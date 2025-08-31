ETV Bharat / offbeat

రొటీన్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​కి భిన్నంగా - "జొన్న దిబ్బరొట్టెలు" ట్రై చేయండి - క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి! - JONNA DIBBA ROTTE

సరికొత్తగా ఇలా జొన్న దిబ్బరొట్టెలు చేసేయండి - ఇంట్లో పిల్లలు, పెద్దలందరికీ బాగా నచ్చుతుంది

Jowar Dibba Rotti Making
Jowar Dibba Rotti Making (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 3:11 PM IST

2 Min Read

Jowar Dibba Rotti Making : నార్మల్​గా అందరూ ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా వంటివాటిని ఎక్కువగా టిఫిన్స్​లో తింటారు. అదేవిధంగా కొందరూ దిబ్బరొట్టెలు చేస్తారు. వీటికోసం బియ్యం రవ్వ లేదా ఇడ్లీ రవ్వ వాడుతారు. అలాకాకుండా ఇప్పుడూ చెప్పబోయే పద్ధతిలో జొన్నలతో దిబ్బరొట్టె చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. జొన్నలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలుచేస్తాయనే విషయం తెలిసిందే. ఈ జొన్న దిబ్బరొట్టెలు పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటుంది. దీనిని తింటున్న కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మరీ వీటిని ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?

ఈ ఒక్క ట్రిక్​తో "కట్టె పొంగలి" చేయండి - ఎన్ని సార్లు తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది!

Jowar Dibba Rotti Making
జొన్నలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - ఒక కప్పు
  • జొన్నరవ్వ - మూడు కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Jowar Dibba Rotti Making
మినపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

Jowar Dibba Rotti Making
ఉప్పు (ETV Bharat)
  • ముందుగా ఓ గిన్నెలో ఒక కప్పు మినపప్పును తీసుకొని కడగాలి. దానిని ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదే కప్పుతో ఇంకో గిన్నెలో మూడు కప్పుల జొన్నరవ్వ వేసుకోవాలి. జొన్నలను మిల్లులో రవ్వలాగా పట్టించాలి. లేదంటే మార్కెట్​లో దొరికే జొన్న రవ్వైనా వాడుకోవచ్చు. దీనిని రెండు మూడు సార్లు కడిగి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం నానిన మినప్పపును మిక్సీజార్​లోకి తీసుకొని కొంచెంకొంచెం నీళ్లు పోస్తూ గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకొని కడిగిన నానబెట్టుకున్న రవ్వలోంచి నీళ్లు తీసేసి ఇందులో వేయాలి. రవ్వలో నీళ్లను సరిగ్గా తీసివేయకపోతే రొట్టె వేసినప్పుడు సరిగ్గా రాదు. ఇలా వాటిని బాగా కలిపి రాత్రంతా పులియపెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజున పులియపెట్టిన పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
  • స్టవ్ మీద మందంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకుని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్​ వేడైన తర్వాత పిండి వేయాలి. నూనె ఎక్కువగా ఉంటే రొట్టె క్రిస్పీగా వస్తుంది. మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రొట్టెను కాల్చాలి. రొట్టె అంతా సమానంగా వచ్చేలా పాన్​ని అటూ ఇటూ కదపాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల తర్వాత కాలిన తర్వాత తీసివేయాలి.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా చేసుకుంటే రుచికరమైన టేస్టీ జొన్న దిబ్బ రొట్టెలు మీ ముందుంటాయి. మరోవైపు మిగిలిన పిండిని ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టుకుంటే మూడురోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది
  • జొన్న దిబ్బరొట్టెలు వేడివేడిగా ఏ చట్నీతో అయినా చాలా రుచిగా ఉంటాయి.
  • ఈ రొట్టెలు ఎన్ని తిన్నా అస్సలు బోర్​ కొట్టవు. ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

వెడ్డింగ్ స్టైల్ "సేమియా కేసరి" - ఇలా ఉడికించి చేసుకుంటే గడ్డకట్టకుండా టేస్టీగా ఉంటుంది!

