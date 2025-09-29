ఆలూతో కరకరలాడే "జిలేబీ" - దసరా వేళ అద్దిరిపోతుంది!
- క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ ఇన్స్టంట్ 'స్వీట్' - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : September 29, 2025 at 2:03 PM IST
Instant Jalebi Recipe with Aloo : తీపి వంటకాలలో జిలేబీకి ఉండే క్రేజ్ వేరు. ఆ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరిపోతుంది. జ్యూసీ జ్యూసీగా, బయట క్రిస్పీగా ఉండే జిలేబీని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే, మీ కోసం దసరా వేళ ఒక ఇన్స్టంట్ జిలేబీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. దీన్ని బంగాళదుంపలు, మైదా, బెల్లంతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. తియ్యగా తియ్యగా, కమ్మగా భలే ఉంటుంది. ఎన్నడూ తినని సరికొత్త టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు. కరకరలాడే ఈ జిలేబీని పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు! మరి, ఆలూతో నోరూరించే ఈ జిలేబీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు - బంగాళదుంపలు
- అరకప్పు - చిక్కని పెరుగు
- మైదా - 200 గ్రాములు
- పావుచెంచా - ఈనో లేదా ఫ్రూట్సాల్ట్
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
- చిటికెడు - కుంకుమపువ్వు
- పావుచెంచా - యాలకులపొడి
- మూడు కప్పులు - బెల్లం తురుము
- ఒకటిన్నర కప్పులు - వాటర్
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ జిలేబీ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- అవి మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత పైన పొట్టు తొలగించుకుని మెత్తని ముద్దలా మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఒక పాత్రలో వాటర్ పోసి అందులో సన్నని బెల్లం తురుము వేసుకుని మరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత యాలకులపొడి, కుంకుమపువ్వు వేసి పది నిమిషాల పాటు మరగనిచ్చి పాకం చేసుకోవాలి. అయితే, పాకం అనేది మరీ ముదిరిపోకుండా, లేతగా స్టిక్కీగా ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి.
- కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పాకం రెడీ అయిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ గిన్నెను దించి పక్కనుంచాలి.
- పాకం మరిగేలోపు ఒక వెడల్పాటి పాత్రలో మైదా, మెత్తగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముద్ద, చిక్కని పెరుగు, ఈనో లేదా ఫ్రూట్ సాల్ట్ వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మాష్ చేసుకున్న ఆలూ ముద్దలో అక్కడక్కడ ముక్కలు చేతికి తగులుతూ ఉంటే ఈ మొత్తం మిశ్రమాన్ని మిక్సీ పట్టుకుని తీసుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు జిలేబీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి పైపింగ్ బ్యాగ్ లేదా సాస్ బాటిల్ వాడుకోవచ్చు. అవి అందుబాటులో లేనివారు పాల ప్యాకెట్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఒక వైపు పెద్దగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై కట్ చేసిన పాల ప్యాకెట్ని ఒక గ్లాసులో ఉంచి అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని తగినంత వేసుకోవాలి.
- అనంతరం దాన్ని మూటలా కట్టి చివర్లో పిండి బయటకు వచ్చేలా ఒక చిన్న హోల్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు జిలేబీలు వేయించడానికి స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి పాన్ లేదా కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పాల ప్యాకెట్లో ఉన్న పిండిని జిలేబీల్లా వత్తుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్కి టర్న్ చేసి జిలేబీలను రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కాల్చుకోవాలి.
- అలా కాల్చుకున్నాక బయటకు తీసి వాటిని కాస్త వేడి ఉండగానే ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం పాకంలో వేయాలి.
- అర నిమిషం పాటు వాటిని పాకంలో ఉంచి ఆపై ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, అప్పటికప్పుడు బంగాళదుంపలతో కరకరలాడే "జిలేబీలు" రెడీ అవుతాయి!!
