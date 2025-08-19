ETV Bharat / offbeat

"IRCTC తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి టూర్ ప్యాకేజీ" - వెంకటాద్రి, నారాయణాద్రి రైళ్లలో ప్రయాణం, వసతి! - TIRUPATI TRAIN PACKAGE

తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ ఆఫర్

irctc_tirupati_tour_package
irctc_tirupati_tour_package (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 11:02 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read

IRCTC TIRUPATI TOUR PACKAGE : తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి దర్శించుకోవాలనుకునే భక్తులకు IRCTC అవకాశం కల్పిస్తోంది. నిత్యం హైదరాబాద్​ నుంచి తిరుపతి వెళ్లే నారాయణాద్రి, వెంకటాద్రి ఎక్స్​ప్రెస్ రైళ్లలో స్లీపర్, ఏసీ సీట్లు కేటాయిస్తోంది. తిరుపతిలో బస సదుపాయం కూడా కల్పిస్తోంది. ఈ అవకాశం గురు, శుక్రవారాలు మినహా అన్ని రోజుల్లో ఉంటుందని IRCTC వెల్లడించింది.

వివాహానికి రైల్వే బోగీ బుక్ చేసుకోవచ్చు - ఎలాగో తెలుసా!

irctc_tirupati_tour_package
irctc_tirupati_tour_package (ETV Bharat)

IRCTC "తిరుపతి బై వెంకటాద్రి ఎక్స్ ప్రెస్"

  • ప్యాకేజీ కోడ్ : SHR071A
  • దర్శనీయ స్థలాలు : తిరుపతి, తిరుచానూరు, కాళహస్తి
  • ట్రెయిన్ బయల్దేరే స్టేషన్ : కాచిగూడ
  • సీట్లు : స్లీపర్, 3AC
  • గురు, శుక్ర వారాలు మినహా ప్రతి రోజూ

టికెట్ ధరల వివరాలు :

  • 3 AC : ఒకరికి రూ.13810, డబల్ షేరింగ్ రూ.10720, త్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.8940, 5-11సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.6480, వితౌట్ బెడ్ రూ.5420
  • స్లీపర్ క్లాస్ (Sleeper) : ఒకరికి రూ.12030, డబల్ షేరింగ్ రూ.8940, త్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.7170, 5-11సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.4710, వితౌట్ బెడ్ రూ.3650
irctc_tirupati_tour_package
irctc_tirupati_tour_package (ETV Bharat)

ప్రయాణం ఇలా :

  • తొలి రోజు : కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రాత్రి 8.05 గంటలకు రైలు బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం తర్వాత తిరుపతి చేరుకుంటారు.
  • రెండో రోజు : ఉదయం 7.05గంటలకు తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్​లో పికప్ చేసుకుని హోటల్​కు తీసుకెళ్తారు. ఫ్రైషప్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మీరు ముందుగానే ఎంచుకున్న ప్యాకేజీ ప్రకారం ఏసీ, నాన్ ఏసీ వాహనాల్లో తిరుచానూరు పద్మావతి ఆలయం, కాళహస్తి ఆలయం దర్శించుకుని తిరిగి హోటల్​కు చేరుకుంటారు. రాత్రి బస చేసిన తర్వాత
  • మూడో రోజు : ఊదయం 2.30గంటలకు హోటల్ నుంచి బయల్దేరి తిరుమల తిరుపతి ఉచిత దర్శనం క్యూలైన్లలో వేచి ఉండాలి. దర్శనం తర్వాత సాయంత్రం తిరిగి హోటల్​కు తీసుకువస్తారు. అక్కడి నుంచి 6.35నిమిషాలకు రైలు హైదరాబాద్ బయల్దేరుతుంది.
  • నాలుగో రోజు : ఉదయం 6.20 గంటలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు.

టికెట్ల కోటా : ఈ యాత్ర కోసం వెంకటాద్రి ఎక్స్​ప్రెస్​లో స్లీపర్ 12, 3AC 16 సీట్లు కేటాయించారు.

  • ఇదే ప్యాకేజీ "నారాయణాద్రి ఎక్స్​ప్రెస్​" ప్రయాణికులకు సైతం అందుబాటులో ఉంది.
  • నారాయణాద్రి ఎక్స్ ప్రెస్ లింగంపల్లి స్టేషన్​లో ప్రారంభమై సికింద్రాబాద్, బీబీనగర్, మిర్యాలగూడ, నల్లగొండ, పిడుగురాళ్ల, గుంటూరు, బాపట్ల, నెల్లూరు, గూడూరు జంక్షన్ మీదుగా తిరుపతి చేరుకుంటుంది.
  • వెంకటాద్రి ఎక్స్ ప్రెస్ కాచిగూడ స్టేషన్​లో ప్రారంభమై తెలంగాణలోని షాద్ నగర్, జడ్చర్లు, మహబూబ్ నగర్, గద్వాల మీదుగా ఏపీలోని కర్నూలు చేరుతుంది. డోన్, గుత్తి, తాడిపత్రి, కడప, రేణిగుంట మీదుగా తిరుపతి చేరుకుంటుంది.

పుల్లటి, చిక్కటి "రెస్టారెంట్​ స్టైల్ ఉలవచారు" - సరైన కొలతలతో ఇలా చేయండి!

అమ్మమ్మల కాలం నాటి "చిన్న ఎండురొయ్యల చారు" - ఫస్ట్​ టైమ్​ చేసిన అద్భుతంగా రావాలంటే ఇలా చేయండి!

