Tasty and Healthy Ragi Chilla: ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది చిరుధాన్యాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా రాగులను తమ డైట్లో చేర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాగులతో జావ, ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా, పూరీ, చపాతీ వంటివి చేసుకుని తింటున్నారు. అయితే రాగులతో ఎప్పుడూ చేసుకునేవి కాకుండా ఓసారి చిల్లా ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా దీనిని ప్రిపేర్ చేయడానికి పెద్దగా కష్టపడనవరం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. రాగులు ఎలాగూ ఆరోగ్యానికి మంచివే. మరి లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రాగి చిల్లా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రాగి పిండి - అర కప్పు
- శనగపిండి - అర కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - సరిపడా
- అల్లం పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ - పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- నువ్వులు - 1 టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- రాగి చిల్లా కోసం అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి రాగి పిండి, శనగపిండి, పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి ముప్పావు కప్పు వాటర్ పోసి పిండి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత అందులోకి అల్లం పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్ తురుము, జీలకర్ర, నువ్వులు, ఇంగువ వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం హీటైన తర్వాత లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసి కాటన్ క్లాత్ లేదా టిష్యూ పేపర్తో నీట్గా తుడవాలి.
- గరిటెతో పిండిని తీసుకుని పెనం మీద పోసి లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆపై లైట్గా నెయ్యి అప్లై చేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి.
- చిల్లా ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి లైట్గా ప్రెస్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే దోశ పెనం మీద వేసి రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రాగి చిల్లా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఇంట్లో తయారు చేసిన రాగి పిండి అయితే చిల్లా టేస్ట్ బాగుంటుంది. అయితే ఇంట్లోది లేదా బయట కొన్నది వాడినా పిండిని ఉపయోగించే ముందు జల్లించడం మంచిది.
- ఆనియన్, క్యారెట్ మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
- ఈ చిల్లా కోసం పిండి మరీ పల్చగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా ఉండాలి. అలాగే పెనం మీద వేసినప్పుడు లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
మీ ఆత్మీయులకు - స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పండిలా!
సేమియాతో టేస్టీ "వడలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - నూనె పీల్చవు!