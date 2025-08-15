ETV Bharat / offbeat

రాగి పిండితో "చిల్లా" చేసుకోండి - 10 నిమిషాల్లోనే అద్దిరిపోయే రుచితో! - TASTY AND HEALTHY RAGI CHILLA

- అతి తక్కువ సమయంలో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు! - పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

Tasty and Healthy Ragi Chilla
Tasty and Healthy Ragi Chilla (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2025 at 11:40 AM IST

2 Min Read

Tasty and Healthy Ragi Chilla: ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది చిరుధాన్యాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా రాగులను తమ డైట్​లో చేర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాగులతో జావ, ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా, పూరీ, చపాతీ వంటివి చేసుకుని తింటున్నారు. అయితే రాగులతో ఎప్పుడూ చేసుకునేవి కాకుండా ఓసారి చిల్లా ట్రై చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా దీనిని ప్రిపేర్​ చేయడానికి పెద్దగా కష్టపడనవరం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. రాగులు ఎలాగూ ఆరోగ్యానికి మంచివే. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ రాగి చిల్లా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ragi
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రాగి పిండి - అర కప్పు
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • అల్లం పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • స్ప్రింగ్​​ ఆనియన్స్​ - పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్ - 1
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • నువ్వులు - 1 టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Besan
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • రాగి చిల్లా కోసం అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి రాగి పిండి, శనగపిండి, పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి ముప్పావు కప్పు వాటర్​ పోసి పిండి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Curd
పెరుగు (Getty Images)
  • ​​పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత అందులోకి అల్లం పేస్ట్​, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​ తురుము, జీలకర్ర, నువ్వులు, ఇంగువ వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం హీటైన తర్వాత లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసి కాటన్​ క్లాత్​ లేదా టిష్యూ పేపర్​తో నీట్​గా తుడవాలి.
  • గరిటెతో పిండిని తీసుకుని పెనం మీద పోసి లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఆపై లైట్​గా నెయ్యి అప్లై చేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి.
Carrot
క్యారెట్​ తురుము (Getty Images)
  • చిల్లా ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి లైట్​గా ప్రెస్​ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే దోశ పెనం మీద వేసి రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ రాగి చిల్లా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ragi Chilla
రాగి చిల్లా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఇంట్లో తయారు చేసిన రాగి పిండి అయితే చిల్లా టేస్ట్​ బాగుంటుంది. అయితే ఇంట్లోది లేదా బయట కొన్నది వాడినా పిండిని ఉపయోగించే ముందు జల్లించడం మంచిది.
  • ఆనియన్​, క్యారెట్​ మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
  • ఈ చిల్లా కోసం పిండి మరీ పల్చగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా ఉండాలి. అలాగే పెనం మీద వేసినప్పుడు లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

మీ ఆత్మీయులకు - స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పండిలా!

సేమియాతో టేస్టీ "వడలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - నూనె పీల్చవు!

Tasty and Healthy Ragi Chilla: ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది చిరుధాన్యాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా రాగులను తమ డైట్​లో చేర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాగులతో జావ, ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా, పూరీ, చపాతీ వంటివి చేసుకుని తింటున్నారు. అయితే రాగులతో ఎప్పుడూ చేసుకునేవి కాకుండా ఓసారి చిల్లా ట్రై చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా దీనిని ప్రిపేర్​ చేయడానికి పెద్దగా కష్టపడనవరం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. రాగులు ఎలాగూ ఆరోగ్యానికి మంచివే. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ రాగి చిల్లా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ragi
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రాగి పిండి - అర కప్పు
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • అల్లం పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • స్ప్రింగ్​​ ఆనియన్స్​ - పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్ - 1
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • నువ్వులు - 1 టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Besan
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • రాగి చిల్లా కోసం అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి రాగి పిండి, శనగపిండి, పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి ముప్పావు కప్పు వాటర్​ పోసి పిండి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Curd
పెరుగు (Getty Images)
  • ​​పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత అందులోకి అల్లం పేస్ట్​, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​ తురుము, జీలకర్ర, నువ్వులు, ఇంగువ వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం హీటైన తర్వాత లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసి కాటన్​ క్లాత్​ లేదా టిష్యూ పేపర్​తో నీట్​గా తుడవాలి.
  • గరిటెతో పిండిని తీసుకుని పెనం మీద పోసి లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఆపై లైట్​గా నెయ్యి అప్లై చేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి.
Carrot
క్యారెట్​ తురుము (Getty Images)
  • చిల్లా ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి లైట్​గా ప్రెస్​ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే దోశ పెనం మీద వేసి రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ రాగి చిల్లా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ragi Chilla
రాగి చిల్లా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఇంట్లో తయారు చేసిన రాగి పిండి అయితే చిల్లా టేస్ట్​ బాగుంటుంది. అయితే ఇంట్లోది లేదా బయట కొన్నది వాడినా పిండిని ఉపయోగించే ముందు జల్లించడం మంచిది.
  • ఆనియన్​, క్యారెట్​ మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
  • ఈ చిల్లా కోసం పిండి మరీ పల్చగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా ఉండాలి. అలాగే పెనం మీద వేసినప్పుడు లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

మీ ఆత్మీయులకు - స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పండిలా!

సేమియాతో టేస్టీ "వడలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - నూనె పీల్చవు!

For All Latest Updates

TAGGED:

TASTY AND HEALTHY RAGI CHILLAINSTANT RAGI CHILLARAGI CHILLA RECIPEరాగి చిల్లా తయారీ ఎలాTASTY AND HEALTHY RAGI CHILLA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మేకులు కొట్టకుండానే గోడలను అలంకరించాలా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

మోదీ మరో ఘనత- నాన్​స్టాప్​గా 103నిమిషాల స్పీచ్- ఇందిరా గాంధీ రికార్డ్ బ్రేక్

బ్యాట్‌మ్యాన్ అవతార్‌లో మహింద్రా BE6- 300 యూనిట్లు మాత్రమే- ఆలస్యం చేస్తే ఇక అంతే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.