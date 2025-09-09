IRCTC సూపర్ ఆఫర్ - "భవ్య గుజరాత్" పేరిట ఈ ప్రదేశాలు చూసేందుకు ప్యాకేజీ!
-గుజరాత్లోని పలు ప్రదేశాలు చూసేందుకు ప్యాకేజీ - భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ ట్రైన్ ద్వారా తక్కువ ధరకే టూర్ అవకాశం కల్పిస్తోన్న IRCTC
Published : September 9, 2025 at 4:50 PM IST
IRCTC Bhavya Gujarat Tour: దేశంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు, టూరిస్ట్ ప్లేస్లను సందర్శించేందుకు ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ ఎన్నో టూర్ ప్యాకేజీలను అందిస్తోంది. అందుబాటు ధరలోనే ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఎన్నో ప్లేస్లను విజిట్ చేసేందుకు అవకాశం ఇస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ ట్రైన్ ద్వారా తక్కువ ధరకే ఎక్కువ రోజులు ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తోంది. తాజాగా మరో ప్యాకేజీని ప్రకటించింది ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం. గుజరాత్లోని పలు ప్రదేశాలు చూసేలా టూర్ తీసుకొచ్చింది. మరి ఆ టూర్ ఏంటి? ప్రయాణం ఎప్పుడు, ధర ఎంత? ఏఏ ప్రదేశాలు చూడొచ్చు తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం గుజరాత్లో పలు ప్రదేశాలు చూసేందుకు వీలుగా భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ ట్రైన్ ద్వారా "భవ్య గుజరాత్" పేరుతో ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్ మొత్తంగా తొమ్మిది రాత్రులు, 10 పగళ్లు ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని రేణిగుంట, గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, తెనాలి, విజయవాడ, ఖమ్మం, కాజీపేట, సికింద్రాబాద్, నిజామాబాద్ మీదుగా ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఈ స్టేషన్లలో ఎక్కొచ్చు, టూర్ పూర్తైన తర్వాత ఆయా స్టేషన్లలో దిగవచ్చు. ఈ టూర్లో భాగంగా ద్వారకా, సోమనాథ్, అహ్మదాబాద్ సహా ఇతర ప్రదేశాలు చూడొచ్చు.
ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే:
- మొదటి రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు రేణిగుంట నుంచి భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ ట్రైన్ మొదలవుతుంది. గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, తెనాలి, విజయవాడ మీదుగా రెండో రోజు తెల్లవారుజాముకి ఖమ్మం చేరుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి కాజీపేట, సికింద్రాబాద్, నిజామాబాద్, నాందేడ్, పూర్ణా జంక్షన్ మీదుగా మూడో రోజు రాత్రికి ద్వారకా చేరుకుంటారు. ఆ రాత్రికి అక్కడి హోటల్లో స్టే చేస్తారు.
- నాలుగో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి ద్వారకాదీష్ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. మధ్యాహ్నం లంచ్ తర్వాత నాగేశ్వర్ టెంపుల్, బెట్ ద్వారకా సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత ఓకా రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్లి సోమనాథ్ బయలుదేరుతారు.
- ఐదో రోజు ఉదయానికి సోమనాథ్ చేరుకుని ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి సోమనాథ్ టెంపుల్ దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలు చూసిన తర్వాత రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుని అహ్మదాబాద్కు స్టార్ట్ అవుతారు.
- ఆరో రోజు అహ్మదాబాద్ చేరుకుని అక్కడి నుంచి హోటల్కు చేరుకుంటారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత సబర్మతీ ఆశ్రమం సహా చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలు చూసి ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
- ఏడో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత మోధేరా వెళ్లి సూర్య దేవాలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. అక్కడి నుంచి పటాన్ వెళ్లి యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన రాణి కి వావ్ను విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత అహ్మదాబాద్కు చేరుకుని ఆ నైట్కు అక్కడే ఉంటారు.
- ఎనిమిదో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అయ్యి రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుని ఏక్తా నగర్ బయలుదేరుతారు. అక్కడ స్టాట్చ్యూ ఆఫ్ యూనిటీని విజిట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత సికింద్రాబాద్కు రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది.
- తొమ్మిదో రోజు అర్ధరాత్రికి కాజీపేట, పదో రోజు మధ్యాహ్నానికి రేణిగుంట చేరుకోవడంతో టూర్ ముగుస్తుంది.
ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
|కేటగిరి
|పెద్దలకు
|చిన్నారులకు (5 నుంచి 11 సంవత్సరాలు)
|Economy(SL)
|రూ.18,400
|రూ.17,300
|Standard(3AC)
|రూ.30,200
|రూ.28,900
|Comfort(2AC)
|రూ.39,900
|రూ.38,300
ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే:
- ట్రైన్ టికెట్లు
- హోటల్ అకామిడేషన్
- లోకల్ ట్రాన్పోర్ట్ కోసం వెహికల
- మార్నింగ్ టీ, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్(వెజ్ ఓన్లీ)
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- టూర్ ఎస్కార్ట్స్
- ట్రైన్లో సెక్యూరిటీ
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ అక్టోబర్ 7వ తేదీ నుంచి అందుబాటులో ఉంది.
- ఈ టూర్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ప్యాకేజీ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
