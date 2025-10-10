ETV Bharat / offbeat

రైల్వే రిజర్వేషన్​లో మార్పులు - "IRCTC నయా రూల్స్" మీకు తెలుసా?

టికెట్ బుక్ చేసిన తేదీ కూడా మార్చుకోవచ్చు - కసరత్తు ప్రారంభించిన రైల్వే

irctc_ticket_booking
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 11:07 AM IST

IRCTC TICKET BOOKING : టికెట్ బుకింగ్​ విషయంలో సామాన్యులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో పాటు రిజర్వేషన్ విషయంలో పారదర్శకత దిశగా రైల్వేశాఖ ఇటీవల కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చింది. టిక్కెట్ల జారీలో పారదర్శకత కోసం ఆధార్‌ అథంటికేషన్‌, ఓటీపీని తీసుకువచ్చింది. గతంలో ఉన్న మూడు నెలల అడ్వాన్స్ బుకింగ్‌ సమయాన్నీ తగ్గించడంతో పాటు మరెన్నో మార్పులు చేసింది.

IRCTC "రిజర్వేషన్ టికెట్" బుక్ చేస్తున్నారా? - ఇలా చేస్తే 10 నిమిషాలు ముందుగానే ఛాన్స్!

సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లలో 8 గంటల ముందే ప్రయాణికుల చార్ట్‌ను రైల్వేశాఖ సిద్ధం చేస్తోంది. గతంలో రైలు బయల్దేరడానికి కేవలం 4గంటల ముందే చార్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తుండగా ఇపుడు సగానికి కుదించింది. దీంతో టికెట్ దొరకని ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అంతేగాకుండా మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల లోపు బయల్దేరే రైళ్లకు ముందురోజు రాత్రి 9 గంటలకు, 2 తర్వాత బయల్దేరే రైళ్లకు 8 గంటల ముందు టికెట్‌ వివరాలను ప్రయాణికుల మొబైల్​కు మెసేజ్ రూపంలో తెలియజేస్తున్నారు.

irctc_ticket_booking

తత్కాల్ టికెట్లు సాధారణ ప్రయాణికులకే

తత్కాల్ బుకింగ్ విషయంలోనూ ఏజెంట్ల కంటే ముందుగా సామాన్య ప్రయాణికులకు ప్రాధాన్యమిస్తోంది. ఆధార్‌ అథంటికేషన్‌, కేవైసీ పూర్తి చేసిన వ్యక్తులు మాత్రమే ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైట్‌, మొబైల్‌ యాప్‌లో తత్కాల్ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అవకాశం జులై 1 నుంచి అమలులోకి వచ్చింది. ఇక జులై 15 నుంచి ఆధార్‌ ఓటీపీని కూడా రేల్వే శాఖ తప్పనిసరి చేసింది. తత్కాల్‌ టికెట్‌ బుకింగ్‌లో అక్రమాలకు అడ్డుకట్టవేసి నిజమైన ప్రయాణికులకు టికెట్లు దక్కేలా చూడడమే ఆధార్ అథెంటికేషన్, ఓటీపీ లక్ష్యమని అధికారులు వెల్లడించారు. తత్కాల్‌ కౌంటర్లతో పాటు ఆథరైజ్డ్‌ ఏజెంట్ల వద్ద తత్కాల్‌ టికెట్ల బుకింగ్‌కు ఆధార్‌ ఓటీపీని తప్పనిసరి చేయడంతో పాటు ఏజెంట్లకు తొలి అరగంట పాటు తత్కాల్‌ రిజర్వేషన్‌ టికెట్ల బుకింగ్‌ సదుపాయాన్ని నిలిపివేసింది.

60రోజుల్లోనే అడ్వాన్స్ బుకింగ్

రైళ్లలో ముందస్తు రిజర్వేషన్‌ గడువును గతంలో 120 రోజులు ఉండగా దానిని సగానికి అంటే 60 రోజులకు తగ్గించింది. తత్కాల్‌ మాదిరిగానే సాధారణ రిజర్వేషన్‌ బుకింగ్ విధానానికీ ఆధార్‌ ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి చేసింది. అక్టోబర్ 1 నుంచి బుకింగ్‌ ప్రారంభమైన తొలి పావు గంటలో ఆధార్‌ వెరిఫైడ్‌ ఖాతాలకే అవకాశం కల్పించింది.

తేదీని కూడా మార్చుకునేందుకు అవకాశం!

ముందుగా బుక్ చేసుకున్న రిజర్వేషన్ టికెట్ల తేదీని మార్చుకునే అవకాశం కల్పించడానికి కూడా రైల్వే బోర్డు సిద్ధమవుతోంది. వచ్చే జనవరి నాటికి ఈ ఫీచర్‌ అందుబాటులోకి రావచ్చుని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతానికి ప్రయాణ తేదీ మార్చుకోవాలంటే టికెట్‌ రద్దు చేసుకుని మళ్లీ బుక్‌ చేసుకోవాల్సిందే. కానీ, కొత్త విధానంలో ఆన్‌లైన్‌లోనే ఉచితంగా మార్చుకోవచ్చు. అయితే, ఇది టికెట్ల లభ్యత, అవకాశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

"IRCTC తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి టూర్ ప్యాకేజీ" - వెంకటాద్రి, నారాయణాద్రి రైళ్లలో ప్రయాణం, వసతి!

అరుణాచలం వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - IRCTC స్పెషల్ ప్యాకేజీలో పుదుచ్చేరి సైతం!

