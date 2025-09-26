ETV Bharat / offbeat

బియ్యం, మినపప్పు లేకుండానే నోరూరించే "సొరకాయ దోశలు" - కేవలం నిమిషాల్లోనే రెడీ!

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే క్రిస్పీ సొరకాయ దోసెలు - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!

Bottle Gourd Dosa
Bottle Gourd Dosa (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 12:05 PM IST

2 Min Read
Bottle Gourd Dosa Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల టిఫిన్స్​ చేస్తుంటారు. ఇడ్లీ, వడ, ఉప్మా, లాంటివి చేస్తారు. వీటిలో దోసె కూడా ఒకటి. అయితే ఈ రెసెపీని చేసుకోవడానికి ముందుగా పిండిని నానబెట్టి, రుబ్బాలి. ఆ తర్వాత పిండిని పులియబెట్టాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ఈ ప్రాసెస్​ అంత లేకుండా చాలా మంది ఇన్​స్టంట్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ల వైపు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మరి మీరు కూడా త్వరగా అయ్యే రెసిపీ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసమే ఇన్​స్టంట్ దోసె రెసిపీని ఇవాళ తీసుకొచ్చాం.

అదే సోరకాయ దోసెలు. వీటిని తయారీ చేసేందుకు ఎలాంటి పప్పులు నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అతి తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా,​ టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.

కమ్మగా "బెండకాయ పల్లీ కారం" - కర్రీ బోర్ కొడితే ఇలా ట్రై చేయండి!

Sorakaya Dosa
సొరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - 1 కప్పు
  • అటుకులు - పావు కప్పు
  • సొరకాయ - రెండు కప్పులు
  • అల్లం - కొంచెం
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • పెరుగు - పావు కప్పు
Sorakaya Dosa
పెరుగు (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు పెసరప్పు తీసుకొని రెండు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత వేడినీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • మరో గిన్నెలో పావు కప్పు అటుకులను శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం నీళ్లు పోసి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా సొరకాయను కడిగి చిన్నముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
Sorakaya Dosa
అటుకులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని నానబెట్టిన పెసరపప్పు, అటుకులు వేసుకోవాలి. అలాగే రెండు కప్పుల సొరకాయ ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లం ముక్క, రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పావు కప్పు పెరుగు, కొద్దిగాకొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండిని గిన్నెలోకి తీసుకొని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
Sorakaya Dosa
పెసరపప్పు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టుకుని పిండిని గరిటెతో దోసెలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఒకవేపు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ కాల్చాలి.
  • ఆ తర్వాత దోసెలను ప్లేట్​లోకి సర్వ్ చేసుకోవడమే.
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ వేడివేడి సొరకాయ దోసెలు రెడీ అయినట్లే.

SORAKAYA DOSA MAKING IN TELUGUINSTANT BOTTLE GOURD DOSA RECIPEసొరకాయ దోసె తయారీ విధానంSORAKAYA DOSA PREPARESORAKAYA DOSA

