నాలుగు పదార్థాలతో చేసుకునే "మిల్క్ స్వీట్" - ఇలా చేస్తే టేస్టీగా, జ్యూసీగా వస్తాయి!

పాలు, బెల్లంతో ఇలా స్వీట్ చేసి చూడండి - టేస్ట్ భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Milk Sweet
Milk Sweet (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

October 13, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Milk Sweet Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. ఇందులో లడ్డూలు, అరిసెలు, కజ్జికాయలు లాంటివి ఉంటాయి. వీటిని ఎప్పుడు తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. కేవలం పాలు, బెల్లంతోనే సింపుల్​గా దీనిని నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే టేస్టీగా, జ్యూసీగా వస్తుంది. ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. సడన్​గా ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు లేదా చిన్నచిన్న వేడుకల్లో ఇలా చేసి వారికి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి టేస్టీటేస్టీ మిల్క్ స్వీట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Milk Sweet
పాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలు - అర లీటర్ (500 ఎంఎల్)
  • నిమ్మరసం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బెల్లం - 1 కప్పు
  • యాలకులు - 4
Milk Sweet
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర లీటర్ పాలు పోసి మరిగించాలి.
  • మరోవైపు ఇంకో గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నీళ్లు పోసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మరుగుతున్న పాలలో నిమ్మరసం వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి స్పూన్​తో కలపాలి. ఇలా పాలు పూర్తిగా విరిగేలా చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Milk Sweet
కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని బుల్లెట్ ఆకారంలో చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత మరో గిన్నె తీసుకొని దానిపై జాలి ఆపై క్లాత్ వేసి పాలను వడగట్టాలి. ఇప్పుడు వచ్చిన పాలపదార్థంలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరోసారి వడగట్టి ఓ 15 నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత పాలపదార్థాన్ని ప్లేట్​లో తీసుకొని చేతితో నాలుగు నిమిషాల పాటు మాష్ చేసుకుంటే పిండిలాగా తయారవుతుంది.
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా బుల్లెట్ ఆకారంలో చేసి పక్కనుంచాలి.
Milk Sweet
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో ఒక కప్పు తురిమిన బెల్లం, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • కరిగించిన బెల్లం సిరప్​ను జాలితో మరో గిన్నెలో వడగట్టాలి. ఇందులో నాలుగు యాలకులు వేసి స్టవ్​పై పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండి బుల్లెట్స్​ను వేసుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని మరో 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇక అంతే జ్యూసీజ్యూసీ మిల్క్ స్వీట్ తయారైనట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే!

