దోసె పిండి లేకుండా కమ్మని "ఊతప్పం" -  అప్పటికప్పుడు ఇలా సింపుల్​గా చేసుకోండి! - INSTANT RAVA UTTAPAM

తక్కువ టైమ్​లోనే రుచికరమైన "ఊతప్పం" -ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ ఇలానే ట్రై చేస్తారు!

Instant Rava Uttapam in Telugu
Instant Rava Uttapam in Telugu (getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 11:50 AM IST

2 Min Read

Instant Rava Uttapam in Telugu : ఫ్రిడ్జ్​లో ఇడ్లీ, దోసె పిండి లేకపోతే అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లో ఉప్మా చేస్తుంటారు. అదే ఉప్మా రవ్వతో రుచికరంగా ఊతప్పం కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్​స్టంట్​గా చేసిన ఈ రవ్వ ఊతప్పం ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా సింపుల్​గా చేసుకుంటే అరగంటలోనే ఇంటిల్లిపాది తృప్తిగా తినేయచ్చు. మరి టేస్టీ రవ్వ ఊతప్పం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా!

carrot
carrot (getty images)

రవ్వ ఊతప్పం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అర కప్పు - అటుకులు
  • ఒక కప్పు - బొంబాయి రవ్వ
  • అర కప్పు - పెరుగు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • నూనె - సరిపడా
curd
curd (getty images)

ఊతప్పం స్టఫింగ్ కోసం :

  • టీ స్పూన్ - నూనె
  • టీ స్పూన్ - శనగపప్పు
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • అల్లం తరుగు - టీ ​స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు -2
  • సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు - 5
  • క్యారెట్ - 2
rava
rava (getty images)

రవ్వ ఊతప్పం తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి అర కప్పు అటుకులు తీసుకొని రెండుసార్లు కడగండి. ఆపై పావు కప్పు నీళ్లు పోసి 5 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత మరొక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ తీసుకోండి. ఇందులో నీటిలో నానబెట్టిన అటుకులు, అర కప్పు పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి.
  • ఇందులో కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని పల్చగా కలుపుకోవాలి. ఈ పిండి చక్కగా నానలి. ఇందుకోసం బౌల్​పై మూత పెట్టి అర గంటపాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఈ లోపు ఊతప్పం పిండిలోకి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి టీ స్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేయండి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక టీ స్పూన్ చొప్పున శనగపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించండి.
అటుకులు
అటుకులు (getty images)
  • తర్వాత ఇందులో సన్నగా తరిగిన సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయండి. చివరిగా క్యారెట్ తరుము వేసి నిమిషంపాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి దోసె పెనం పెట్టి హీట్ చేయండి. పెనం వేడయ్యాక కొద్దిగా ఆయిల్ వేయండి.
  • ఇప్పుడు గరిటెడు పిండి వేసి ఊతప్పం మాదిరిగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఊతప్పం పైన కొద్దిగా స్టఫింగ్ పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు కాల్చుకోవాలి.
  • ఊతప్పం ఒకవైపు చక్కగా కాల్చుకున్న తర్వాత మరొక వైపు తిప్పి ఉడికించుకోవాలి. రెండు వైపులా ఊతప్పం చక్కగా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. మిగిలిన ఈ ఊతప్పం పిండితో ఇలా సులభంగా టిఫిన్ రెడీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
పచ్చిమిర్చి
పచ్చిమిర్చి (getty images)

వేడివేడిగా ఈ ఊతప్పం పల్లీ, టమోటా చట్నీతో ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. బొంబాయి రవ్వతో ఇన్​స్టంట్​గా అప్పటికప్పుడు చేసిన ఈ రవ్వ ఊతప్పం తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.

