ్ అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. ఆరోగ్య రీత్యా మంచిదని వైద్యులు చెప్తున్న తరుణంలో ముఖ్యంగా జొన్న రొట్టె, రాగి జావ తాగుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జొన్న పిండితో దోసెలు ఎలా వేసుకోవాలో ఇవాళ తెలుసుకుందా. ఈ దోసెలు నోటికి ఎంతో కమ్మగా ఉంటాయి. ఎప్పుడూ వేసుకునే దోసెలు కాకుండా ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో నచ్చుతాయి.

'ఆంధ్రా స్టైల్​ గోంగూర పప్పు' - ఈ కొలతలతో చేయండి - కారం, పులుపు అన్నీ సమానంగా ఉంటాయి!

jowar_dosa_recipe_in_telugu
jowar_dosa_recipe_in_telugu (getty image)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ముప్పావు కప్పు - మినపగుండ్లు
  • పావు కప్పు - పొట్టు మినపగుండ్లు
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • 2 కప్పులు - జొన్నలు
  • అర కప్పు - అటుకులు
jowar_dosa_recipe_in_telugu
jowar_dosa_recipe_in_telugu (ETV Bharat)

చట్నీ కోసం :

  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
  • వెల్లుల్లి - 3
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నీళ్లు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
jowar_dosa_recipe_in_telugu
jowar_dosa_recipe_in_telugu (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా దొన్న దోసెల బ్యాటర్ కోసం పప్పు నానబెట్టుకోవాలి. ముప్పావు కప్పు మినపగుండ్లు, పావు కప్పు పొట్టు మినపగుండ్లు కలుపుకొని శుభ్రం చేసుకోవాలి. మీరు రెండూ అర కప్పు చొప్పున కూడా తీసుకోవచ్చు. అందులోనే మెంతులు, ఎండు మిర్చి కూడా వేసి నిండుగా నీళ్లు పోసుకుని ఐదారుగంటలు నానబెట్టుకోవాలి.
jowar_dosa_recipe_in_telugu
jowar_dosa_recipe_in_telugu (getty image)
  • ఇపుడు పప్పు తీసుకున్న కప్పుతోనే 2 కప్పుల జొన్నలు నిండుగా నీళ్లు పోసి 8గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. మినప్పప్పు కంటే జొన్నలు ఎక్కువ సేపు నానబెట్టుకోవాలి. మినపగుండ్లు బాగా నానిన తర్వాత అర కప్పు అటుకులు వేసుకోవాలి. పలుచని అటుకులు నేరుగా గ్రైండ్ చేసే సమయంలో వేసుకోవచ్చు. మందపాటి అటుకులు తీసుకుంటే కొద్ది సేపు నానబెట్టి తీసుకోవాలి.
jowar_dosa_recipe_in_telugu
jowar_dosa_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
  • అటుకులు పప్పు కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జొన్నలు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని మినప్పప్పు పిండిలో కలపాలి. ఆ తర్వాత పిండిన 8గంటలు నానబెట్టుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి దోసెలు వేసుకోవాలి.
  • పెనంపై కొద్దిగా నూనె రాసి దోసె వేసుకుని మంచి రంగులో కాల్చుకుని తీసుకోవాలి.
jowar_dosa_recipe_in_telugu
jowar_dosa_recipe_in_telugu (getty image)
  • చట్నీ కోసం ముప్పావు కప్పు పల్లీలు వేయించుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. కారానికి తగ్గట్లు పచ్చిమిర్చి, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. ఒక రెబ్బ చింతపండుతో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దినగా నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. అవసరం అనుకుంటే తాలింపు పెట్టుకోవచ్చు.

రసం, సాంబార్​లోకి ఎంతో బాగుండే "క్యాప్సికం ఫ్రై" - 15 నిమిషాల్లో ఇలా చేయండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

కమ్మని 'వంకాయ టమాటా పచ్చడి' - ఇలా చేస్తే వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

JONNA DOSELUHOW TO MAKE DOSAEASY DOSA RECIPEజొన్న దోసెలు ఎలా తయారు చేయాలిJOWAR DOSA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

రక్షాబంధన్ రోజు సోదరికి ఇవ్వకూడని గిఫ్ట్స్ ఏవి? ఏ బహుమతులు ఇస్తే శుభం?

భారత్‌తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవు: డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌

‘డిజి లక్ష్మి’ కార్యక్రమం - డిగ్రీ చదివిన మహిళలకు ఉపాధి

మతం దాచి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇకపై చెల్లదు- 10ఏళ్ల జైలు శిక్ష- ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.