ఆమె ఉద్యోగం​ వదిలేసింది - పైసా ఖర్చు లేకుండా హ్యాపీగా బతికేస్తోంది! - JO NEMETH LIFE STORY

46 ఏళ్ల వయసులో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది నెమెత్. డబ్బు లేకుండా జీవించాలనుకుంటున్న నెమెత్‌కు, ఆమె తండ్రి ఓ పుస్తకం ఇచ్చారట. అందులో రొటీన్​కు భిన్నంగా జీవిస్తున్న కొందరు వ్యక్తుల జీవిత కథలు ఉంటాయి. ఇందులో బ్రిటన్​కు చెందిన "Mark Boyle" అనే వ్యక్తి స్టోరీ కూడా ఉంది. అతను కూడా డబ్బు లేకుండా జీవితం సాగిస్తున్నాడు. అతని స్పూర్తితో పర్యావరణానికి ఇబ్బంది లేకుండా జీవించాలని నెమెత్ నిర్ణయించుకుంది. తన చుట్టూ ఉన్నవారిని కూడా నేచర్​ లవర్స్​గా మార్చాలనుకుంది. అలా తన నిత్యావసరాల్ని ఓ బ్యాగ్​లో వేసుకొని ఆమె ఫ్రెండ్​ షరోన్‌ ఇంటికి వెళ్లింది.

ప్రతిఫలం ఆశించకుండా!

షరోన్‌ భర్త పోయిన బాధలో ఉంది. దీంతో అమె వెంట ఉంటూ, ఆమె పిల్లల్ని చూసుకుంది. షరోన్​ ను డిప్రెషన్​ నుంచి బయటపడేసింది. ఇంటి పనులు, గార్డెనింగ్‌, కాయగూరలు పండించడం, నేచురల్ సబ్బులు-వాషింగ్‌ పౌడర్ వంటివి తయారుచేసేది. కొంత కాలం తర్వాత ఇతర స్నేహితులు, చుట్టుపక్కల వారి ఇళ్లలోనూ ఇలాగే చేసింది. ఎవరి ఇళ్లకు వెళ్లినా, వారికి ఇబ్బంది అవుతుందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ల ఇంట్లో ఉండదు. వారి తోటలోనో, ఖాళీ ప్రదేశంలోనూ చిన్న షెడ్డు వేసుకొని అందులో ఉంటుంది.

ఎంతో ఆనందంగా

ఇలా డబ్బు లేకుండా తోటి వాళ్లకు పనులు చేసిపెడుతూ, పర్యావరణ హితం కోసం పనిచేస్తూ, పైసా ఖర్చు లేకుండా బతకడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని చెబుతోంది నెమెత్. జాబ్​ చేస్తూ డబ్బు సంపాదించిన రోజులకంటే, ఇప్పుడే ఎక్కువ సంతోషంగా ఉన్నానని చెబుతోంది. బయటికి వెళ్లాల్సి వస్తే నడిచే వెళ్తుంది. దూర ప్రాంతాలైతే సైకిల్​ మీద వెళ్తుంది. తను కరెంటు కూడా వాడుకోవట్లేదు. రాత్రివేళ క్యాండిల్‌ లైట్​లోనే గడుపుతుంది. ఇన్‌స్టాలో తన అనుభవాలు షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇటీవల "Not 1 More Dollar - The Woman Who Gave Up Money To Win The Future" పేరుతో ఈ మధ్యనే తన లైఫ్​ మీద పుస్తకం కూడా రాసింది. డబ్బు సంపాదించకుండా, పైసా ఖర్చు లేకుండా హ్యాపీగా జీవిస్తున్న నెమెత్​ను చూసా చాలా మంది స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటున్నారట. ఎలాంటి ప్రెజర్స్​ లేకుండా, ఉరుకులు పరుగులు పెట్టకుండా తనదైన పద్ధతిలో, తనకు నచ్చిన జీవితం జీవిస్తున్న నెమెత్​ కథ మనకూ ఆదర్శమే కదా!