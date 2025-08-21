ETV Bharat / offbeat

IRCTC "మెమోరీస్​ ఆఫ్​ మైసూర్​" - తక్కువ ధరకే ఈ ప్రదేశాలన్నీ చూడొచ్చు! - IRCTC MYSORE TOUR PACKAGE

-ఫేమస్​ టెంపుల్స్​తో పాటు ప్రకృతి అందాలు వీక్షించేందుకు - ఐఆర్​సీటీసీ సూపర్​ ప్యాకేజీ!

IRCTC Mysore Tour Package
IRCTC Mysore Tour Package (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read

IRCTC Mysore Tour Package: మైసూర్‌ రాజభవనం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. చందనంతో చేసిన ఇక్కడి కళాఖండాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. అందుకే చాలా మంది కర్ణాటకలోని మైసూర్​ రాజభవనం చూసేందుకు ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా మైసూర్​ వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​ అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. మైసూర్​తో పాటు బేలూర్​, సోమనాథ్​పుర​ వంటి ప్రదేశాలు ఎన్నో చూడొచ్చు. మరి ఈ ప్యాకేజీ ధర ఎంత, ప్రయాణం ఎప్పుడు అనే తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఐఆర్​సీటీసీ టూరిజం మెమోరీస్​ ఆఫ్​ మైసూర్​(Memories of Mysore) పేరుతో టూరిస్టుల కోసం అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్​ మొత్తం 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లు ఉంటుంది. హైదరాబాద్​ నుంచి రైలు ప్రయాణం ద్వారా ఈ టూర్​ను ఆపరేట్​ చేస్తున్నారు. ఇక టూర్​ ప్రకటించిన తేదీల్లో ప్రతి బుధవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే

Tippu Summer Palace
టిప్పు​ సమ్మర్​ ప్యాలెస్​ (Getty Images)
  • మొదటి రోజు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్​ నుంచి రాత్రి 7 గంటలకు కాచిగూడ - మైసూర్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ (ట్రైన్​ నెంబర్​ 12785) బయలుదేరుతుంది. రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
  • రెండో రోజు ఉదయం 10 గంటలకు మైసూర్​ రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి హోటల్​కి వెళ్లి చెకిన్​ అవుతారు. ఆ తర్వాత టిప్పు సమ్మర్​ ప్యాలెస్​, శ్రీరంగపట్న ప్లేస్​లను విజిట్​ చేస్తారు. సాయంత్రం మైసూర్​ ప్యాలెస్​ పాటు లైట్​ అండ్​ సౌండ్​ షో విజిట్​ చేసి హోటల్​కు చేరుకుంటారు. అక్కడ డిన్నర్​ చేసి నైట్​ స్టే చేస్తారు.
  • మూడో రోజు హోటల్​లో బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత నంజన్​గుడి టెంపుల్​, సోమనాథ్​పుర​ ఆలయాలను దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత తలకాడు విజిట్​ చేసి తిరిగి మైసూర్​కు చేసుకుంటారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే బస చేస్తారు.
Chennakeshava Temple
చెన్నకేశవ స్వామి టెంపుల్​ (Getty Images)
  • నాలుగో రోజు ఉదయం టిఫెన్​ తిన్న తర్వాత బేలూర్​కు వెళ్తారు. అక్కడ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని అక్కడి నుంచి హళేబీడులోని హోయసలేశ్వర ఆలాయాన్ని దర్శించుకుంటారు. సాయంత్రానికి మైసూర్​ చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  • ఐదో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ చేసి చాముండి హిల్స్​, మైసూర్​ ప్యాలెస్​ వంటివి సందర్శించిన తర్వాత మధ్యాహ్నం మైసూర్​ రైల్వే స్టేషన్​లో డ్రాప్​ చేస్తారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు ట్రైన్​ నెంబర్​ 12786 మైసూర్​ నుంచి బయలుదేరుతుంది. రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
  • ఆరో రోజు ఉదయం ఆరు గంటలకు కాచిగూడ చేరుకోవడంతో టూర్​ ముగుస్తుంది.

