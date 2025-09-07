ETV Bharat / offbeat

ఇంట్లోనే స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "జాంగ్రీలు" - సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Jangri Sweet Process in Telugu
Jangri Sweet Process in Telugu (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 12:56 PM IST

Jangri Sweet Process in Telugu : స్వీట్లను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. మార్కెట్​లో మనకు పాలకోవా, లడ్డూ, మైసూర్​పాక్, బర్ఫీ, అరిసెలు, జిలేబీతో పాటు వివిధ రకాల మిఠాయిలు లభిస్తున్నాయి. ఇందులో జాంగ్రీ కూడా ఒకటి. టేస్టీ టేస్టీగా, జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే ఎక్కువ మంది మిఠాయి దుకాణాల్లో జాంగ్రీలను కొనుగోలు చేస్తుంటారు! కానీ అలాకాకుండా మీరే ఇంట్లో మినపగుండ్లతో స్వీట్ షాప్ టేస్ట్ వచ్చేలా సింపుల్​గా జాంగ్రీలను రెడీ చేసుకోవచ్చు. పైగా ఇది చేయడం కూడా సులభం. అలాగే దీని కోసం ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలు సరిపోతాయి. ఒక్కసారి ఈ స్వీట్ టేస్ట్ చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మరొకటి కావాలంటారు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా సింపుల్​గా జాంగ్రీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా!

Jangri Sweet Process in Telugu
మినపగుండ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపగుండ్లు - అర కేజీ
  • పంచదార - అర కేజీ
  • నూనె - సరిపడా
  • ఫుడ్​కలర్ - చిటికెడు
Jangri Sweet Process in Telugu
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • తొలుత ఓ గిన్నెలో అర కేజీ మినపగుండ్లను తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత అందులో నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. లేదా అప్పటికప్పడు చేసుకోవాలంటే కనీసం నాలుగు గంటల పాటు మినపగుండ్లు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మినపగుండ్లను ఓ మిక్సీజార్​లో తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మినప్పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఈ క్రమంలోనే చిటికెడు ఫుడ్​కలర్​ తీసుకొని కొద్దిగా నీళ్లలో కలపాలి. ఆ ఫుడ్​కలర్​ వాటర్​ను మినప్పిండిలో వేసి బాగా కలిపి పక్కన ఉంచుకోవాలి.
Jangri Sweet Process in Telugu
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • మరోవైపు పాకం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ గిన్నెలో అర కేజీ పంచదార వేసుకోవాలి. ఇందులో గ్లాసున్నర నీళ్లు యాడ్ చేయాలి. మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత పంచదార చిక్కబడేటప్పుడు రెండు టీ స్పూన్ల నిమ్మరసం యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆవ్ చేసి పంచదార పాకం చల్లారకుండా మూతపెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
Jangri Sweet Process in Telugu
నూనె (Getty Images)
  • ఇప్పుడు తయారు చేసుకున్న పిండిని సాస్ డబ్బాలోకి తీసుకోవాలి. లేదంటే పాల కవర్ తీసుకొని కావాల్సిన సైజులో రంధ్రం పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత డబ్బాలో లేదా పాల కవర్​లో వేసిన పిండిని జాంగ్రీ ఆకారంలో నెమ్మదిగా అందులో ఒత్తుకోవాలి. ఇలా ఒక నిమిషం పాటు ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత జాంగ్రీలను అటూ ఇటూ తిప్పుతూ వేగనివ్వాలి.
  • అలా వేగిన తర్వాత జాంగ్రీలను బయటకు తీసి వెంటనే ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పంచదార పాకంలో వేయాలి. పాకాన్ని అవి పీల్చుకునేలా విరిగిపోకుండా నెమ్మదిగా టర్న్ చేస్తూ కాసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ జాంగ్రీలు రెడీ అయినట్లే.

