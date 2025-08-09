Essay Contest 2025

బొంబాయి రవ్వతో "ఊతప్పం" - ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు - అద్దిరిపోయే రుచి! - INSTANT RAVA UTTAPAM

-బొంబాయి రవ్వతో స్వీట్లు మాత్రమే కాదు, ఇలా ఊతప్పం చేసుకోండి! - సూపర్​ టేస్టీ!

Instant Rava Uttapam
Instant Rava Uttapam (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 7:33 PM IST

Instant Rava Uttapam: ఊతప్పం అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. చూడగానే ఎప్పుడెప్పుడు తినాలా అనిపిస్తుంది.​ఎందుకంటే ఉల్లి, అల్లం, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్​ వంటివన్నీ వేసి చేస్తాం కాబట్టి కలర్​ఫుల్​గా ఉండటంతో పాటు సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. అందుకే ఇంట్లో దోశ పిండి ఉందంటే చాలా మంది ఊతప్పం ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ దోశ పిండి, ఇడ్లీ పిండి కాకుండా ఓసారి బొంబాయి రవ్వతో చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీనికోసం పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేదు. చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా బొంబాయి రవ్వతో ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Rava
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
  • గోధుమపిండి - 4 టీస్పూన్లు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • నీళ్లు - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • వంట సోడా - పావు టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • టమాటా - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Curd
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బొంబాయి రవ్వ, గోధుమపిండి, పెరుగు, నీళ్లు వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా మిక్స్​ చేసుకున్న పిండిపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈలోపు ఊతప్పానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రెడీ చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇలా కట్​ చేసుకున్న పదార్థాలన్నింటినీ ఓ గిన్నెలోకి వేసుకుని మిక్స్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • ముందుగా కలుపుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లోకి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఈ స్టేజ్​లో నీళ్లు అవసరమనిపిస్తే కొద్దిగా పోసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసి రవ్వ మిశ్రమాన్ని గిన్నెలోకి పోసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వంట సోడా వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Uttapam
ఊతప్పం (ETV Bharat)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి లైట్​గా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిండిని గరిటెతో తీసుకుని ఊతప్పం మాదిరి పెనం మీద పోసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందే తరిగిపెట్టుకున్న ఉల్లి మిశ్రమాన్ని వేసుకుని అంచుల వెంబడి లైట్​గా నూనె వేసి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి.
  • ఊతప్పం ఓవైపు ఎర్రగా కాలిన తర్వాత మరో వైపుకు తిప్పుకుని ఓ నిమిషం కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రవ్వ ఊతప్పం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Rava Uttapam
రవ్వ ఊతప్పం (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • గోధుమపిండి అనేది కేవలం ఆప్షన్​ మాత్రమే. వద్దనుకుంటే స్కిప్​ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే గోధుమపిండి ప్లేస్​లో బియ్యప్పిండి అయినా యూజ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ ఊతప్పానికి పుల్లటి పెరుగు అయితే బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర పుల్లటి పెరుగు లేకపోతే రవ్వ మిశ్రమాన్ని గ్రైండ్​ చేసి ఉప్పు కలుపుకునే సమయంలో అర చెక్క నిమ్మరసం పిండుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఉప్మా రవ్వ ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో నీళ్లు, పెరుగు తీసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్​ మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • పిండి మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి. పల్చగా అయితే ఊతప్పం సరిగ్గా రాదు.

