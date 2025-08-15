Instant Rava Uttapam in Telugu : ఫ్రిడ్జ్లో ఇడ్లీ, దోసె పిండి లేకపోతే అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లో ఉప్మా చేస్తుంటారు. అదే ఉప్మా రవ్వతో రుచికరంగా ఊతప్పం కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టంట్గా చేసిన ఈ రవ్వ ఊతప్పం ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా సింపుల్గా చేసుకుంటే అరగంటలోనే ఇంటిల్లిపాది తృప్తిగా తినేయచ్చు. మరి టేస్టీ రవ్వ ఊతప్పం ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా!
రవ్వ ఊతప్పం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అర కప్పు - అటుకులు
- ఒక కప్పు - బొంబాయి రవ్వ
- అర కప్పు - పెరుగు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- నూనె - సరిపడా
ఊతప్పం స్టఫింగ్ కోసం :
- టీ స్పూన్ - నూనె
- టీ స్పూన్ - శనగపప్పు
- టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- అల్లం తరుగు - టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు -2
- సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - 5
- క్యారెట్ - 2
రవ్వ ఊతప్పం తయారీ విధానం
- ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి అర కప్పు అటుకులు తీసుకొని రెండుసార్లు కడగండి. ఆపై పావు కప్పు నీళ్లు పోసి 5 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత మరొక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ తీసుకోండి. ఇందులో నీటిలో నానబెట్టిన అటుకులు, అర కప్పు పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి.
- ఇందులో కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని పల్చగా కలుపుకోవాలి. ఈ పిండి చక్కగా నానలి. ఇందుకోసం బౌల్పై మూత పెట్టి అర గంటపాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఈ లోపు ఊతప్పం పిండిలోకి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్పై కడాయి పెట్టి టీ స్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేయండి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక టీ స్పూన్ చొప్పున శనగపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించండి.
- తర్వాత ఇందులో సన్నగా తరిగిన సాంబార్ ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
- ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయండి. చివరిగా క్యారెట్ తరుము వేసి నిమిషంపాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి దోసె పెనం పెట్టి హీట్ చేయండి. పెనం వేడయ్యాక కొద్దిగా ఆయిల్ వేయండి.
- ఇప్పుడు గరిటెడు పిండి వేసి ఊతప్పం మాదిరిగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఊతప్పం పైన కొద్దిగా స్టఫింగ్ పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు కాల్చుకోవాలి.
- ఊతప్పం ఒకవైపు చక్కగా కాల్చుకున్న తర్వాత మరొక వైపు తిప్పి ఉడికించుకోవాలి. రెండు వైపులా ఊతప్పం చక్కగా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. మిగిలిన ఈ ఊతప్పం పిండితో ఇలా సులభంగా టిఫిన్ రెడీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
వేడివేడిగా ఈ ఊతప్పం పల్లీ, టమోటా చట్నీతో ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. బొంబాయి రవ్వతో ఇన్స్టంట్గా అప్పటికప్పుడు చేసిన ఈ రవ్వ ఊతప్పం తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.
