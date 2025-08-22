ETV Bharat / offbeat

ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో NDA అభ్యర్థి ఓడిపోతే ఏం జరుగుతుంది? - నూతన భవనంలో జరిగే తొలి ఎన్నిక ఇదే! - VICE PRESIDENT ELECTION 2025

సెప్టెంబర్ 9న ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల ఓటింగ్ - నేడు నామినేషన్ల స్క్రూటినీ

vice_president_election_2025
vice_president_election_2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 11:53 AM IST

3 Min Read

Vice President Election 2025 : ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక నేపథ్యంలో పలు విషయాలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఎన్​డీఏ బలపరిచిన అభ్యర్థి ఓడిపోతే ఏం జరుగుతుంది? ప్రభుత్వం పడిపోతుందా? లేక ఎవరైనా రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుందా? లేక ప్రభుత్వానికి ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా? అనే అంశాలపై వివరాల కోసం ఎంతో మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. రహస్య బ్యాలెట్ పద్ధతిలో జరిగే ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ రేపుతున్నాయి. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో బీజేపీ నాయకత్వంలోని NDA కూటమి అభ్యర్థిగా మహారాష్ట్ర గవర్నర్‌ చంద్రపురం పొన్నుస్వామి రాధాకృష్ణన్‌(67) బరిలోనిలవగా, జస్టిస్ బి.సుదర్శన్‌రెడ్డి(79) ప్రతిపక్షాల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.

మొబైల్​లో "EPFO" సేవలు - పీఎఫ్ డబ్బులు డ్రా ఇక ఈజీ - యాజమాన్యాల ప్రమేయం లేకుండానే ఎన్నో పనులు!

జగదీప్ ధన్​ఖడ్ రాజీనామాతో

భారత ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్ సెప్టెంబర్ 9న జరగనుంది. జగదీప్ ధన్​ఖడ్ రాజీనామా నేపథ్యంలో ఈ ఎన్నిక అనివార్యం కాగా నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ ఆగస్టు 21తో ముగిసింది. 22న(నేడు) నామినేషన్ పత్రాల స్క్రూటినీ అనంతరం అభ్యర్థులను ఖరారు చేయనున్నారు.

ఎలక్టోరల్ కాలేజీ అంటే

రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్‌ 66 ప్రకారం పార్లమెంటు ఉభయ సభల సభ్యులతో కూడిన ఎలక్టోరల్‌ కాలేజీ ఉప రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకుంటుంది. ఎగువ సభ రాజ్యసభ నుంచి 233 మంది ఎన్నికైన సభ్యులతో పాటు మరో 12మంది నామినేటెడ్‌ సభ్యులు, దిగువ సభ లోక్‌సభకు ఎన్నికైన 543 మంది సభ్యులకు ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో ఓటు హక్కు ఉంటుంది. కాగా, రాజ్యసభలో 5, లోక్‌సభలో 1 స్థానం ప్రస్తుతానికి ఖాళీగా ఉన్న తరుణంలో మిగిలిన 782 మంది ఉప రాష్ట్రపతి ఓటింగులో పాల్గొననున్నారు. అయితే, రాష్ట్రపతి ఎన్నికల మాదిరిగా కాకుండా ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ప్రతి సభ్యుడి ఓటు విలువ సమానంగా ఉంటుంది. రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేలు కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఉండడం వల్ల ఆయా రాష్ట్రాల జనాభా ఆధారంగా ఓటు విలువలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి.

NDA అభ్యర్థి ఓడితే?

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థి ఓడిపోతే రాజకీయాల్లో పెను సంచలనాలకు దారి తీస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమీ పడిపోదు. మంత్రిమండలి ప్రధాని రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం లేకపోయినా ప్రభుత్వం ప్రజల విశ్వాసం కోల్పోయిందనే ప్రచారానికి తావిస్తుంది. పైగా ఉపరాష్ట్రపతి రాజ్యసభ చైర్మన్​గానూ వ్యవహరిస్తారు కాబట్టి ప్రతిపక్షాల సభ్యులు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తే అధికార పార్టీ బిల్లులు వీగిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. రాజ్యసభలో బిల్లులను ఆమోదించడం మొదలుకుని, పాలనా పరమైన నిర్ణయాలను అమలు చేయడం అధికార పార్టీకి కష్టతరం కావచ్చు.

