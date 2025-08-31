Jowar Dibba Rotti Making : నార్మల్గా అందరూ ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా వంటివాటిని ఎక్కువగా టిఫిన్స్లో తింటారు. అదేవిధంగా కొందరూ దిబ్బరొట్టెలు చేస్తారు. వీటికోసం బియ్యం రవ్వ లేదా ఇడ్లీ రవ్వ వాడుతారు. అలాకాకుండా ఇప్పుడూ చెప్పబోయే పద్ధతిలో జొన్నలతో దిబ్బరొట్టె చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. జొన్నలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలుచేస్తాయనే విషయం తెలిసిందే. ఈ జొన్న దిబ్బరొట్టెలు పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. దీనిని తింటున్న కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మరీ వీటిని ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - ఒక కప్పు
- జొన్నరవ్వ - మూడు కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలో ఒక కప్పు మినపప్పును తీసుకొని కడగాలి. దానిని ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- అదే కప్పుతో ఇంకో గిన్నెలో మూడు కప్పుల జొన్నరవ్వ వేసుకోవాలి. జొన్నలను మిల్లులో రవ్వలాగా పట్టించాలి. లేదంటే మార్కెట్లో దొరికే జొన్న రవ్వైనా వాడుకోవచ్చు. దీనిని రెండు మూడు సార్లు కడిగి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం నానిన మినప్పపును మిక్సీజార్లోకి తీసుకొని కొంచెంకొంచెం నీళ్లు పోస్తూ గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకొని కడిగిన నానబెట్టుకున్న రవ్వలోంచి నీళ్లు తీసేసి ఇందులో వేయాలి. రవ్వలో నీళ్లను సరిగ్గా తీసివేయకపోతే రొట్టె వేసినప్పుడు సరిగ్గా రాదు. ఇలా వాటిని బాగా కలిపి రాత్రంతా పులియపెట్టాలి.
- మరుసటి రోజున పులియపెట్టిన పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- స్టవ్ మీద మందంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకుని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పిండి వేయాలి. నూనె ఎక్కువగా ఉంటే రొట్టె క్రిస్పీగా వస్తుంది. మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రొట్టెను కాల్చాలి. రొట్టె అంతా సమానంగా వచ్చేలా పాన్ని అటూ ఇటూ కదపాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల తర్వాత కాలిన తర్వాత తీసివేయాలి.
- అంతే ఇలా సింపుల్గా చేసుకుంటే రుచికరమైన టేస్టీ జొన్న దిబ్బ రొట్టెలు మీ ముందుంటాయి. మరోవైపు మిగిలిన పిండిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మూడురోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది
- జొన్న దిబ్బరొట్టెలు వేడివేడిగా ఏ చట్నీతో అయినా చాలా రుచిగా ఉంటాయి.
- ఈ రొట్టెలు ఎన్ని తిన్నా అస్సలు బోర్ కొట్టవు. ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