ధర వివరాలు: 1 నుంచి 3 ప్రయాణికులకు

కేటగిరిసింగిల్​ షేరింగ్డబుల్​ షేరింగ్ట్రిపుల్​ షేరింగ్పిల్లలకు విత్​ బెడ్(5-11 సం)పిల్లలకు విత్​ అవుట్​ బెడ్(5-11 సం)​
కంఫర్ట్​లో₹ 32,710₹ 18,820₹ 16,050₹ 10,200₹ 7,970
స్టాండర్డ్​లో₹ 30,690₹ 16,800₹ 14,030₹ 8,180₹ 5,950
Somnathpura
సోమనాథ్​పుర (Getty Images)

ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే:

  • కాచిగూడ - మైసూర్​/ మైసూర్​ - కాచిగూడ ట్రైన్​ టికెట్లు
  • లోకల్​ ప్లేస్​లు విజిట్​ చేయడానికి ప్యాకేజీని బట్టి ఏసీ వెహికల్​
  • మైసూర్​లో 3 రోజులు అకామిడేషన్​తో పాటు బ్రేక్​ఫాస్ట్​లు
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ ఆగస్టు 27, సెప్టెంబర్​ 3, 10 , 17వ తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
  • టూర్​కు సంబంధించిన వివరాలు, ప్యాకేజీ బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

తక్కువ ధరకే విమానంలో IRCTC టూర్ - 9 పుణ్యక్షేత్రాలు, 2 పర్యాటక ప్రాంతాల సందర్శన!

మూడేళ్లలో కోటి మంది టికెట్ల రద్దు - అందరికీ చాలాలంటే ఎన్ని ట్రైన్​లు కావాలో!

IRCTC Mysore Tour Package: మైసూర్‌ రాజభవనం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. చందనంతో చేసిన ఇక్కడి కళాఖండాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. అందుకే చాలా మంది కర్ణాటకలోని మైసూర్​ రాజభవనం చూసేందుకు ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా మైసూర్​ వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం ఇండియన్​ రైల్వే క్యాటరింగ్​ అండ్​ టూరిజం కార్పొరేషన్​ అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. మైసూర్​తో పాటు బేలూర్​, సోమనాథ్​పుర​ వంటి ప్రదేశాలు ఎన్నో చూడొచ్చు. మరి ఈ ప్యాకేజీ ధర ఎంత, ప్రయాణం ఎప్పుడు అనే తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఐఆర్​సీటీసీ టూరిజం మెమోరీస్​ ఆఫ్​ మైసూర్​(Memories of Mysore) పేరుతో టూరిస్టుల కోసం అద్దిరిపోయే ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఈ టూర్​ మొత్తం 5 రాత్రులు, 6 పగళ్లు ఉంటుంది. హైదరాబాద్​ నుంచి రైలు ప్రయాణం ద్వారా ఈ టూర్​ను ఆపరేట్​ చేస్తున్నారు. ఇక టూర్​ ప్రకటించిన తేదీల్లో ప్రతి బుధవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రయాణ వివరాలు చూస్తే