అధికార పార్టీ అభ్యర్థి ఓటమితో ప్రభుత్వానికి వచ్చే ముప్పు ఏమీ లేకపోయినా దేశ రాజకీయాల్లో గణనీయమైన ప్రభావం కనిపిస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజల్లో విశ్వాసం కోల్పోయిందనే ప్రచారంతో పాటు అధికార పార్టీపై వేలెత్తి చూపే అవకాశాలున్నాయి. మున్ముందు జరగబోయే ఎన్నికల్లో తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది.

విజయానికి ఎన్ని ఓట్లు కావాలంటే?

ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి విజయానికి 391 ఓట్లు అవసరం. పార్లమెంటులో NDA కూటమికి 422 మంది సభ్యుల మద్దతు ఉంది. ఈ లెక్కన ఎన్డీఏ అభ్యర్థి రాధాకృష్ణన్‌ విజయం లాంఛనమే అయినా, రహస్య బ్యాలెట్ నేపథ్యంలో ఫలితాలపై ఉత్కంఠ సహజమే అని నిపుణులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.

కొత్త భవనంలో తొలి ఎన్నిక

కొత్త పార్లమెంటు భవనం 2023 మే 28న ప్రారంభం కావడం తెలిసిందే. అంతకు ముందు అంటే 2022 వరకు రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు పాత భవనంలోనే జరిగాయి. ధన్​ఖడ్ రాజీనామా అనంతరం జరుగుతున్న ఎన్నికలు నూతన భవనంలో తొలి ఎన్నికలు కావడం విశేషం.

"IRCTC తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి టూర్ ప్యాకేజీ" - వెంకటాద్రి, నారాయణాద్రి రైళ్లలో ప్రయాణం, వసతి!

విమానం వస్తుంటే రైలును ఆపేస్తారు! - ఎక్కడ, ఎందుకో తెలుసా?

Vice President Election 2025 : ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక నేపథ్యంలో పలు విషయాలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఎన్​డీఏ బలపరిచిన అభ్యర్థి ఓడిపోతే ఏం జరుగుతుంది? ప్రభుత్వం పడిపోతుందా? లేక ఎవరైనా రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుందా? లేక ప్రభుత్వానికి ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా? అనే అంశాలపై వివరాల కోసం ఎంతో మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. రహస్య బ్యాలెట్ పద్ధతిలో జరిగే ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ రేపుతున్నాయి. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో బీజేపీ నాయకత్వంలోని NDA కూటమి అభ్యర్థిగా మహారాష్ట్ర గవర్నర్‌ చంద్రపురం పొన్నుస్వామి రాధాకృష్ణన్‌(67) బరిలోనిలవగా, జస్టిస్ బి.సుదర్శన్‌రెడ్డి(79) ప్రతిపక్షాల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.

మొబైల్​లో "EPFO" సేవలు - పీఎఫ్ డబ్బులు డ్రా ఇక ఈజీ - యాజమాన్యాల ప్రమేయం లేకుండానే ఎన్నో పనులు!

జగదీప్ ధన్​ఖడ్ రాజీనామాతో

భారత ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్ సెప్టెంబర్ 9న జరగనుంది. జగదీప్ ధన్​ఖడ్ రాజీనామా నేపథ్యంలో ఈ ఎన్నిక అనివార్యం కాగా నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ ఆగస్టు 21తో ముగిసింది. 22న(నేడు) నామినేషన్ పత్రాల స్క్రూటినీ అనంతరం అభ్యర్థులను ఖరారు చేయనున్నారు.

