Lemon Pickle Recipe : నిమ్మకాయలు సీజన్తో సంబంధం లేకుండా దొరుకుతాయి. వీటిని వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. అంతే కాకుండా నిమ్మకాయలతో పచ్చడి చేస్తారు. అయితే కొన్ని సార్లు పచ్చడి కొద్ది రోజులకే బూజుపట్టడం, రంగు మారడం లాంటివి జరుగుతాయి! అందుకే ఓసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఈ కొలతలు పాటించి పచ్చడి పెడితే పర్ఫెక్ట్గా కుదరడమే కాకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా దీని కోసం నిమ్మకాయ ముక్కలను ఊరబెట్టాల్సిన పనిలేదు. అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇన్స్టంట్గా నిమ్మకాయ పచ్చడి ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు? తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నిమ్మకాయలు - 20
- ఆయిల్ - 2 కప్పులు
- ఆవాలు - 4 టీ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 10
- ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- మెంతి పొడి - 1 టీ స్పూన్
- రాళ్ల ఉప్పు - అర కప్పు
- కారం - 1 కప్పు
- వెల్లుల్లి - 4
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 20 నిమ్మకాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి అరగంట సేపు ఆరబెట్టుకోవాలి. అరగంట తర్వాత నిమ్మకాయలను ఆరు భాగాలుగా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న నిమ్మకాయ ముక్కలు, అర కప్పు ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం కడాయిపై మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- నిమ్మకాయ ముక్కలు ఉడికి కాస్త దగ్గర పడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఒక కప్పు కారం, ఒక టీ స్పూన్ మెంతి పొడి, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత నాలుగు టీ స్పూన్ల ఆవాలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆవాలు వేగిన తర్వాత పది ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపును రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి కలుపుకుంటే నిమ్మకాయ పచ్చడి సిద్ధమైనట్లే!
- పచ్చడి చల్లారిన తర్వాత జార్లో వేసి పెట్టుకోవాలి.
- పచ్చడి బయట ఉంటే 15 రోజులు, ఫ్రిజ్లో ఉంచితే రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
- వేడివేడి అన్నంలో నిమ్మకాయ పచ్చడి వేసుకొని తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగా లాగిస్తారు!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
