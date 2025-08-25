ETV Bharat / offbeat

IRCTC గోదావరి "టెంపుల్ టూర్" - తక్కువ ధరకే 3 రోజుల ప్యాకేజీ

- రాజమండ్రి నుంచి ద్రాక్షారామం దాకా - ఆలయాల దర్శనం.. బీచ్​లో సందడి

GODAVARI TEMPLE TOUR
GODAVARI TEMPLE TOUR (Eenadu)
GODAVARI TEMPLE TOUR : చేస్తున్న పని నుంచి కాస్త విరామం తీసుకోవడానికి, కొత్త ఉత్సాహంతో తిరిగి రావడానికి కొందరు విహార యాత్రలకు వెళ్తుంటారు. మానసిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడేందుకు మరికొందరు, కొత్త ప్రాంతాలను సందర్శించాలనే కోరికతో ఇంకొందరు టూరిస్టు ప్రాంతాలను సందర్శించి వస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసం IRCTC ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త టూర్ ప్యాకేజీలు ప్రకటిస్తోంది. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటే గోదావరి టెంపుల్ టూర్. ఈ టూర్ ద్వారా గోదావరి జిల్లాల్లోని అందాలను, ఆలయాలను సందర్శించి రావచ్చు. మరి, ఏయే ప్రాంతాలను సందర్శిస్తారు? ప్యాకేజీ ధర ఎంత? టూర్ ఎలా సాగుతుంది? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోండి.

ప్రయాణం సాగుతుందిలా :

మొదటి రోజు :

లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుండి రాత్రి 8.30 గంటలకు రైలు బయలు దేరుతుంది. 9.00 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి మొదలైన ప్రయాణం రాత్రంతా సాగుతుంది.

రెండో రోజు :

ఉదయం 4.38 గంటలకు రాజమండ్రి స్టేషన్ కు చేరుకుంటారు. అక్కడ పికప్ చేసుకొని హోటల్‌ కు తరలిస్తారు. ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత అన్నవరం సందర్శనకు స్టార్ట్ అవుతారు. తిరిగి సాయంత్రం హోటల్‌కు చేరుకుంటారు. ఆ తర్వాత గోదావరి ఘాట్, ఇస్కాన్ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. ఆ రోజు రాత్రి బస రాజమండ్రిలోనే ఉంటుంది.

మూడో రోజు :

ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి అంతర్వేదికి బయలుదేరుతారు. అక్కడ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి టెంపుల్ సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత బీచ్ లో ఎంజాయ్ చేస్తారు. అనంతరం శ్రీ బాల బాలాజీ దేవాలయం, విఘ్నేశ్వరాలయం, అప్పనపల్లి, అయినవల్లిని సందర్శిస్తారు. చివరగా సాయంత్రం ద్రాక్షారామం ఆలయాన్ని కూడా దర్శించుకొని రాత్రి 8.18 గంటలకు రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్‌ చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి ఓవర్ నైట్ జర్నీ సాగుతుంది.

నాలుగో రోజు :

రాత్రంతా ప్రయాణం సాగించిన రైలుబండి ఉదయం 4.35 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది. 5.55 గంటలకు లింగంపల్లికి చేరుకుంటుంది. దీంతో యాత్ర ముగుస్తుంది.

ప్యాకేజీలో కవరయ్యేవి ఇవీ :

మీ ఛాయిస్​ను బట్టి స్లీపర్ క్లాస్ లేదా కంఫర్ట్ క్లాస్​లో ప్రయాణం ఉంటుంది

లోకల్ ట్రావెల్ కోసం AC వాహనం ఉంటుంది

ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది

ప్యాకేజీలో కవర్ కానివి ఇవీ :

హోటల్ భోజనాలు, రైలులో ఆహారం

సందర్శనా స్థలాల్లో ప్రవేశ టిక్కెట్లు

టూర్ గైడ్

కంఫర్ట్ (3 AC)లో 1 to 3 Persons టికెట్ ధరలు :

సింగిల్ షేరింగ్​కు రూ. 15,340

డబుల్ షేరింగ్​ కు రూ. 8,940

ట్రిపుల్ షేరింగ్​కు రూ. 7,170

చిల్డ్రన్ విత్ బెడ్ రూ. 6,080

చిల్డ్రన్ వితౌట్ బెడ్ రూ. 4,960

స్టాండర్డ్ (స్లీపర్)లో 1 to 3 Persons టికెట్ ధరలు :

సింగిల్ షేరింగ్​కు రూ. 13,800

డబుల్ షేరింగ్​ కు రూ. 7,400

ట్రిపుల్ షేరింగ్​కు రూ. 5,630

చిల్డ్రన్ విత్ బెడ్ రూ. 4,540

చిల్డ్రన్ వితౌట్ బెడ్ రూ. 3,420

కంఫర్ట్ (3 AC)లో 4 to 6 Persons టికెట్ ధరలు :

డబుల్ షేరింగ్​కు రూ. 7,440

ట్రిపుల్ షేరింగ్​ కు రూ. 6,630

చిల్డ్రన్ విత్ బెడ్ రూ. 6,080

చిల్డ్రన్ వితౌట్ బెడ్ రూ. 4,960

స్టాండర్డ్ (స్లీపర్)లో 4 to 6 Persons టికెట్ ధరలు :

డబుల్ షేరింగ్​ కు రూ. 5,900

ట్రిపుల్ షేరింగ్​కు రూ. 5,080

చిల్డ్రన్ విత్ బెడ్ రూ. 4,540

చిల్డ్రన్ వితౌట్ బెడ్ రూ. 3,420

