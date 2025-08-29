ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "జీరా రైస్, పనీర్ మసాలా కర్రీ" - ఇలా ట్రై చేస్తే రెస్టారెంట్ టేస్ట్! - PANEER MASALA RECIPE

వెజిటేరియన్ ఫుడ్ "జీరా రైస్, పనీర్ కర్రీ" - ఈ సండే ఇంట్లోనే ఇలా ట్రై చేయండి!

paneer_masala_recipe
paneer_masala_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 12:47 PM IST

3 Min Read

Paneer Masala Recipe : హోటళ్లు, దాబాలు, రెస్టారెంట్లలో ఎంతో మంది ఇష్టంగా ఆర్డర్ చేసేది జీరా రైస్, పనీర్ మసాలా కర్రీ. మీ ఇంటికి ఎవరైనా అతిథులు వచ్చినపుడు లేదా ఆదివారాల్లాంటి సెలవు రోజుల్లో ఇలా జీరా రైస్, పనీర్ మసాలా కర్రీ చేసి పెట్టండి ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఎప్పుడూ చికెన్, మటన్ కాకుండా ఓ సారి ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా ట్రై చేసి చూడండి.

paneer_masala_recipe
paneer_masala_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బాస్మతి బియ్యం - 2గ్లాసులు
  • నీళ్లు - 4 గ్లాసులు
  • నూనె - 1 స్పూన్
  • నెయ్యి - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 2 స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
paneer_masala_recipe
paneer_masala_recipe (ETV Bharat)

పనీర్ మసాలా కోసం :

  • పనీర్ - 200 గ్రాములు
  • టమోటాలు - 3 మీడియం సైజు
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉప్పు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - 1 స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 12
  • నువ్వులు - 2 స్పూన్లు
  • బటర్ లేదా నూనె -1 టేబుల్ స్పూన్
  • కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
  • కొత్తి మీర - కొద్దిగా
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - పావు స్పూన్
  • ధనియాలు, జీలకర్ర పొడి - 1 స్పూన్
  • కారం - 1 స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
paneer_masala_recipe
paneer_masala_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • జీరా రైస్ కోసం 2గ్లాసుల బాస్మతి బియ్యం శుభ్రం చేసి తీసుకోవాలి. మీరు 1గ్లాసుకు 2 గ్లాసుల నీళ్ల లెక్క తీసుకోవాలి. మొత్తం 4 గ్లాసులు నీళ్లు పోసి అరగంట నానబెట్టుకోవాలి.
  • నానబెట్టుకున్న తర్వాత స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె, నెయ్యి వేసుకుని జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేయించాలి. నానబెట్టుకున్న బియ్యం నీళ్లతో పాటు వేసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి
  • మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకుని దగ్గర పడిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. ఇలా చేస్తే కుక్కర్​లో కంటే ఈజీగా 5 నిమిషాల్లో రైస్ రెడీగా ఉంటుంది.
paneer_masala_recipe
paneer_masala_recipe (ETV Bharat)
  • మూత పెట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే వేడికి మగ్గిపోతుంది. 15 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే రైస్ పుల్లలు పుల్లలుగా విడిపోతుంది. చివరగా కొత్తిమీర చల్లుకుని దించుకుంటే చాలు.
  • ఇపుడు పనీర్ మసాలా కోసం 200 గ్రాముల పనీర్ చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి వేసి కలిపి 5 నిమిషాల పాటు మారినేట్ చేసుకోవాలి. ఈ లోగా గ్రేవీ కోసం జీడిపప్పు, నువ్వులు వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీలోకి టమోటా ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టుకుని ప్యూరీ రెడీ చేసుకోవాలి.
paneer_masala_recipe
paneer_masala_recipe (Getty images)
  • కడాయిలో బటర్ లేదా నూనె వేసి 2 నిమిషాల పాటు పనీర్ ముక్కలను వేయించాలి. 1 స్పూన్ కసూరి మేతి, కొత్తి మీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • కర్రీ కోసం ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత 2 బిర్యానీ ఆకులు, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మగ్గించాలి. ఒక నిమిషం తర్వాత పావు స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించి 1 స్పూన్ ధనియాలు, లకర్ర పొడి, కారం, టమోటా ప్యూరీ వేసుకోవాలి.
paneer_masala_recipe
paneer_masala_recipe (Getty images)
  • మరో 3 నిమిషాల్లో నూనె పైకి తేలగానే జీడిపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి. గ్రేవీ దగ్గర పడిన తర్వాత ముందుగా వేయించిన పన్నీర్, పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. గ్రేవీ కోసం అవసరమైన నీళ్లు పోసుకుని కలిపి 5 నిమిషాలు ఉడికించుకుని మధ్య మధ్యలో మూత తీసి కలుపుకోవాలి. దించడానికి 2 నిమిషాల ముందుగా గరం మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి దించుకోవాలి.

