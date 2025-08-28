Instant Pulihora Recipe Making : ఊరూరా, వాడవాడలా గణనాథుల విగ్రహాలు విభిన్న రూపాల్లో కొలువుదీరాయి. భక్తులు వినాయకుడికి వివిధ రకాల నైవేద్యాలు సమర్పిస్తున్నారు. నవరాత్రుల సందర్భంగా చాలాచోట్ల పులిహోర అనేది కామన్గా ఉంటుంది. అయితే ఇది చేయాలంటే కాస్త సమయం పడుతోంది. అలా కాకుండా ఈ స్టైల్లో పులిహోర పొడిని తయారు చేశారంటే మీకు కావాల్సినప్పుడల్లా పులిహోర తయారు చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టొచ్చు. అంతేకాక ఇది ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
"రెస్టారెంట్ స్టైల్ కాజు టమోటా కర్రీ" - రోటీ, పుల్కా, చపాతీల్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపప్పు- రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- మినపప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
- మెంతులు - పావు టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాలు - పావు టేబుల్ స్పూన్
- నువ్వులు - రెండు టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిరపకాయలు -15
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- మొదటగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ పాన్ పెట్టుకోవాలి. తొలుత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు తీసుకోవాలి. ఇందులో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు యాడ్ చేయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. పప్పులు లైట్గా రంగు మారే వరకూ అలాగే ఉంచాలి.
- ఫ్రై చేసుకున్న పప్పుల్లోకి ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, పావు టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు యాడ్ చేసుకోవాలి. వీటితోపాటు అర టేబుల్ స్పూన్ జీలక్రర, పావు టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే పాన్లోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు తీసుకోని లో ఫ్లేమ్లో వేడి చేయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అదే పాన్లో కారానికి సరిపడా 15 ఎండు మిరపపకాయలు, కొద్దిగా కరివేపాకుతో పాటు కాస్త ఆయిల్ తీసుకోని ఫ్రై చేయాలి. వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. అలాగే కొద్దిగా చింతపండు తీసుకోని వేగనివ్వాలి. అప్పుడు మంట ఉంచాల్సిన పనిలేదు.
- ఈ పదార్థాలన్నింటిని కలిపి మిక్సీజార్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడే వీటికి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి మెత్తటి పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీ టేస్టీ పులిహోర పొడి రెడీ అయినట్లే. ఇది ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడూ కావాలంటే అప్పుడూ ఇన్స్టంట్గా వాడుకోవచ్చు.
పులిహోర తయారు చేయడం ఎలా :
- వండిన అన్నాన్ని తీసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పులిహోర పొడిని వేసి కలపాలి. ఇందులో ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీనిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో ఆయిల్ పోసి వేడి చేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పొపుదినుసులు వేయాలి. ఈ క్రమంలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలపాలి. కావాలంటే ఎండుమిర్చి కానీ పచ్చిమిర్చి కానీ యాడ్ చేసుకోచ్చు.
- తాలింపు రెడీ అయిన తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న అన్నాన్ని ఇందులో వేసి కలపాలి. ఇక అంతే వేడివేడి పులిహోర తయారైనట్లే.
- దేవుడికి ప్రసాదాలు చేసేటప్పుడూ కానీ భోజనాల్లో కూడా ఇది బాగుంటుంది. మీరూ ఇది ఓసారి ట్రై చేయండి.
పండుగ వేళ పసందైన "పాల బూరెలు" - ఇలా చేస్తే ఒక్కటి కూడా మిగలదు!
వినాయకుడు మెచ్చే "పైనాపిల్ రవ్వ కేసరి" - కొత్తవాళ్లైనా ఈజీగా ఇలా చేసేయండి!