ఎలక్టోరల్ కాలేజీ అంటే

రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్‌ 66 ప్రకారం పార్లమెంటు ఉభయ సభల సభ్యులతో కూడిన ఎలక్టోరల్‌ కాలేజీ ఉప రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకుంటుంది. ఎగువ సభ రాజ్యసభ నుంచి 233 మంది ఎన్నికైన సభ్యులతో పాటు మరో 12మంది నామినేటెడ్‌ సభ్యులు, దిగువ సభ లోక్‌సభకు ఎన్నికైన 543 మంది సభ్యులకు ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో ఓటు హక్కు ఉంటుంది. కాగా, రాజ్యసభలో 5, లోక్‌సభలో 1 స్థానం ప్రస్తుతానికి ఖాళీగా ఉన్న తరుణంలో మిగిలిన 782 మంది ఉప రాష్ట్రపతి ఓటింగులో పాల్గొననున్నారు. అయితే, రాష్ట్రపతి ఎన్నికల మాదిరిగా కాకుండా ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ప్రతి సభ్యుడి ఓటు విలువ సమానంగా ఉంటుంది. రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేలు కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఉండడం వల్ల ఆయా రాష్ట్రాల జనాభా ఆధారంగా ఓటు విలువలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి.

NDA అభ్యర్థి ఓడితే?

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థి ఓడిపోతే రాజకీయాల్లో పెను సంచలనాలకు దారి తీస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమీ పడిపోదు. మంత్రిమండలి ప్రధాని రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం లేకపోయినా ప్రభుత్వం ప్రజల విశ్వాసం కోల్పోయిందనే ప్రచారానికి తావిస్తుంది. పైగా ఉపరాష్ట్రపతి రాజ్యసభ చైర్మన్​గానూ వ్యవహరిస్తారు కాబట్టి ప్రతిపక్షాల సభ్యులు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తే అధికార పార్టీ బిల్లులు వీగిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. రాజ్యసభలో బిల్లులను ఆమోదించడం మొదలుకుని, పాలనా పరమైన నిర్ణయాలను అమలు చేయడం అధికార పార్టీకి కష్టతరం కావచ్చు.

అధికార పార్టీ అభ్యర్థి ఓటమితో ప్రభుత్వానికి వచ్చే ముప్పు ఏమీ లేకపోయినా దేశ రాజకీయాల్లో గణనీయమైన ప్రభావం కనిపిస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజల్లో విశ్వాసం కోల్పోయిందనే ప్రచారంతో పాటు అధికార పార్టీపై వేలెత్తి చూపే అవకాశాలున్నాయి. మున్ముందు జరగబోయే ఎన్నికల్లో తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది.

విజయానికి ఎన్ని ఓట్లు కావాలంటే?

ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి విజయానికి 391 ఓట్లు అవసరం. పార్లమెంటులో NDA కూటమికి 422 మంది సభ్యుల మద్దతు ఉంది. ఈ లెక్కన ఎన్డీఏ అభ్యర్థి రాధాకృష్ణన్‌ విజయం లాంఛనమే అయినా, రహస్య బ్యాలెట్ నేపథ్యంలో ఫలితాలపై ఉత్కంఠ సహజమే అని నిపుణులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.

కొత్త భవనంలో తొలి ఎన్నిక

కొత్త పార్లమెంటు భవనం 2023 మే 28న ప్రారంభం కావడం తెలిసిందే. అంతకు ముందు అంటే 2022 వరకు రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు పాత భవనంలోనే జరిగాయి. ధన్​ఖడ్ రాజీనామా అనంతరం జరుగుతున్న ఎన్నికలు నూతన భవనంలో తొలి ఎన్నికలు కావడం విశేషం.

"IRCTC తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి టూర్ ప్యాకేజీ" - వెంకటాద్రి, నారాయణాద్రి రైళ్లలో ప్రయాణం, వసతి!

విమానం వస్తుంటే రైలును ఆపేస్తారు! - ఎక్కడ, ఎందుకో తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

VICE PRESIDENT ELECTION CANDIDATESఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు 2025NDA CANDIDATE RADHAKRISHNANINDIA CANDIDATES SUDARSHAN REDDYVICE PRESIDENT ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

షాకింగ్ రూల్ :  'సిబిల్' స్కోర్ తక్కువ ఉంటే ఉద్యోగం ఇవ్వరట- క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

'ఈసారి నాది భరోసా'- విశ్వంభర రిలీజ్​పై చిరంజీవి క్లారిటీ

చైనాతో సరిహద్దు వాణిజ్యం- నేపాల్ వాదన అసలు కరెక్ట్ కాదు: భారత్​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.