ETV Bharat / offbeat

గణేశ్ నవరాత్రుల స్పెషల్ "పులిహోర పొడి" - ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకుంటే 6 నెలలు నిల్వ ఉంటుంది! - INSTANT PULIHORA POWDER MAKING

ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు పులిహోర రెడీ - ఈ పొడితో చిటికెలో ఇలా చేసేయండి!

Instant Pulihora Recipe Making
Instant Pulihora Recipe Making (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 1:20 PM IST

3 Min Read

Instant Pulihora Recipe Making : ఊరూరా, వాడవాడలా గణనాథుల విగ్రహాలు విభిన్న రూపాల్లో కొలువుదీరాయి. భక్తులు వినాయకుడికి వివిధ రకాల నైవేద్యాలు సమర్పిస్తున్నారు. నవరాత్రుల సందర్భంగా చాలాచోట్ల పులిహోర అనేది కామన్​గా ఉంటుంది. అయితే ఇది చేయాలంటే కాస్త సమయం పడుతోంది. అలా కాకుండా ఈ స్టైల్లో పులిహోర పొడిని తయారు చేశారంటే మీకు కావాల్సినప్పుడల్లా పులిహోర తయారు చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టొచ్చు. అంతేకాక ఇది ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.

"రెస్టారెంట్ స్టైల్ కాజు టమోటా కర్రీ" - రోటీ, పుల్కా, చపాతీల్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!

Instant Pulihora Recipe Making
తయారైన పులిహోర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపప్పు- రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • మెంతులు - పావు టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాలు - పావు టేబుల్ స్పూన్
  • నువ్వులు - రెండు టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిరపకాయలు -15
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Instant Pulihora Recipe Making
శనగపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • మొదటగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ పాన్ పెట్టుకోవాలి. తొలుత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు తీసుకోవాలి. ఇందులో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు యాడ్ చేయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. పప్పులు లైట్​గా రంగు మారే వరకూ అలాగే ఉంచాలి.
  • ఫ్రై చేసుకున్న పప్పుల్లోకి ఒకటిన్నర టేబుల్​ స్పూన్ల ధనియాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, పావు టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు యాడ్ చేసుకోవాలి. వీటితోపాటు అర టేబుల్ స్పూన్ జీలక్రర, పావు టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోని చల్లారనివ్వాలి.
Instant Pulihora Recipe Making
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఇదే పాన్​లోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు తీసుకోని లో ఫ్లేమ్​లో వేడి చేయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అదే పాన్​లో కారానికి సరిపడా 15 ఎండు మిరపపకాయలు, కొద్దిగా కరివేపాకుతో పాటు కాస్త ఆయిల్ తీసుకోని ఫ్రై చేయాలి. వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. అలాగే కొద్దిగా చింతపండు తీసుకోని వేగనివ్వాలి. అప్పుడు మంట ఉంచాల్సిన పనిలేదు.
Instant Pulihora Recipe Making
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఈ పదార్థాలన్నింటిని కలిపి మిక్సీజార్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడే వీటికి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి మెత్తటి పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే టేస్టీ టేస్టీ పులిహోర పొడి రెడీ అయినట్లే. ఇది ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడూ కావాలంటే అప్పుడూ ఇన్​స్టంట్​గా వాడుకోవచ్చు.
Instant Pulihora Recipe Making
కరివేపాకు (Getty Images)

పులిహోర తయారు చేయడం ఎలా :

  • వండిన అన్నాన్ని తీసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పులిహోర పొడిని వేసి కలపాలి. ఇందులో ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీనిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో ఆయిల్ పోసి వేడి చేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పొపుదినుసులు వేయాలి. ఈ క్రమంలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలపాలి. కావాలంటే ఎండుమిర్చి కానీ పచ్చిమిర్చి కానీ యాడ్ చేసుకోచ్చు.
  • తాలింపు రెడీ అయిన తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న అన్నాన్ని ఇందులో వేసి కలపాలి. ఇక అంతే వేడివేడి పులిహోర తయారైనట్లే.
  • దేవుడికి ప్రసాదాలు చేసేటప్పుడూ కానీ భోజనాల్లో కూడా ఇది బాగుంటుంది. మీరూ ఇది ఓసారి ట్రై చేయండి.

పండుగ వేళ పసందైన "పాల బూరెలు" - ఇలా చేస్తే ఒక్కటి కూడా మిగలదు!

వినాయకుడు మెచ్చే "పైనాపిల్ రవ్వ కేసరి" - కొత్తవాళ్లైనా ఈజీగా ఇలా చేసేయండి!

