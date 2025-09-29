ETV Bharat / offbeat

గోధుమపిండితో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "ఊతప్పం" - కేవలం పావుగంటలోనే రెడీ!

- ఇన్​స్టంట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచికరం!

Instant Breakfast Recipe
Instant Breakfast Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 10:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Instant Breakfast Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో దోశ, ఇడ్లీ, వడ చేసుకోవడానికి కొన్నిసార్లు టైమ్​కి పిండి ఉండకపోవచ్చు. ఒకవేళ పిండి ఉన్నా ఇవి ప్రిపేర్ చేయడానికి తగినంత సమయం దొరకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా తయారు చేసుకునే ఒక బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ ఉంది. అదే, గోధుమపిండితో సూపర్ టేస్టీ "ఊతప్పం". దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లో ఈ రుచికరమైన టిఫెన్​ తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. చట్నీ లేకుండా నేరుగా తిన్నా ఇవి భలే కమ్మగా ఉంటాయి. మరి, ఈ ఇన్​స్టంట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • సన్నని క్యారెట్ ముక్కలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
  • జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • బేకింగ్ సోడా - కొద్దిగా
  • నూనె - కొద్దిగా(ఊతప్పం కాల్చుకోవడానికి)

బీరకాయతో కరకరలాడే "గారెలు" - అమ్మవారికి ప్రసాదంగానూ పెట్టొచ్చు! - నూనె పీల్చవు!

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్లను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని అందులో గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ, బియ్యప్పిండి, పుల్లటి పెరుగు వేసుకుని అది పిండిలో కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీలో రెడీ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా పిండిని కలిపిన తర్వాత బౌల్​పై మూత పెట్టి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
  • అరగంట తర్వాత పిండిని ఒకసారి బాగా కలిపి ఆపై అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని అవన్నీ పిండిలో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇక చివరగా బేకింగ్ సోడా వేసుకుని కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కొద్దిగా నూనె వేసుకుని అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

  • ఆయిల్ కాస్త కాగిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒక్కో గరిటెడు తీసుకుని పాన్​పై రెండు మూడు చిన్నపాటి అప్పాలుగా వేసుకోవచ్చు.
  • లేదంటే ఎక్కువ మొత్తంలో పిండిని వేసుకుని పూరీలా పెద్దగా అయినా వేసుకోవచ్చు.
  • చపాతీలా సైజ్​లో కాస్త మందపాటి ఊతప్పంలా వేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా కాలనివ్వాలి.
  • అది వన్​సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు తిప్పేసుకుని అటు వైపు కూడా మరో రెండు మూడు నిమిషాలు చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
  • రెండు వైపులా చక్కగా కాలిందనుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, గోధుమపిండితో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "ఊతప్పం" రెడీ అవుతుంది!
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆపై వాటిని టమాటా చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉంటుంది.

చిట్కాలు :

  • ఈ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ మరింత క్రిస్పీగా రావాలనుకుంటే బియ్యప్పిండికి బదులుగా మొత్తం బొంబాయి రవ్వనే తీసుకోవచ్చు.
  • పిండి మొత్తాన్ని కలిపిన తర్వాత చివర్లో మాత్రమే వంటసోడా యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి. అప్పుడే గోధుమపిండి అప్పాలు క్రిస్పీగా, సూపర్ టేస్టీగా వస్తాయి.

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

WHEAT FLOUR UTTAPAM MAKING PROCESSEASY AND TASTY BREAKFAST RECIPEUTTAPAM RECIPEగోధుమపిండితో టేస్టీ ఊతప్పం తయారీINSTANT BREAKFAST RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.