Tippu Summer Palace
టిప్పు​ సమ్మర్​ ప్యాలెస్​ (Getty Images)
  • మొదటి రోజు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్​ నుంచి రాత్రి 7 గంటలకు కాచిగూడ - మైసూర్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ (ట్రైన్​ నెంబర్​ 12785) బయలుదేరుతుంది. రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
  • రెండో రోజు ఉదయం 10 గంటలకు మైసూర్​ రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి హోటల్​కి వెళ్లి చెకిన్​ అవుతారు. ఆ తర్వాత టిప్పు సమ్మర్​ ప్యాలెస్​, శ్రీరంగపట్న ప్లేస్​లను విజిట్​ చేస్తారు. సాయంత్రం మైసూర్​ ప్యాలెస్​ పాటు లైట్​ అండ్​ సౌండ్​ షో విజిట్​ చేసి హోటల్​కు చేరుకుంటారు. అక్కడ డిన్నర్​ చేసి నైట్​ స్టే చేస్తారు.
  • మూడో రోజు హోటల్​లో బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత నంజన్​గుడి టెంపుల్​, సోమనాథ్​పుర​ ఆలయాలను దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత తలకాడు విజిట్​ చేసి తిరిగి మైసూర్​కు చేసుకుంటారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే బస చేస్తారు.
Chennakeshava Temple
చెన్నకేశవ స్వామి టెంపుల్​ (Getty Images)
  • నాలుగో రోజు ఉదయం టిఫెన్​ తిన్న తర్వాత బేలూర్​కు వెళ్తారు. అక్కడ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని అక్కడి నుంచి హళేబీడులోని హోయసలేశ్వర ఆలాయాన్ని దర్శించుకుంటారు. సాయంత్రానికి మైసూర్​ చేరుకుని ఆ రాత్రికి అక్కడే స్టే చేస్తారు.
  • ఐదో రోజు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ తర్వాత హోటల్​ నుంచి చెక్​ అవుట్​ చేసి చాముండి హిల్స్​, మైసూర్​ ప్యాలెస్​ వంటివి సందర్శించిన తర్వాత మధ్యాహ్నం మైసూర్​ రైల్వే స్టేషన్​లో డ్రాప్​ చేస్తారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు ట్రైన్​ నెంబర్​ 12786 మైసూర్​ నుంచి బయలుదేరుతుంది. రాత్రి మొత్తం ప్రయాణం ఉంటుంది.
  • ఆరో రోజు ఉదయం ఆరు గంటలకు కాచిగూడ చేరుకోవడంతో టూర్​ ముగుస్తుంది.

ధర వివరాలు: 1 నుంచి 3 ప్రయాణికులకు

కేటగిరిసింగిల్​ షేరింగ్డబుల్​ షేరింగ్ట్రిపుల్​ షేరింగ్పిల్లలకు విత్​ బెడ్(5-11 సం)పిల్లలకు విత్​ అవుట్​ బెడ్(5-11 సం)​
కంఫర్ట్​లో₹ 32,710₹ 18,820₹ 16,050₹ 10,200₹ 7,970
స్టాండర్డ్​లో₹ 30,690₹ 16,800₹ 14,030₹ 8,180₹ 5,950
Somnathpura
సోమనాథ్​పుర (Getty Images)

ప్యాకేజీలో ఉండేవి ఇవే:

  • కాచిగూడ - మైసూర్​/ మైసూర్​ - కాచిగూడ ట్రైన్​ టికెట్లు
  • లోకల్​ ప్లేస్​లు విజిట్​ చేయడానికి ప్యాకేజీని బట్టి ఏసీ వెహికల్​
  • మైసూర్​లో 3 రోజులు అకామిడేషన్​తో పాటు బ్రేక్​ఫాస్ట్​లు
  • ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​
  • ప్రస్తుతం ఈ టూర్​ ఆగస్టు 27, సెప్టెంబర్​ 3, 10 , 17వ తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంది.
  • టూర్​కు సంబంధించిన వివరాలు, ప్యాకేజీ బుకింగ్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

తక్కువ ధరకే విమానంలో IRCTC టూర్ - 9 పుణ్యక్షేత్రాలు, 2 పర్యాటక ప్రాంతాల సందర్శన!

మూడేళ్లలో కోటి మంది టికెట్ల రద్దు - అందరికీ చాలాలంటే ఎన్ని ట్రైన్​లు కావాలో!

For All Latest Updates

TAGGED:

IRCTC MYSORE TOUR PACKAGEMEMORIES OF MYSORE PACKAGE FROM HYDఐఆర్​సీటీసీ మైసూర్​ ప్యాకేజీIRCTC LATEST TOUR PACKAGESIRCTC MYSORE TOUR PACKAGE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.