Iskcon Khichdi Prasadam Recipe : హిందూ సంప్రదాయంలో కృష్ణుడి అవతారం చాలా ప్రత్యేకం. శ్రీ మహా విష్ణువు అవతారాల్లో ఎనిమిదో అవతారమే శ్రీ కృష్ణావతారం. పరంధాముడు శ్రావణ మాసంలో బహుళ పక్ష అష్టమి తిథి నాడు రోహిణీ నక్షత్రంలో జన్మించడం వల్ల ఆ రోజును "కృష్ణాష్టమి"గా పేర్కొంటారు. దీన్నే "జన్మాష్టమి, గోకులాష్టమి, అష్టమి రోహిణి" ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. అయితే, ఈ ఏడాది కృష్ణాష్టమి ఆగస్టు 16వ తేదీ శనివారం వస్తోంది. ఈ పర్వదినం సందర్భంగా కన్నయ్య భక్తులంతా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ నామాన్ని స్మరిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రత్యేక పూజలు జరుపుతుంటారు. కృష్ణాష్టమిని పురస్కరించుకొని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇస్కాన్ ఆలయాల్లో రుచికరమైన "కిచిడీ" ప్రసాదాన్ని పంచుతుంటారు. ఇస్కాన్ కిచిడీగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న ఈ వంటకాన్ని జన్మాష్టమి సందర్భంగా మీరే ఇంట్లో ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి బాగా నచ్చుతుంది. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- బియ్యం - అర కప్పు
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- క్యారెట్ ముక్కలు - పావు కప్పు
- పచ్చిబఠాణీలు - పావు కప్పు
- క్యాబేజీ తురుము - పావు కప్పు
- టమాటా ముక్కలు - పావు కప్పు
- ఆలూ ముక్కలు - పావు కప్పు
- క్యాప్సికం ముక్కలు - పావు కప్పు
- మిరియాలు - ఒక చెంచా
- బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
- యాలకులు - మూడు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - ఒకటీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఒక చెంచా
- సోంపు - కొద్దిగా
- నెయ్యి - రెండు చెంచాలు
- నూనె - రెండు చెంచాలు
తయారీ విధానం :
- ఇస్కాన్ టెంపుల్ స్టైల్ కిచిడీ ప్రసాదం కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన క్యారెట్, బంగాళాదుంపలు, క్యాప్సికమ్, టమాటా, క్యాబేజీలను పావు కప్పు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో బియ్యం, మరో గిన్నెలో పెసరపప్పుని తీసుకొని నీట్గా వాష్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో ముందుగా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న పెసరపప్పుని వేసి తడి లేకుండా చక్కగా వేయించుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అదే కడాయిలో కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న బియ్యాన్ని వేసి తడిపోయేంత వరకూ వేపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ కడాయిలోనే నూనె, ఒక చెంచా నెయ్యి వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి ఆ మిశ్రమం వేడయ్యాక మిరియాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకులు, సోంపు, పసుపు, ధనియాల పొడి, ఇంగువ, పచ్చి బఠాణీలు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసి అన్నింటినీ మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి కలపాలి. ఆపై ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్, ఆలూ, క్యాప్సికం ముక్కలు, క్యాబేజీ తురుము, టమాటా ముక్కలు జత చేసి అంతా బాగా కలిసేలా ఒకసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వెజ్జీస్ మొత్తం బాగా మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- కూరగాయ ముక్కలన్నీ బాగా మగ్గిన తర్వాత వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న పెసరపప్పు, బియ్యం, కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి.
- ఆపై అవి ఉడకడానికి ఆరు గ్లాసుల వరకు లేదా తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకొని అంత కలిసేలా ఒకసారి మూతపెట్టి ఆ మిశ్రమం మెత్తగా ఉడికే వరకు 20 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే ఇస్కాన్ టెంపుల్ స్టైల్ "కిచిడీ" రెడీ అయిపోతుంది!
