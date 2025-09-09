ETV Bharat / offbeat

బంగాళాదుంపలతో ఇన్​స్టంట్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ రెసిపీ - కొత్తగా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి!

సింపుల్​గా చేసుకునే బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Instant Breakfast Recipe
Instant Breakfast Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 5:00 PM IST

Instant Breakfast Making : మనం బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి వివిధ రకాల వంటలను ఆరగిస్తాం. ఉప్మా, దోసె, ఊతప్ప, ఇడ్లీ, వడ, బొండా వీటిని రెగ్యులర్​గా తింటూనే ఉంటాం, రోజూ వీటిని తిన్నా బోర్​ కొడుతుంది. అలా కాకుండా ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకొనే కొత్త రెసిపీ ఇది. దీనిని టిఫిన్​గా లేదా సాయంత్రం స్నాక్స్​గా తినొచ్చు. మరీ ఈ రెసిపీ కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే విధానాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం.

Instant Breakfast Recipe
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - మూడు
  • గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నువ్వులు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - ఒక టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • నూనె - ఎనిమిది టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • క్యారెట్ - రెండు
Instant Breakfast Recipe
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మూడు బంగాళదుంపలను కడిగి తీసుకోవాలి. వీటిని రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇందులో కట్ చేసుకున్న బంగాళదుంపలను వేసి మెత్తగా ఉడికించాలి.
  • ఇంకోవైపు ఒక బౌల్​లోకి ఒక కప్పు గోధుమపిండిని తీసుకోవాలి. ఇందులో సన్నగా తరిగిన కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. (ఈ క్రమంలోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పిండిని తీసి పక్కన పెట్టకోవాలి. ఇందులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పక్కన ఉంచాలి).
Instant Breakfast Recipe
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పిండిలో ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వతో పాటు రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం సరిపడా నీళ్లు పోస్తూ చపాతీ పిండిలా కలిపి బౌల్​పై మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
  • మరోవైపు ఉడికించిన బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసి మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ ముక్కలను యాడ్ చేయాలి.
Instant Breakfast Making
పిండిపై స్టఫింగ్ బాల్స్​ను ఈ విధంగా ఉంచాలి (ETV Bharat)
  • ఈ క్రమంలోనే బంగాళదుంపల్లోకి కొద్దిగా తరిగిన కొత్తిమీర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా, అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా పొడి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. తయారైన ఈ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు కలిపి ఉంచిన గోధుమ, బొంబాయి రవ్వ పిండిని తీసుకొని చపాతీ పీటపై పూరీలా చేసుకోవాలి. ఇందులో తయారు చేసుకున్న బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని పెట్టి పూర్ణంలాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దానిని ఒత్తుకుంటూ చిన్నపాటి పూరీలా చేయాలి. అలా అన్నీ ఈ విధంగానే చేయాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్​లో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్​ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వా తయారు చేసుకున్న పూరీలాంటి పదార్థాన్ని వేసుకోవాలి.మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు రెండు పక్కలా కాల్చుకోవాలి.
  • మిగతా వాటిని ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి ఇన్​స్టంట్ బ్రేక్​ఫాస్ రెసిపీ రెడీ అయినట్లే.
  • దీనిని వేడివేడిగా కొబ్బరి లేదా పల్లీ చట్నీతో తినారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.

