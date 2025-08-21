IRCTC Mysore Tour Package: మైసూర్ రాజభవనం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. చందనంతో చేసిన ఇక్కడి కళాఖండాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. అందుకే చాలా మంది కర్ణాటకలోని మైసూర్ రాజభవనం చూసేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా మైసూర్ వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. మైసూర్తో పాటు బేలూర్, సోమనాథ్పుర వంటి ప్రదేశాలు ఎన్నో చూడొచ్చు. మరి ఈ ప్యాకేజీ ధర ఎంత, ప్రయాణం ఎప్పుడు అనే తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం మెమోరీస్ ఆఫ్ మైసూర్(Memories of Mysore) పేరుతో టూరిస్టుల కోసం అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్ మొత్తం 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లు ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి రైలు ప్రయాణం ద్వారా ఈ టూర్ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఇక టూర్ ప్రకటించిన తేదీల్లో ప్రతి బుధవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే
- మొదటి రోజు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రాత్రి 7 గంటలకు కాచిగూడ - మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్ (ట్రైన్ నెంబర్ 12785) బయలుదేరుతుంది. రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
- రెండో రోజు ఉదయం 10 గంటలకు మైసూర్ రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి హోటల్కి వెళ్లి చెకిన్ అవుతారు. ఆ తర్వాత టిప్పు సమ్మర్ ప్యాలెస్, శ్రీరంగపట్న ప్లేస్లను విజిట్ చేస్తారు. సాయంత్రం మైసూర్ ప్యాలెస్ పాటు లైట్ అండ్ సౌండ్ షో విజిట్ చేసి హోటల్కు చేరుకుంటారు. అక్కడ డిన్నర్ చేసి నైట్ స్టే చేస్తారు.
- మూడో రోజు హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత నంజన్గుడి టెంపుల్, సోమనాథ్పుర ఆలయాలను దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత తలకాడు విజిట్ చేసి తిరిగి మైసూర్కు చేసుకుంటారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే బస చేస్తారు.
- నాలుగో రోజు ఉదయం టిఫెన్ తిన్న తర్వాత బేలూర్కు వెళ్తారు. అక్కడ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని అక్కడి నుంచి హళేబీడులోని హోయసలేశ్వర ఆలాయాన్ని దర్శించుకుంటారు. సాయంత్రానికి మైసూర్ చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
- ఐదో రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేసి చాముండి హిల్స్, మైసూర్ ప్యాలెస్ వంటివి సందర్శించిన తర్వాత మధ్యాహ్నం మైసూర్ రైల్వే స్టేషన్లో డ్రాప్ చేస్తారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు ట్రైన్ నెంబర్ 12786 మైసూర్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
- ఆరో రోజు ఉదయం ఆరు గంటలకు కాచిగూడ చేరుకోవడంతో టూర్ ముగుస్తుంది.
ధర వివరాలు: 1 నుంచి 3 ప్రయాణికులకు
|కేటగిరి
|సింగిల్ షేరింగ్
|డబుల్ షేరింగ్
|ట్రిపుల్ షేరింగ్
|పిల్లలకు విత్ బెడ్(5-11 సం)
|పిల్లలకు విత్ అవుట్ బెడ్(5-11 సం)
|కంఫర్ట్లో
|₹ 32,710
|₹ 18,820
|₹ 16,050
|₹ 10,200
|₹ 7,970
|స్టాండర్డ్లో
|₹ 30,690
|₹ 16,800
|₹ 14,030
|₹ 8,180
|₹ 5,950
ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే:
- కాచిగూడ - మైసూర్/ మైసూర్ - కాచిగూడ ట్రైన్ టికెట్లు
- లోకల్ ప్లేస్లు విజిట్ చేయడానికి ప్యాకేజీని బట్టి ఏసీ వెహికల్
- మైసూర్లో 3 రోజులు అకామిడేషన్తో పాటు బ్రేక్ఫాస్ట్లు
- ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్
- ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ఆగస్టు 27, సెప్టెంబర్ 3, 10 , 17వ తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
- టూర్కు సంబంధించిన వివరాలు, ప్యాకేజీ బుకింగ్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
