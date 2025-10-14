ETV Bharat / offbeat

పావుగంటలో "టమాటా పచ్చడి" - ఊరబెట్టే, ఉడికించే పనిలేదు - మూడు నెలలు నిల్వ!

- అప్పటికప్పుడు తయారు చేసే టమాటా నిల్వ పచ్చడి - అన్నం సహా ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా వంటి టిఫెన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

Instant Tomato Nilva Pachadi
Instant Tomato Nilva Pachadi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 2:07 PM IST

3 Min Read
Instant Tomato Nilva Pachadi: 'టమాటా పచ్చడి' తెలుగు వారికి ఇష్టమైన నిల్వ పచ్చళ్లలో ఇదీ ఒకటి. వేడి వేడి అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్​ కిలోల కొద్దీ పచ్చడి పెట్టి సంవత్సరం వరకు నిల్వ చేస్తుంటారు. అయితే ఈ పచ్చడిని అందరూ పెట్టలేరు. ఎందుకంటే ఊరబెట్టడం, ఎండబెట్టడం, గ్రైండ్​ చేయడం సహా ఎంతో ప్రాసెస్​ ఉంటుంది. అందుకే పచ్చడి పెట్టడానికి వెనకాడుతుంటారు. కానీ అవేమి లేకుండా అంటే ఊరబెట్టడం, ఉడికించడం, గ్రైండ్​ చేయడం లాంటివి లేకుండా కూడా కమ్మని టమాటా పచ్చడి ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. కేవలం పావుగంటలో తయారయ్యే ఈ పచ్చడి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇక దీనిని బయట ఉంచితే నెల రోజులు, ఫ్రిజ్​లో అయితే మూడు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఈ పచ్చడినే టమాటా ముక్కల పచ్చడి అని కూడా అంటుంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని టమాటా పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Tomato
టమాటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • టమాటాలు - అర కేజీ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - తగినంత
  • ఆవాలు - 6 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
  • మెంతులు - 1 టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
  • నిమ్మకాయ - 1
Tomato
టమాటా ముక్కలు (ETV Bharat)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - అర కప్పు
  • ఆవాలు - ఒకటిన్నర టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Mustard
ఆవాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి జీలకర్ర, మెంతులను వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • జీలకర్ర, మెంతులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే మిక్సీజార్​లోకి ఆవాలు తీసుకుని మెత్తని పొడిలా చేసి పక్కన పెట్టాలి. అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
  • టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా కాటన్​ క్లాత్​తో తుడవాలి. ఆ తర్వాత ఓ టమాటాను తీసుకుని మధ్యలోకి కట్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం సగ భాగాన్ని రెండు లేదా మూడు ముక్కలుగా పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలానే టమాటాలను పొడవాటి ముక్కలుగా కట్​ చేసి తీసుకోవాలి. అంటే ఓ టమాటాను ఆరు పొడవాటి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
Jeera
జీలకర్ర మెంతులు (Getty Images)
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి మీరు తినే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, గ్రైండ్​ చేసిన జీలకర్ర మెంతుల పొడి, ఆవాల పొడి, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసి ఓ పావుగంట పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు వేసి చిటపటలాడింటాలి. ఆవాలు వేగిన తర్వాత జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
Garlic
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • జీలకర్ర, ఆవాలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • తాలింపు చల్లారిన తర్వాత టమాటా పచ్చడిలో వేసి కలుపుకోవాలి. చివరగా నిమ్మరసం పిండి మరోసారి కలుపుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటా ముక్కల పచ్చడి రెడీ. ఈ పచ్చడిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
Popu
తాలింపు గింజలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • మీరు తీసుకునే టమాటాల సైజ్​ను బట్టి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అంటే టమాటాలు లావుగా ఉండే 8 పొడవాటి ముక్కలు, కాస్త మీడియం సైజ్​లో ఉంటే 6 ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • జీలకర్ర, మెంతులను దోరగా వేయించుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ వేయిస్తే మాడిపోయి చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఉప్పు, కారం మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. కానీ ఈ పచ్చడి కాస్త స్పైసీగా ఉంటే టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
Tomato Nilva Pachadi
టమాటా నిల్వ పచ్చడి (ETV Bharat)