ఘుమఘుమలాడే " గుత్తి వంకాయ దమ్ బిర్యానీ" - ఇలా ఈజీగా ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి!

Jowar Dibba Rotti Making : నార్మల్​గా అందరూ ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా వంటివాటిని ఎక్కువగా టిఫిన్స్​లో తింటారు. అదేవిధంగా కొందరూ దిబ్బరొట్టెలు చేస్తారు. వీటికోసం బియ్యం రవ్వ లేదా ఇడ్లీ రవ్వ వాడుతారు. అలాకాకుండా ఇప్పుడూ చెప్పబోయే పద్ధతిలో జొన్నలతో దిబ్బరొట్టె చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. జొన్నలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలుచేస్తాయనే విషయం తెలిసిందే. ఈ జొన్న దిబ్బరొట్టెలు పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటుంది. దీనిని తింటున్న కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మరీ వీటిని ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?

ఈ ఒక్క ట్రిక్​తో "కట్టె పొంగలి" చేయండి - ఎన్ని సార్లు తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది!

Jowar Dibba Rotti Making
జొన్నలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - ఒక కప్పు
  • జొన్నరవ్వ - మూడు కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Jowar Dibba Rotti Making
మినపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

Jowar Dibba Rotti Making
ఉప్పు (ETV Bharat)
  • ముందుగా ఓ గిన్నెలో ఒక కప్పు మినపప్పును తీసుకొని కడగాలి. దానిని ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదే కప్పుతో ఇంకో గిన్నెలో మూడు కప్పుల జొన్నరవ్వ వేసుకోవాలి. జొన్నలను మిల్లులో రవ్వలాగా పట్టించాలి. లేదంటే మార్కెట్​లో దొరికే జొన్న రవ్వైనా వాడుకోవచ్చు. దీనిని రెండు మూడు సార్లు కడిగి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం నానిన మినప్పపును మిక్సీజార్​లోకి తీసుకొని కొంచెంకొంచెం నీళ్లు పోస్తూ గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకొని కడిగిన నానబెట్టుకున్న రవ్వలోంచి నీళ్లు తీసేసి ఇందులో వేయాలి. రవ్వలో నీళ్లను సరిగ్గా తీసివేయకపోతే రొట్టె వేసినప్పుడు సరిగ్గా రాదు. ఇలా వాటిని బాగా కలిపి రాత్రంతా పులియపెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజున పులియపెట్టిన పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
  • స్టవ్ మీద మందంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకుని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్​ వేడైన తర్వాత పిండి వేయాలి. నూనె ఎక్కువగా ఉంటే రొట్టె క్రిస్పీగా వస్తుంది. మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రొట్టెను కాల్చాలి. రొట్టె అంతా సమానంగా వచ్చేలా పాన్​ని అటూ ఇటూ కదపాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల తర్వాత కాలిన తర్వాత తీసివేయాలి.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా చేసుకుంటే రుచికరమైన టేస్టీ జొన్న దిబ్బ రొట్టెలు మీ ముందుంటాయి. మరోవైపు మిగిలిన పిండిని ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టుకుంటే మూడురోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది
  • జొన్న దిబ్బరొట్టెలు వేడివేడిగా ఏ చట్నీతో అయినా చాలా రుచిగా ఉంటాయి.
  • ఈ రొట్టెలు ఎన్ని తిన్నా అస్సలు బోర్​ కొట్టవు. ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

వెడ్డింగ్ స్టైల్ "సేమియా కేసరి" - ఇలా ఉడికించి చేసుకుంటే గడ్డకట్టకుండా టేస్టీగా ఉంటుంది!

ఘుమఘుమలాడే " గుత్తి వంకాయ దమ్ బిర్యానీ" - ఇలా ఈజీగా ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి!

For All Latest Updates

TAGGED:

JONNA DIBBA ROTTI MAKINGSORGHUM DIBBA ROTTE RECIPEజొన్న దిబ్బరొట్టె తయారీ విధానంJOWAR DIBBA ROTTI MAKINGJONNA DIBBA ROTTE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.