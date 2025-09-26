బియ్యం, మినపప్పు లేకుండానే నోరూరించే "సొరకాయ దోశలు" - కేవలం నిమిషాల్లోనే రెడీ!
అప్పటికప్పుడు చేసుకునే క్రిస్పీ సొరకాయ దోసెలు - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 12:05 PM IST
Bottle Gourd Dosa Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల టిఫిన్స్ చేస్తుంటారు. ఇడ్లీ, వడ, ఉప్మా, లాంటివి చేస్తారు. వీటిలో దోసె కూడా ఒకటి. అయితే ఈ రెసెపీని చేసుకోవడానికి ముందుగా పిండిని నానబెట్టి, రుబ్బాలి. ఆ తర్వాత పిండిని పులియబెట్టాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ఈ ప్రాసెస్ అంత లేకుండా చాలా మంది ఇన్స్టంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ల వైపు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మరి మీరు కూడా త్వరగా అయ్యే రెసిపీ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసమే ఇన్స్టంట్ దోసె రెసిపీని ఇవాళ తీసుకొచ్చాం.
అదే సోరకాయ దోసెలు. వీటిని తయారీ చేసేందుకు ఎలాంటి పప్పులు నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అతి తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా, టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.
కమ్మగా "బెండకాయ పల్లీ కారం" - కర్రీ బోర్ కొడితే ఇలా ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - 1 కప్పు
- అటుకులు - పావు కప్పు
- సొరకాయ - రెండు కప్పులు
- అల్లం - కొంచెం
- పచ్చిమిర్చి - 2
- పెరుగు - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు పెసరప్పు తీసుకొని రెండు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత వేడినీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- మరో గిన్నెలో పావు కప్పు అటుకులను శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం నీళ్లు పోసి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా సొరకాయను కడిగి చిన్నముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని నానబెట్టిన పెసరపప్పు, అటుకులు వేసుకోవాలి. అలాగే రెండు కప్పుల సొరకాయ ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లం ముక్క, రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పావు కప్పు పెరుగు, కొద్దిగాకొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిని గిన్నెలోకి తీసుకొని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టుకుని పిండిని గరిటెతో దోసెలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఒకవేపు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ కాల్చాలి.
- ఆ తర్వాత దోసెలను ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవడమే.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ వేడివేడి సొరకాయ దోసెలు రెడీ అయినట్లే.
దేవి నవరాత్రుల స్పెషల్ "చక్కెర పొంగలి" - అమ్మవారికి ప్రసాదంగా ఇలా చేసి పెట్టండి!
తమిళనాడు స్టైల్ "పూరీ, కర్రీ" - ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండా, పొంగుతాయి!