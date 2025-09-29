ETV Bharat / offbeat

ఆలూతో కరకరలాడే "జిలేబీ" - దసరా వేళ అద్దిరిపోతుంది!

- క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ ఇన్​స్టంట్ 'స్వీట్' - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Instant Jalebi Recipe with Aloo
Instant Jalebi Recipe with Aloo (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 2:03 PM IST

Instant Jalebi Recipe with Aloo : తీపి వంటకాలలో జిలేబీకి ఉండే క్రేజ్ వేరు. ఆ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరిపోతుంది. జ్యూసీ జ్యూసీగా, బయట క్రిస్పీగా ఉండే జిలేబీని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే, మీ కోసం దసరా వేళ ఒక ఇన్​స్టంట్ జిలేబీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. దీన్ని బంగాళదుంపలు, మైదా, బెల్లంతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. తియ్యగా తియ్యగా, కమ్మగా భలే ఉంటుంది. ఎన్నడూ తినని సరికొత్త టేస్ట్​ని ఎంజాయ్ చేస్తారు. కరకరలాడే ఈ జిలేబీని పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు! మరి, ఆలూతో నోరూరించే ఈ జిలేబీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Instant Jalebi Recipe with Aloo
Jaggery (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు - బంగాళదుంపలు
  • అరకప్పు - చిక్కని పెరుగు
  • మైదా - 200 గ్రాములు
  • పావుచెంచా - ఈనో లేదా ఫ్రూట్​సాల్ట్
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
  • చిటికెడు - కుంకుమపువ్వు
  • పావుచెంచా - యాలకులపొడి
  • మూడు కప్పులు - బెల్లం తురుము
  • ఒకటిన్నర కప్పులు - వాటర్

Instant Jalebi Recipe with Aloo
Cardamom (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ జిలేబీ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత పైన పొట్టు తొలగించుకుని మెత్తని ముద్దలా మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం ఒక పాత్రలో వాటర్ పోసి అందులో సన్నని బెల్లం తురుము వేసుకుని మరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత యాలకులపొడి, కుంకుమపువ్వు వేసి పది నిమిషాల పాటు మరగనిచ్చి పాకం చేసుకోవాలి. అయితే, పాకం అనేది మరీ ముదిరిపోకుండా, లేతగా స్టిక్కీగా ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి.
  • కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పాకం రెడీ అయిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ గిన్నెను దించి పక్కనుంచాలి.
Instant Jalebi Recipe with Aloo
Potatoes (Getty Images)
  • పాకం మరిగేలోపు ఒక వెడల్పాటి పాత్రలో మైదా, మెత్తగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముద్ద, చిక్కని పెరుగు, ఈనో లేదా ఫ్రూట్ సాల్ట్ వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మాష్ చేసుకున్న ఆలూ ముద్దలో అక్కడక్కడ ముక్కలు చేతికి తగులుతూ ఉంటే ఈ మొత్తం మిశ్రమాన్ని మిక్సీ పట్టుకుని తీసుకోవచ్చు.
  • ఇప్పుడు జిలేబీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి పైపింగ్ బ్యాగ్ లేదా సాస్ బాటిల్ వాడుకోవచ్చు. అవి అందుబాటులో లేనివారు పాల ప్యాకెట్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఒక వైపు పెద్దగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కట్ చేసిన పాల ప్యాకెట్​ని ఒక గ్లాసులో ఉంచి అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని తగినంత వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం దాన్ని మూటలా కట్టి చివర్లో పిండి బయటకు వచ్చేలా ఒక చిన్న హోల్ చేసుకోవాలి.

Instant Jalebi Recipe with Aloo
Curd (Getty Images)
  • ఇప్పుడు జిలేబీలు వేయించడానికి స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి పాన్ లేదా కడాయి​ పెట్టుకుని నూనె​ పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పాల ప్యాకెట్​లో ఉన్న పిండిని జిలేబీల్లా వత్తుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​కి టర్న్ చేసి జిలేబీలను రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేంత వరకు కాల్చుకోవాలి.
  • అలా కాల్చుకున్నాక బయటకు తీసి వాటిని కాస్త వేడి ఉండగానే ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం పాకంలో వేయాలి.
  • అర నిమిషం పాటు వాటిని పాకంలో ఉంచి ఆపై ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, అప్పటికప్పుడు బంగాళదుంపలతో కరకరలాడే "జిలేబీలు" రెడీ అవుతాయి!!

TAGGED:

