IRCTC బంపరాఫర్ - రూ.14వేలకే అరుణాచలం to తంజావూర్ - హైదరాబాద్ నుంచి టూర్!
-ఎనిమిది రోజుల పాటు ఐఆర్సీటీసీ టూర్ - అతి తక్కువ ధరకే ఈ ప్రదేశాలు విజిట్ చేయొచ్చు!
IRCTC Divya Dakshin Yatra with Jyotirlinga: దేశంలోని ప్రముఖ దేవాలయాలు దర్శించుకోవాలని చాలా మంది ప్లాన్ చేస్తుంటారు. కానీ ఖర్చు ఎక్కువవుతుందని, ఎక్కువ రోజులు వెళ్లాలని ఇలా పలు కారణాలతో వెనకడగువేస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా అలానే ఆలోచించి ఆగిపోతున్నారా? ఇకపై అటువంటి అవసరం లేకుండా తక్కువ ఖర్చుతో ఇండియాలోని ప్రముఖ ఆలయాలు దర్శించుకునే అవకాశం ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం కల్పిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఇంతకీ ఆ ప్యాకేజీ ఏంటి? ధర ఎంత? ప్రయాణం ఎప్పుడు? ఏఏ ప్రదేశాలు చూడొచ్చు అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ దివ్య దక్షిణ యాత్ర విత్ జ్యోతిర్లింగ పేరిట ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. భారత గౌరవ్ టూరిస్ట్ ట్రైన్ ద్వారా ఈ టూర్ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని సికింద్రాబాద్, జనగాం, కాజీపేట్, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, మధిర, విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట మీదుగా ప్రయాణం ఉంటుంది. ఈ స్టేషన్లలో ట్రైన్ ఎక్కొచ్చు. రిటర్న్ జర్నీలో దిగొచ్చు. ఇక ఈ టూర్ మొత్తం 7 రాత్రులు, 8 పగళ్లు ఉంటుంది. ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే,
- మొదటి రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ ట్రైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. జనగాం, కాజీపేట్, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, మధిర, విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట మీదుగా రెండో రోజు ఉదయం 9 గంటలకు తిరువణ్ణామలై రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి ముందుగానే బుక్ చేసిన హోటల్కు వెళ్లి ఫ్రెషప్ అయ్యి అరుణాచలం ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. సాయంత్రం రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుని కుదాల్నగర్ స్టార్ట్ అవుతారు.
- మూడో రోజు ఉదయం కుదాల్నగర్ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గం ద్వారా రామేశ్వరం చేరుకుంటారు. అక్కడ హోటల్లో చెకిన్ అయ్యి ఫ్రెష్ అవుతారు. అనంతరం స్థానికంగా ఉన్న దేవాలయాలను దర్శించుకుంటారు. సాయంత్రం తిరిగి హోటల్కు చేరుకుని ఆ రాత్రి అక్కడే భోజనం చేసి స్టే చేస్తారు.
- నాలుగోరోజు మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత రామేశ్వరం నుంచి రోడ్డు మార్గానా మదురై స్టార్ట్ అవుతారు. సాయంత్రం మీనాక్షి అమ్మన్ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. అనంతరం కుదాల్నగర్ రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి కన్యాకుమారికి ట్రైన్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది.
- ఐదో రోజు ఉదయం కన్యాకుమారి రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి హోటల్కి వెళ్లి చెకిన్ అయ్యి ఫ్రెషప్ అనంతరం రాక్ మెమోరియల్, గాంధీ మండపం, సన్సెట్ పాయింట్ విజిట్ చేస్తారు. తిరిగి హోటల్కు చేరుకుని భోజనం ముగించి ఆ రాత్రికి కన్యాకుమారిలో స్టే చేస్తారు.
- ఆరో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ అనంతరం హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్లి తిరువనంతపురానికి బయలుదేరుతారు. మధ్యాహ్నానికి అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత పద్మనాభ స్వామి ఆలయం దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపు కోవలం బీచ్లో ఎంజాయ్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి తిరుచిరాపల్లి బయలుదేరుతారు.
- ఏడో రోజు ఉదయం తిరుచిరాపల్లి చేరుకుని హోటల్లో ఫ్రెషప్ అనంతరం శ్రీరంగం టెంపుల్ దర్శించుకుంటారు. మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత తంజావూర్ స్టార్ట్ అవుతారు. అక్కడ బృహదీశ్వర ఆలయాన్ని దర్శించుకుని.. అక్కడి నుంచి తంజావూర్ రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి సికింద్రాబాద్కు స్టార్ట్ అవుతారు.
- 8వ రోజు రేణిగుంట, గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, తెనాలి, విజయవాడ, మధిర ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, కాజీపేట, జనగాం మీదుగా రాత్రి 9 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో టూర్ ముగుస్తుంది.
ప్యాకేజీ ధరలు:
|కేటగిరీ
|పెద్దలకు
|పిల్లలకు(5 నుంచి 11 సంవత్సరాలు)
|ఎకానమీ
|రూ. 14,100
|రూ. 13,100
|స్టాండర్డ్
|రూ. 22,500
|రూ. 21,400
|కంఫర్ట్
|రూ. 29,500
|రూ. 28,200
ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే:
- ట్రైన్ టికెట్లు
- హోటల్ అకామిడేషన్
- ఉదయం టీ, టిఫెన్, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం రైల్వే సిబ్బంది చూసుకుంటారు.
- ప్యాకేజ్ను బట్టి ప్రయాణానికి ఏసీ లేదా నాన్ ఏసీ వెహికిల్ సమకూరుస్తారు.
- టూరిస్టులకు ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది.
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ సెప్టెంబర్ 23వ తేదీన ప్రారంభమవుతుంది.
- ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించి వివరాలు, టూర్ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
