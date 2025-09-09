ETV Bharat / offbeat

IRCTC సూపర్​ ఆఫర్​ - "భవ్య గుజరాత్"​ పేరిట ఈ ప్రదేశాలు చూసేందుకు ప్యాకేజీ!

-గుజరాత్​లోని పలు ప్రదేశాలు చూసేందుకు ప్యాకేజీ - భారత్​ గౌరవ్​ టూరిస్ట్​ ట్రైన్​ ద్వారా తక్కువ ధరకే టూర్​ అవకాశం కల్పిస్తోన్న IRCTC

IRCTC Bhavya Gujarat Tour
IRCTC Bhavya Gujarat Tour (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 4:50 PM IST

3 Min Read
IRCTC Bhavya Gujarat Tour: దేశంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు, టూరిస్ట్​ ప్లేస్​లను సందర్శించేందుకు ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​ ఎన్నో టూర్​ ప్యాకేజీలను అందిస్తోంది. అందుబాటు ధరలోనే ఫ్యామిలీ అండ్​ ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి ఎన్నో ప్లేస్​లను విజిట్​ చేసేందుకు అవకాశం ఇస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా భారత్​ గౌరవ్​ టూరిస్ట్​ ట్రైన్​ ద్వారా తక్కువ ధరకే ఎక్కువ రోజులు ఉండేలా ప్లాన్​ చేస్తోంది. తాజాగా మరో ప్యాకేజీని ప్రకటించింది ఐఆర్​సీటీసీ టూరిజం. గుజరాత్​లోని పలు ప్రదేశాలు చూసేలా టూర్​ తీసుకొచ్చింది. మరి ఆ టూర్​ ఏంటి? ప్రయాణం ఎప్పుడు, ధర ఎంత? ఏఏ ప్రదేశాలు చూడొచ్చు తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

Rani Ki Vav-a UNESCO World Heritage Site
Rani Ki Vav-a UNESCO World Heritage Site (Getty Images)

ఐఆర్​సీటీసీ టూరిజం గుజరాత్​లో పలు ప్రదేశాలు చూసేందుకు వీలుగా భారత్​ గౌరవ్​ టూరిస్ట్​ ట్రైన్​ ద్వారా "భవ్య గుజరాత్​" పేరుతో ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్​ మొత్తంగా తొమ్మిది రాత్రులు, 10 పగళ్లు ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని రేణిగుంట, గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, తెనాలి, విజయవాడ, ఖమ్మం, కాజీపేట, సికింద్రాబాద్​, నిజామాబాద్​ మీదుగా ఆపరేట్​ చేస్తున్నారు. ఈ స్టేషన్లలో ఎక్కొచ్చు, టూర్​ పూర్తైన తర్వాత ఆయా స్టేషన్లలో దిగవచ్చు. ఈ టూర్​లో భాగంగా ద్వారకా, సోమనాథ్​, అహ్మదాబాద్​ సహా ఇతర ప్రదేశాలు చూడొచ్చు.

ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే:

  • మొదటి రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు రేణిగుంట నుంచి భారత్​ గౌరవ్​ టూరిస్ట్​ ట్రైన్​ మొదలవుతుంది. గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, తెనాలి, విజయవాడ మీదుగా రెండో రోజు తెల్లవారుజాముకి ఖమ్మం చేరుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి కాజీపేట, సికింద్రాబాద్​, నిజామాబాద్​, నాందేడ్​, పూర్ణా జంక్షన్​ మీదుగా మూడో రోజు రాత్రికి ద్వారకా చేరుకుంటారు. ఆ రాత్రికి అక్కడి హోటల్​లో స్టే చేస్తారు.
Somnath Temple
Somnath Temple (Getty Images)
  • నాలుగో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ చేసి ద్వారకాదీష్​ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. మధ్యాహ్నం లంచ్​ తర్వాత నాగేశ్వర్​ టెంపుల్​, బెట్​ ద్వారకా సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత ఓకా రైల్వే స్టేషన్​కు వెళ్లి సోమనాథ్​ బయలుదేరుతారు.
  • ఐదో రోజు ఉదయానికి సోమనాథ్​ చేరుకుని ఫ్రెషప్​ అయిన తర్వాత బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చేసి సోమనాథ్​ టెంపుల్​ దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలు చూసిన తర్వాత రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుని అహ్మదాబాద్​కు స్టార్ట్​ అవుతారు.
Sabarmati Ashram
Sabarmati Ashram (Getty Images)
  • ఆరో రోజు అహ్మదాబాద్​ చేరుకుని అక్కడి నుంచి హోటల్​కు చేరుకుంటారు. బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత సబర్మతీ ఆశ్రమం సహా చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలు చూసి ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  • ఏడో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత మోధేరా వెళ్లి సూర్య దేవాలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. అక్కడి నుంచి పటాన్​ వెళ్లి యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన రాణి కి వావ్​ను విజిట్​ చేస్తారు. ఆ తర్వాత అహ్మదాబాద్​కు చేరుకుని ఆ నైట్​కు అక్కడే ఉంటారు.
Modhera Sun temple
Modhera Sun temple (Getty Images)
  • ఎనిమిదో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ అయ్యి రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుని ఏక్తా నగర్​ బయలుదేరుతారు. అక్కడ స్టాట్చ్యూ ఆఫ్​ యూనిటీని విజిట్​ చేస్తారు. ఆ తర్వాత సికింద్రాబాద్​కు రిటర్న్​ జర్నీ స్టార్ట్​ అవుతుంది.
  • తొమ్మిదో రోజు అర్ధరాత్రికి కాజీపేట, పదో రోజు మధ్యాహ్నానికి రేణిగుంట చేరుకోవడంతో టూర్​ ముగుస్తుంది.
Statue of Unity
Statue of Unity (Getty Images)

ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:

కేటగిరిపెద్దలకుచిన్నారులకు (5 నుంచి 11 సంవత్సరాలు)
Economy(SL) రూ.18,400 రూ.17,300
Standard(3AC) రూ.30,200 రూ.28,900
Comfort(2AC) రూ.39,900 రూ.38,300

ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే:

  • ట్రైన్​ టికెట్లు
  • హోటల్​ అకామిడేషన్​
  • లోకల్​ ట్రాన్​పోర్ట్​ కోసం వెహికల
  • మార్నింగ్​ టీ, బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్​(వెజ్​ ఓన్లీ)
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • టూర్​ ఎస్కార్ట్స్​
  • ట్రైన్​లో సెక్యూరిటీ
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ అక్టోబర్​ 7వ తేదీ నుంచి అందుబాటులో ఉంది.
  • ఈ టూర్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ప్యాకేజీ బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.
Dwarkadhish Temple
Dwarkadhish Temple (Getty Images)

