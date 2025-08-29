ETV Bharat / offbeat

పప్పుల్లేకుండా "ఇడ్లీ రవ్వ వడలు" - నానబెట్టడం, రుబ్బడం అవసరమే లేదు! - VADA

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే వడలు - తయారీ చాలా ఈజీ!

Vada Recipe in Telugu : చాలా మందికి వడలు వేయడం రాదు. వడ పిండి మధ్యలో గుంత పెట్టడం పెద్ద పని. ఇంకా పప్పులు నానబెట్టుకోవడం, పిండి మిక్సీ పట్టడం పెద్ద సమస్యగా అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి వారు ఈజీ పద్ధతిలో వడలు ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు. తయారీలోకి కావల్సిన పదార్థాలే కాదు. తయారీ తీరు కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది. మినప వడలే కావాలా ఏంటి?! వడలాగా ఉంటే చాలు! అనుకునే వాళ్లు ఈ రెసిపీ ఫాలో కావచ్చు.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ఇడ్లీ రవ్వ - 1 కప్పు
  • నూనె - 2 స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పచ్చి మిర్చి - 3
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
చట్నీ కోసం ;

  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చి మిర్చి - 3
  • పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
పోపు కోసం :

  • ఆవాలు
  • జీలకర్ర
  • శనగపప్పు
  • మినప్పప్పు
  • కరివేపాకు
  • ఇంగువ
  • ఎండుమిర్చి
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పొయ్యిపై కడాయి పెట్టుకుని ముందుగా కడాయి పెట్టుకుని 2 స్పూన్ల నూనె వేసి వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర, ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, మిర్చి వేసుకుని వేయించాలి. అర స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకుని పోపు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇపుడు 2 కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. రుచికి తగ్గట్టుగా ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు వేసుకుని కలిపి నీళ్లు మరిగించుకోవాలి. ఈ సమయంలో మంట తగ్గించుకుని మరుగుతున్న నీళ్లలో సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర, ఇడ్లీ రవ్వ వేసుకోవాలి. నీళ్లు తీసుకున్న కప్పుతోనే ఇడ్లీ రవ్వ వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
  • మంట తగ్గించుకుని సన్నటి మంటపై కలుపుతూ రవ్వను ఉడికించుకోవాలి. కొద్దిగా చిక్కబడే వరకు ఉప్మా మాదిరిగా ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇపుడు ఒక మిక్సీ జార్​లోకి పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, పచ్చి మిర్చి, పల్లీలు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని రుచికి తగినట్లుగా ఉప్పు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ చట్నీలోకి పోపు వేసుకుని కలిపితే చట్నీ రెడీ.
  • ఈ లోగా రవ్వ చల్లారిపోయి ఉంటుంది. మొత్తం ఒక సారి కలుపుకొని ఉండలు చేసుకోవాలి. ఒక్కో ముద్దను అర చేతిలోకి తీసుకుని వడల్లాగా వత్తుకుని మధ్యలో గుంత పెట్టుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న వడలను డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేడిచేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి. ఓ వైపు కాలిన తర్వాత మరో వైపు తిప్పుకొని కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది.

