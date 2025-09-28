ETV Bharat / offbeat

ఇంట్లో "జీలకర్ర రసం" ఇలా చేశారంటే - కూరలు పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం చారుతోనే తినేస్తారు!

వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే రసం - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Cumin Rasam
Cumin Rasam (Eenadu)
Cumin Rasam Making in Telugu : చాలా మందికి భోజనం చివరలో సాంబార్ లేదా పులుసు లేకపోతే కడుపునిండా తిన్నామన్నా ఫీలింగ్ ఉండదు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇండ్లలో ఎక్కువగా టమోటా చారు, మిరియాల రసం, పచ్చిపులుసు లాంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకే రుచిలో తినాలంటే ఎవరికైనా బోర్ అనిపిస్తుంది. అలాకాకుండా ఓసారి ఇలా జీలకర్ర రసం చేసి చూడండి. చాలా రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలు, పెద్దలూ ఈ రసంతో అన్నం ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ! మరి ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Cumin Rasam
జీలకర్ర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • జీలకర్ర - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్లు
  • కందిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • టమోటా - 1
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నూనె - 1 టీ స్పూన్
Cumin Rasam
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కందిపప్పు, 10 ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. ఇందులో నీళ్లు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. మరోవైపు ఇంకో గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండును తీసుకొని నానబెట్టుకోవాలి.
  • 30 నిమిషాల తర్వాత నానబెట్టిన జీలకర్ర,కందిపప్పు పదార్థాలను మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Cumin Rasam
కందిపప్పు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మరో గిన్నె తీసుకొని గ్రైండ్ చేసిన పేస్టును వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, చింతపండు రసం యాడ్ చేయాలి. అలాగే 750 గ్రాముల నీళ్లు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెను పెట్టుకోవాలి.
Cumin Rasam
టమోటాలు (Getty Images)
  • మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి చారు పొంగు వచ్చే వరకు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక టీ స్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • తాలింపు వేగిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చారులో వేసి కలపాలి.
Cumin Rasam
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇక వేడివేడి జీలకర్ర రసం మీ ముందుటుంది!
  • ఈ రసాన్ని వేడివేడి అన్నంలో వేసుకొని తిన్నారంటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
  • మీరూ ఓసారి ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

