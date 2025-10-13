నాలుగు పదార్థాలతో చేసుకునే "మిల్క్ స్వీట్" - ఇలా చేస్తే టేస్టీగా, జ్యూసీగా వస్తాయి!
పాలు, బెల్లంతో ఇలా స్వీట్ చేసి చూడండి - టేస్ట్ భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 4:34 PM IST
Milk Sweet Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. ఇందులో లడ్డూలు, అరిసెలు, కజ్జికాయలు లాంటివి ఉంటాయి. వీటిని ఎప్పుడు తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. కేవలం పాలు, బెల్లంతోనే సింపుల్గా దీనిని నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే టేస్టీగా, జ్యూసీగా వస్తుంది. ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. సడన్గా ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు లేదా చిన్నచిన్న వేడుకల్లో ఇలా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి టేస్టీటేస్టీ మిల్క్ స్వీట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - అర లీటర్ (500 ఎంఎల్)
- నిమ్మరసం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బెల్లం - 1 కప్పు
- యాలకులు - 4
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర లీటర్ పాలు పోసి మరిగించాలి.
- మరోవైపు ఇంకో గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నీళ్లు పోసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మరుగుతున్న పాలలో నిమ్మరసం వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి స్పూన్తో కలపాలి. ఇలా పాలు పూర్తిగా విరిగేలా చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మరో గిన్నె తీసుకొని దానిపై జాలి ఆపై క్లాత్ వేసి పాలను వడగట్టాలి. ఇప్పుడు వచ్చిన పాలపదార్థంలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరోసారి వడగట్టి ఓ 15 నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత పాలపదార్థాన్ని ప్లేట్లో తీసుకొని చేతితో నాలుగు నిమిషాల పాటు మాష్ చేసుకుంటే పిండిలాగా తయారవుతుంది.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా బుల్లెట్ ఆకారంలో చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో ఒక కప్పు తురిమిన బెల్లం, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- కరిగించిన బెల్లం సిరప్ను జాలితో మరో గిన్నెలో వడగట్టాలి. ఇందులో నాలుగు యాలకులు వేసి స్టవ్పై పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండి బుల్లెట్స్ను వేసుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని మరో 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇక అంతే జ్యూసీజ్యూసీ మిల్క్ స్వీట్ తయారైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే!
