ETV Bharat / offbeat

బయట అప్పడాలు కొనలేకపోతున్నారా? - ఇంట్లోనే ఇలా చేసుకోండి - నిమిషాల్లో రెడీ - పైగా టేస్ట్​ సూపర్​! - HOW TO MAKE URAD DAL PAPAD AT HOME

How to Make Urad Dal Papad at Home ( Getty Images )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Feb 19, 2025, 9:59 AM IST