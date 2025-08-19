IRCTC TIRUPATI TOUR PACKAGE : తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి దర్శించుకోవాలనుకునే భక్తులకు IRCTC అవకాశం కల్పిస్తోంది. నిత్యం హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతి వెళ్లే నారాయణాద్రి, వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లలో స్లీపర్, ఏసీ సీట్లు కేటాయిస్తోంది. తిరుపతిలో బస సదుపాయం కూడా కల్పిస్తోంది. ఈ అవకాశం గురు, శుక్రవారాలు మినహా అన్ని రోజుల్లో ఉంటుందని IRCTC వెల్లడించింది.
IRCTC "తిరుపతి బై వెంకటాద్రి ఎక్స్ ప్రెస్"
- ప్యాకేజీ కోడ్ : SHR071A
- దర్శనీయ స్థలాలు : తిరుపతి, తిరుచానూరు, కాళహస్తి
- ట్రెయిన్ బయల్దేరే స్టేషన్ : కాచిగూడ
- సీట్లు : స్లీపర్, 3AC
- గురు, శుక్ర వారాలు మినహా ప్రతి రోజూ
టికెట్ ధరల వివరాలు :
- 3 AC : ఒకరికి రూ.13810, డబల్ షేరింగ్ రూ.10720, త్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.8940, 5-11సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.6480, వితౌట్ బెడ్ రూ.5420
- స్లీపర్ క్లాస్ (Sleeper) : ఒకరికి రూ.12030, డబల్ షేరింగ్ రూ.8940, త్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.7170, 5-11సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.4710, వితౌట్ బెడ్ రూ.3650
ప్రయాణం ఇలా :
- తొలి రోజు : కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రాత్రి 8.05 గంటలకు రైలు బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం తర్వాత తిరుపతి చేరుకుంటారు.
- రెండో రోజు : ఉదయం 7.05గంటలకు తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్లో పికప్ చేసుకుని హోటల్కు తీసుకెళ్తారు. ఫ్రైషప్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మీరు ముందుగానే ఎంచుకున్న ప్యాకేజీ ప్రకారం ఏసీ, నాన్ ఏసీ వాహనాల్లో తిరుచానూరు పద్మావతి ఆలయం, కాళహస్తి ఆలయం దర్శించుకుని తిరిగి హోటల్కు చేరుకుంటారు. రాత్రి బస చేసిన తర్వాత
- మూడో రోజు : ఊదయం 2.30గంటలకు హోటల్ నుంచి బయల్దేరి తిరుమల తిరుపతి ఉచిత దర్శనం క్యూలైన్లలో వేచి ఉండాలి. దర్శనం తర్వాత సాయంత్రం తిరిగి హోటల్కు తీసుకువస్తారు. అక్కడి నుంచి 6.35నిమిషాలకు రైలు హైదరాబాద్ బయల్దేరుతుంది.
- నాలుగో రోజు : ఉదయం 6.20 గంటలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు.
టికెట్ల కోటా : ఈ యాత్ర కోసం వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్లో స్లీపర్ 12, 3AC 16 సీట్లు కేటాయించారు.
- ఇదే ప్యాకేజీ "నారాయణాద్రి ఎక్స్ప్రెస్" ప్రయాణికులకు సైతం అందుబాటులో ఉంది.
- నారాయణాద్రి ఎక్స్ ప్రెస్ లింగంపల్లి స్టేషన్లో ప్రారంభమై సికింద్రాబాద్, బీబీనగర్, మిర్యాలగూడ, నల్లగొండ, పిడుగురాళ్ల, గుంటూరు, బాపట్ల, నెల్లూరు, గూడూరు జంక్షన్ మీదుగా తిరుపతి చేరుకుంటుంది.
- వెంకటాద్రి ఎక్స్ ప్రెస్ కాచిగూడ స్టేషన్లో ప్రారంభమై తెలంగాణలోని షాద్ నగర్, జడ్చర్లు, మహబూబ్ నగర్, గద్వాల మీదుగా ఏపీలోని కర్నూలు చేరుతుంది. డోన్, గుత్తి, తాడిపత్రి, కడప, రేణిగుంట మీదుగా తిరుపతి చేరుకుంటుంది.