IRCTC TIRUPATI TOUR PACKAGE : తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి దర్శించుకోవాలనుకునే భక్తులకు IRCTC అవకాశం కల్పిస్తోంది. నిత్యం హైదరాబాద్​ నుంచి తిరుపతి వెళ్లే నారాయణాద్రి, వెంకటాద్రి ఎక్స్​ప్రెస్ రైళ్లలో స్లీపర్, ఏసీ సీట్లు కేటాయిస్తోంది. తిరుపతిలో బస సదుపాయం కూడా కల్పిస్తోంది. ఈ అవకాశం గురు, శుక్రవారాలు మినహా అన్ని రోజుల్లో ఉంటుందని IRCTC వెల్లడించింది.

వివాహానికి రైల్వే బోగీ బుక్ చేసుకోవచ్చు - ఎలాగో తెలుసా!

irctc_tirupati_tour_package
irctc_tirupati_tour_package (ETV Bharat)

IRCTC "తిరుపతి బై వెంకటాద్రి ఎక్స్ ప్రెస్"

  • ప్యాకేజీ కోడ్ : SHR071A
  • దర్శనీయ స్థలాలు : తిరుపతి, తిరుచానూరు, కాళహస్తి
  • ట్రెయిన్ బయల్దేరే స్టేషన్ : కాచిగూడ
  • సీట్లు : స్లీపర్, 3AC
  • గురు, శుక్ర వారాలు మినహా ప్రతి రోజూ

టికెట్ ధరల వివరాలు :

  • 3 AC : ఒకరికి రూ.13810, డబల్ షేరింగ్ రూ.10720, త్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.8940, 5-11సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.6480, వితౌట్ బెడ్ రూ.5420
  • స్లీపర్ క్లాస్ (Sleeper) : ఒకరికి రూ.12030, డబల్ షేరింగ్ రూ.8940, త్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.7170, 5-11సంవత్సరాల పిల్లలకు విత్ బెడ్ రూ.4710, వితౌట్ బెడ్ రూ.3650
irctc_tirupati_tour_package
irctc_tirupati_tour_package (ETV Bharat)

ప్రయాణం ఇలా :

  • తొలి రోజు : కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రాత్రి 8.05 గంటలకు రైలు బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా ప్రయాణం తర్వాత తిరుపతి చేరుకుంటారు.
  • రెండో రోజు : ఉదయం 7.05గంటలకు తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్​లో పికప్ చేసుకుని హోటల్​కు తీసుకెళ్తారు. ఫ్రైషప్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మీరు ముందుగానే ఎంచుకున్న ప్యాకేజీ ప్రకారం ఏసీ, నాన్ ఏసీ వాహనాల్లో తిరుచానూరు పద్మావతి ఆలయం, కాళహస్తి ఆలయం దర్శించుకుని తిరిగి హోటల్​కు చేరుకుంటారు. రాత్రి బస చేసిన తర్వాత
  • మూడో రోజు : ఊదయం 2.30గంటలకు హోటల్ నుంచి బయల్దేరి తిరుమల తిరుపతి ఉచిత దర్శనం క్యూలైన్లలో వేచి ఉండాలి. దర్శనం తర్వాత సాయంత్రం తిరిగి హోటల్​కు తీసుకువస్తారు. అక్కడి నుంచి 6.35నిమిషాలకు రైలు హైదరాబాద్ బయల్దేరుతుంది.
  • నాలుగో రోజు : ఉదయం 6.20 గంటలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు.

టికెట్ల కోటా : ఈ యాత్ర కోసం వెంకటాద్రి ఎక్స్​ప్రెస్​లో స్లీపర్ 12, 3AC 16 సీట్లు కేటాయించారు.

  • ఇదే ప్యాకేజీ "నారాయణాద్రి ఎక్స్​ప్రెస్​" ప్రయాణికులకు సైతం అందుబాటులో ఉంది.
  • నారాయణాద్రి ఎక్స్ ప్రెస్ లింగంపల్లి స్టేషన్​లో ప్రారంభమై సికింద్రాబాద్, బీబీనగర్, మిర్యాలగూడ, నల్లగొండ, పిడుగురాళ్ల, గుంటూరు, బాపట్ల, నెల్లూరు, గూడూరు జంక్షన్ మీదుగా తిరుపతి చేరుకుంటుంది.
  • వెంకటాద్రి ఎక్స్ ప్రెస్ కాచిగూడ స్టేషన్​లో ప్రారంభమై తెలంగాణలోని షాద్ నగర్, జడ్చర్లు, మహబూబ్ నగర్, గద్వాల మీదుగా ఏపీలోని కర్నూలు చేరుతుంది. డోన్, గుత్తి, తాడిపత్రి, కడప, రేణిగుంట మీదుగా తిరుపతి చేరుకుంటుంది.

పుల్లటి, చిక్కటి "రెస్టారెంట్​ స్టైల్ ఉలవచారు" - సరైన కొలతలతో ఇలా చేయండి!

అమ్మమ్మల కాలం నాటి "చిన్న ఎండురొయ్యల చారు" - ఫస్ట్​ టైమ్​ చేసిన అద్భుతంగా రావాలంటే ఇలా చేయండి!

Last Updated : August 19, 2025 at 11:45 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

IRCTC TIRUPATI TOUR PACKAGEIRCTC TICKET BOOKINGIRCTC TOUR PACKAGETIRUPATI BALAJI TRAIN TICKETTIRUPATI TRAIN PACKAGE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.