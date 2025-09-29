గోధుమపిండితో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "ఊతప్పం" - కేవలం పావుగంటలోనే రెడీ!
- ఇన్స్టంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచికరం!
Published : September 29, 2025 at 10:41 AM IST
Instant Breakfast Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో దోశ, ఇడ్లీ, వడ చేసుకోవడానికి కొన్నిసార్లు టైమ్కి పిండి ఉండకపోవచ్చు. ఒకవేళ పిండి ఉన్నా ఇవి ప్రిపేర్ చేయడానికి తగినంత సమయం దొరకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా తయారు చేసుకునే ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఉంది. అదే, గోధుమపిండితో సూపర్ టేస్టీ "ఊతప్పం". దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లో ఈ రుచికరమైన టిఫెన్ తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. చట్నీ లేకుండా నేరుగా తిన్నా ఇవి భలే కమ్మగా ఉంటాయి. మరి, ఈ ఇన్స్టంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- సన్నని క్యారెట్ ముక్కలు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
- జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- బేకింగ్ సోడా - కొద్దిగా
- నూనె - కొద్దిగా(ఊతప్పం కాల్చుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్లను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ, బియ్యప్పిండి, పుల్లటి పెరుగు వేసుకుని అది పిండిలో కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీలో రెడీ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా పిండిని కలిపిన తర్వాత బౌల్పై మూత పెట్టి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- అరగంట తర్వాత పిండిని ఒకసారి బాగా కలిపి ఆపై అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి.
- అలాగే, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని అవన్నీ పిండిలో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇక చివరగా బేకింగ్ సోడా వేసుకుని కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కొద్దిగా నూనె వేసుకుని అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాస్త కాగిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒక్కో గరిటెడు తీసుకుని పాన్పై రెండు మూడు చిన్నపాటి అప్పాలుగా వేసుకోవచ్చు.
- లేదంటే ఎక్కువ మొత్తంలో పిండిని వేసుకుని పూరీలా పెద్దగా అయినా వేసుకోవచ్చు.
- చపాతీలా సైజ్లో కాస్త మందపాటి ఊతప్పంలా వేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా కాలనివ్వాలి.
- అది వన్సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు తిప్పేసుకుని అటు వైపు కూడా మరో రెండు మూడు నిమిషాలు చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
- రెండు వైపులా చక్కగా కాలిందనుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, గోధుమపిండితో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "ఊతప్పం" రెడీ అవుతుంది!
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆపై వాటిని టమాటా చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది.
చిట్కాలు :
- ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ మరింత క్రిస్పీగా రావాలనుకుంటే బియ్యప్పిండికి బదులుగా మొత్తం బొంబాయి రవ్వనే తీసుకోవచ్చు.
- పిండి మొత్తాన్ని కలిపిన తర్వాత చివర్లో మాత్రమే వంటసోడా యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి. అప్పుడే గోధుమపిండి అప్పాలు క్రిస్పీగా, సూపర్ టేస్టీగా వస్తాయి.
