ETV Bharat / offbeat

ఇన్​స్టంట్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ - పిండి రుబ్బే పనిలేకుండానే "దోసెలు"

క్రిస్పీగా, టేస్టీగా దోసెలను ఇలా కొత్తగా ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Instant Dosa Making
Instant Dosa Making (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Instant Dosa Making in Telugu : బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఉప్మా, ఇడ్లీ, వడ, బోండా లాంటివి చేస్తుంటారు. ఇందులో దోసె కూడా ఒకటి. వీటిని ప్రిపేర్ చేయాలంటే ముందురోజే, లేదంటే కొన్ని గంటల పాటు పిండిని రుబ్బి, పులియబెట్టాలి. దీనికి చాలా టైమ్ పడుతుంది. అందుకే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. పిండి రుబ్బే పనిలేకుండానే ఈ విధానంలో కేవలం నిమిషాల్లోనే ఇన్​స్టంట్​గా వేడివేడి దోసెలు వేసుకొని తినొచ్చు. ఇవి క్రిస్పీగా ఉండటంతో పాటు టేస్టీగా ఉంటాయి. వీటిని ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వారందరికి ఫేవరెట్​ రెసిపీగా మారడం ఖాయం. మరి ఈ దోసెలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

కర్ణాటక "స్టైల్ టమోటా చట్నీ" - అన్నం వడ్డించేలోగా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి!

Instant Dosa Making
అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
  • వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
Instant Dosa Making
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి గిన్నెలో ఒక కప్పు అటుకులను వేసి శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ, అర కప్పు పెరుగు, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత పది నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని నానబెట్టి పెట్టుకున్న అటుకులురవ్వ మిశ్రమాన్ని వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండిని గిన్నెలోకి తీసుకొని పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ పోసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గరిటెతో పిండిని తీసుకొని పాన్​లో పోయాలి. ఆ తర్వాత దోసెలను అటూఇటూ తిప్పుతూ టర్న్ చేయాలి.
Instant Dosa Making
ఉప్పు (Getty Images)
  • అనంతరం ప్లేట్​ సర్వ్​ చేసుకున్నారంటే క్రిస్పీక్రిస్పీ టేస్టీటేస్టీ దోసెలు మీ ముందుంటాయి. ఇందులోకి మీకు నచ్చిన చట్నీని తింటూ రుచిని ఆస్వాదించొచ్చు.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా ఇంట్లోనే ఇన్​స్టంట్​గా దోసెలు చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ విధంగా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీరూ ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి!
Instant Dosa Making
పెరుగు (Getty Images)

ఇందులోకి చట్నీని కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా? :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా చిన్న అల్లం ముక్క, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ బెల్లం తురుము, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తగినంతా నీళ్లు పోస్తూ మిక్సీ పట్టాలి.
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ మినపప్పు, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. తాలింపు తయారైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయటమోటాల పేస్టును వేసి కలపాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూత పెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత చట్నీని సర్వ్ చేసుకోవడమే.

"గోరుచిక్కుడు కొబ్బరి ఫ్రై" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!

"నెల్లూరు దాబాలో చాలా మంది ఇష్టంగా తినే రెసిపీ" - ఈ ఫేమస్ వెజ్ వంటకం మీరూ ఈజీగా చేసేయొచ్చు!

For All Latest Updates

TAGGED:

INSTANT DOSA MAKINGATUKULU RAVA DOSA RECIPEPOHA DOSA MAKING IN TELUGUINSTANT BREAKFAST RECIPESINSTANT DOSA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.