Instant Pulihora Recipe Making : ఊరూరా, వాడవాడలా గణనాథుల విగ్రహాలు విభిన్న రూపాల్లో కొలువుదీరాయి. భక్తులు వినాయకుడికి వివిధ రకాల నైవేద్యాలు సమర్పిస్తున్నారు. నవరాత్రుల సందర్భంగా చాలాచోట్ల పులిహోర అనేది కామన్​గా ఉంటుంది. అయితే ఇది చేయాలంటే కాస్త సమయం పడుతోంది. అలా కాకుండా ఈ స్టైల్లో పులిహోర పొడిని తయారు చేశారంటే మీకు కావాల్సినప్పుడల్లా పులిహోర తయారు చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టొచ్చు. అంతేకాక ఇది ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.

"రెస్టారెంట్ స్టైల్ కాజు టమోటా కర్రీ" - రోటీ, పుల్కా, చపాతీల్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!

Instant Pulihora Recipe Making
తయారైన పులిహోర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపప్పు- రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • మెంతులు - పావు టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాలు - పావు టేబుల్ స్పూన్
  • నువ్వులు - రెండు టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిరపకాయలు -15
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Instant Pulihora Recipe Making
శనగపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • మొదటగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ పాన్ పెట్టుకోవాలి. తొలుత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు తీసుకోవాలి. ఇందులో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు యాడ్ చేయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. పప్పులు లైట్​గా రంగు మారే వరకూ అలాగే ఉంచాలి.
  • ఫ్రై చేసుకున్న పప్పుల్లోకి ఒకటిన్నర టేబుల్​ స్పూన్ల ధనియాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, పావు టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు యాడ్ చేసుకోవాలి. వీటితోపాటు అర టేబుల్ స్పూన్ జీలక్రర, పావు టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోని చల్లారనివ్వాలి.
Instant Pulihora Recipe Making
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఇదే పాన్​లోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు తీసుకోని లో ఫ్లేమ్​లో వేడి చేయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అదే పాన్​లో కారానికి సరిపడా 15 ఎండు మిరపపకాయలు, కొద్దిగా కరివేపాకుతో పాటు కాస్త ఆయిల్ తీసుకోని ఫ్రై చేయాలి. వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. అలాగే కొద్దిగా చింతపండు తీసుకోని వేగనివ్వాలి. అప్పుడు మంట ఉంచాల్సిన పనిలేదు.
Instant Pulihora Recipe Making
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఈ పదార్థాలన్నింటిని కలిపి మిక్సీజార్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడే వీటికి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి మెత్తటి పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే టేస్టీ టేస్టీ పులిహోర పొడి రెడీ అయినట్లే. ఇది ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడూ కావాలంటే అప్పుడూ ఇన్​స్టంట్​గా వాడుకోవచ్చు.
Instant Pulihora Recipe Making
కరివేపాకు (Getty Images)

పులిహోర తయారు చేయడం ఎలా :

  • వండిన అన్నాన్ని తీసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పులిహోర పొడిని వేసి కలపాలి. ఇందులో ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీనిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో ఆయిల్ పోసి వేడి చేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పొపుదినుసులు వేయాలి. ఈ క్రమంలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలపాలి. కావాలంటే ఎండుమిర్చి కానీ పచ్చిమిర్చి కానీ యాడ్ చేసుకోచ్చు.
  • తాలింపు రెడీ అయిన తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న అన్నాన్ని ఇందులో వేసి కలపాలి. ఇక అంతే వేడివేడి పులిహోర తయారైనట్లే.
  • దేవుడికి ప్రసాదాలు చేసేటప్పుడూ కానీ భోజనాల్లో కూడా ఇది బాగుంటుంది. మీరూ ఇది ఓసారి ట్రై చేయండి.

పండుగ వేళ పసందైన "పాల బూరెలు" - ఇలా చేస్తే ఒక్కటి కూడా మిగలదు!

వినాయకుడు మెచ్చే "పైనాపిల్ రవ్వ కేసరి" - కొత్తవాళ్లైనా ఈజీగా ఇలా చేసేయండి!

For All Latest Updates

TAGGED:

INSTANT PULIHORA RECIPE MAKINGINSTANT PULIHORA MAKING IN TELUGUGANESH CHATURTHI 2025పులిహోర కలపడం ఎలాINSTANT PULIHORA POWDER MAKING

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అమెరికా దగ్గర స్పెషల్ కార్డులు- వాటితో ఆడితే చైనా నాశనం: ట్రంప్

ఈ బ్యాంకులో డబ్బు ముచ్చటే ఉండదు-  'టైమ్' రూపంలో లావాదేవీలు

చంద్రబాబు నుంచి రేఖా గుప్తా- సీఎంలపై జరిగిన దాడులు ఇవే!

అసోంలో తెలుగు వైబ్స్​- 'ఆపరేషన్ సిందూర్' థీమ్​తో 41 అడుగుల గణపయ్య!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.