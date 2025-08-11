jowar Dosa Recipe in Telugu : బరువు తగ్గడానికి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులైనా బీపీ, షుగర్ ఉన్న వాళ్లు ఇటీవల మిల్లెట్ ఫుడ్ అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. ఆరోగ్య రీత్యా మంచిదని వైద్యులు చెప్తున్న తరుణంలో ముఖ్యంగా జొన్న రొట్టె, రాగి జావ తాగుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జొన్న పిండితో దోసెలు ఎలా వేసుకోవాలో ఇవాళ తెలుసుకుందా. ఈ దోసెలు నోటికి ఎంతో కమ్మగా ఉంటాయి. ఎప్పుడూ వేసుకునే దోసెలు కాకుండా ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో నచ్చుతాయి.
'ఆంధ్రా స్టైల్ గోంగూర పప్పు' - ఈ కొలతలతో చేయండి - కారం, పులుపు అన్నీ సమానంగా ఉంటాయి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- ముప్పావు కప్పు - మినపగుండ్లు
- పావు కప్పు - పొట్టు మినపగుండ్లు
- మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 3
- 2 కప్పులు - జొన్నలు
- అర కప్పు - అటుకులు
చట్నీ కోసం :
- పల్లీలు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
- వెల్లుల్లి - 3
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నీళ్లు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా దొన్న దోసెల బ్యాటర్ కోసం పప్పు నానబెట్టుకోవాలి. ముప్పావు కప్పు మినపగుండ్లు, పావు కప్పు పొట్టు మినపగుండ్లు కలుపుకొని శుభ్రం చేసుకోవాలి. మీరు రెండూ అర కప్పు చొప్పున కూడా తీసుకోవచ్చు. అందులోనే మెంతులు, ఎండు మిర్చి కూడా వేసి నిండుగా నీళ్లు పోసుకుని ఐదారుగంటలు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు పప్పు తీసుకున్న కప్పుతోనే 2 కప్పుల జొన్నలు నిండుగా నీళ్లు పోసి 8గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. మినప్పప్పు కంటే జొన్నలు ఎక్కువ సేపు నానబెట్టుకోవాలి. మినపగుండ్లు బాగా నానిన తర్వాత అర కప్పు అటుకులు వేసుకోవాలి. పలుచని అటుకులు నేరుగా గ్రైండ్ చేసే సమయంలో వేసుకోవచ్చు. మందపాటి అటుకులు తీసుకుంటే కొద్ది సేపు నానబెట్టి తీసుకోవాలి.
- అటుకులు పప్పు కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జొన్నలు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని మినప్పప్పు పిండిలో కలపాలి. ఆ తర్వాత పిండిన 8గంటలు నానబెట్టుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి దోసెలు వేసుకోవాలి.
- పెనంపై కొద్దిగా నూనె రాసి దోసె వేసుకుని మంచి రంగులో కాల్చుకుని తీసుకోవాలి.
- చట్నీ కోసం ముప్పావు కప్పు పల్లీలు వేయించుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. కారానికి తగ్గట్లు పచ్చిమిర్చి, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. ఒక రెబ్బ చింతపండుతో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దినగా నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. అవసరం అనుకుంటే తాలింపు పెట్టుకోవచ్చు.