పావుగంటలో "టమాటా పచ్చడి" - ఊరబెట్టే, ఉడికించే పనిలేదు - మూడు నెలలు నిల్వ!
- అప్పటికప్పుడు తయారు చేసే టమాటా నిల్వ పచ్చడి - అన్నం సహా ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా వంటి టిఫెన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
Instant Tomato Nilva Pachadi: 'టమాటా పచ్చడి' తెలుగు వారికి ఇష్టమైన నిల్వ పచ్చళ్లలో ఇదీ ఒకటి. వేడి వేడి అన్నం, టిఫెన్స్లోకి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ కిలోల కొద్దీ పచ్చడి పెట్టి సంవత్సరం వరకు నిల్వ చేస్తుంటారు. అయితే ఈ పచ్చడిని అందరూ పెట్టలేరు. ఎందుకంటే ఊరబెట్టడం, ఎండబెట్టడం, గ్రైండ్ చేయడం సహా ఎంతో ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అందుకే పచ్చడి పెట్టడానికి వెనకాడుతుంటారు. కానీ అవేమి లేకుండా అంటే ఊరబెట్టడం, ఉడికించడం, గ్రైండ్ చేయడం లాంటివి లేకుండా కూడా కమ్మని టమాటా పచ్చడి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం పావుగంటలో తయారయ్యే ఈ పచ్చడి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇక దీనిని బయట ఉంచితే నెల రోజులు, ఫ్రిజ్లో అయితే మూడు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఈ పచ్చడినే టమాటా ముక్కల పచ్చడి అని కూడా అంటుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని టమాటా పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమాటాలు - అర కేజీ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - తగినంత
- ఆవాలు - 6 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
- మెంతులు - 1 టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
- నిమ్మకాయ - 1
తాలింపు కోసం:
- నూనె - అర కప్పు
- ఆవాలు - ఒకటిన్నర టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి జీలకర్ర, మెంతులను వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- జీలకర్ర, మెంతులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే మిక్సీజార్లోకి ఆవాలు తీసుకుని మెత్తని పొడిలా చేసి పక్కన పెట్టాలి. అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా కాటన్ క్లాత్తో తుడవాలి. ఆ తర్వాత ఓ టమాటాను తీసుకుని మధ్యలోకి కట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం సగ భాగాన్ని రెండు లేదా మూడు ముక్కలుగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలానే టమాటాలను పొడవాటి ముక్కలుగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి. అంటే ఓ టమాటాను ఆరు పొడవాటి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి మీరు తినే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, గ్రైండ్ చేసిన జీలకర్ర మెంతుల పొడి, ఆవాల పొడి, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసి ఓ పావుగంట పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు వేసి చిటపటలాడింటాలి. ఆవాలు వేగిన తర్వాత జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- జీలకర్ర, ఆవాలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- తాలింపు చల్లారిన తర్వాత టమాటా పచ్చడిలో వేసి కలుపుకోవాలి. చివరగా నిమ్మరసం పిండి మరోసారి కలుపుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటా ముక్కల పచ్చడి రెడీ. ఈ పచ్చడిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
చిట్కాలు:
- మీరు తీసుకునే టమాటాల సైజ్ను బట్టి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అంటే టమాటాలు లావుగా ఉండే 8 పొడవాటి ముక్కలు, కాస్త మీడియం సైజ్లో ఉంటే 6 ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- జీలకర్ర, మెంతులను దోరగా వేయించుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ వేయిస్తే మాడిపోయి చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఉప్పు, కారం మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కానీ ఈ పచ్చడి కాస్త స్పైసీగా ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది.
