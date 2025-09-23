అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "చింతపండు పచ్చడి" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్!
నిమిషాల్లోనే నోరూరించే "పచ్చడి" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది!
Published : September 23, 2025 at 11:38 AM IST
Instant Pachadi Recipe in Telugu : కొన్నిసార్లు ఇంట్లో సమయానికి కూరగాయలు ఉండవు. బయటకు వెళ్లి తెచ్చుకుందామంటే అంత టైమ్ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక రుచికరమైన పచ్చడి రెసిపీ ఉంది. అదే, అమ్మమ్మల నాటి "చింతపండు పచ్చడి". పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర కలయికలో రెడీ అయ్యే ఈ పచ్చడి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పిల్లలు కూడా ఈ పచ్చడిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, నోరూరించే ఈ పాతకాలం నాటి పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చింతపండు - 100 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- కొత్తిమీర - రెండు చిన్న కట్టలు
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ధనియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- మెంతులు - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
- తెల్ల నువ్వులు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా చింతపండును తీసుకుని అందులో ఈనెలు, గింజలు వంటివి లేకుండా తీసేసుకోవాలి. ఆపై శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని వేడి నీళ్లు పోసి పావుగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ వేడి నీళ్లు పోసి నానబెట్టడం ద్వారా చింతపండు త్వరగా నానుతుంది.
- ఆలోపు పచ్చడిలోకి మీ రుచికి తగినన్ని పచ్చిమిర్చిలను తొడిమెలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, కొత్తిమీరను కాడలతో సహా సన్నగా తరుక్కొని శుభ్రంగా కడిగి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఆవాలు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో వాటన్నింటినీ దోరగా వేయించాలి.
- అవన్నీ లైట్గా వేగాక పచ్చిమిర్చి తుంపలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కొద్దిసేపు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగిన తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని పచ్చిమిర్చిని బాగా వేయించాలి.
- ఆ మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా వేగాక చివర్లో తెల్ల నువ్వులు జత చేసి అవి చిటపటలాడేంత వరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో లైట్గా చల్లారిన పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో నానబెట్టుకున్న చింతపండును వాటర్తో సహా యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- మినపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - ఆరేడు
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని ఆవాలు చిటపటమనేంత వరకు వేయించాలి.
- అవి వేగాక కరివేపాకు, ఎండుమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని పోపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు బాగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిని వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, నిమిషాల్లోనే కమ్మగా నోరూరించే అమ్మమ్మల నాటి "చింతపండు పచ్చడి" మీ ముందు ఉంటుంది!
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తీసుకునే చింతపండుకు తగినవిధంగా వేసుకోవాలి.
- ఈ పచ్చడిని గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు చింతపండు నానబెట్టుకున్న వాటర్ కాకుండా ఇంకొన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలనుకుంటే వేడి నీటినే యాడ్ చేసుకోవాలి.
