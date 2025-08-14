ETV Bharat / offbeat

స్ఫూర్తి, సృజనాత్మకత పెరగాలా - స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనండి - INDEPENDENCE DAY 2025

ఆగస్టు 15 నుంచి వరసగా 3 రోజులు సెలవులే కదా అని ఫ్యామిలీతో ఎక్కడికైనా టూర్‌ వేయొచ్చు అనుకుంటున్నారా - కానీ ఈ రోజు పిల్లలకు ముఖ్యం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 4:58 PM IST

Independence Day 2025 special Story: ఆగస్టు 15 శుక్రవారం, ఆపై శని, ఆదివారాలు వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు. ఈ రోజుల్లో వరుసగా సెలవులు వస్తే చాలు ఏదో ఒక ప్రాంతానికి టూర్​ ప్లాన్​ చేస్తుంటారు. మూడు రోజులు మూడు విధాలుగా ఎంజాయ్​ చేయాలనుకుంటారు. ప్రస్తుతం ఈ మూడు రోజుల సెలవుల విషయంలోనూ ఎలా ఎంజాయ్​ చేయాలో సోషల్​ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్​ అవుతోంది. ఒకప్పుడు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వస్తోందంటే హడావుడి అంతా పిల్లలదే ఉంటుందని పలువురంటున్నారు. అందరి దగ్గర డబ్బులు సేకరించి రంగు రంగుల కాగితాలు కొని అలంకరించేవాళ్లు. తమ తరగతి గదిని స్వయంగా శుభ్రం చేసి బోర్డు మీద ‘స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు’ అంటూ రంగు రంగుల చాక్‌పీస్‌లతో తీర్చిదిద్దేవారు.

‘ది బెస్ట్‌ క్లాస్‌’ అని టీచర్లతో మెప్పు పొందడం అప్పుడో సరదా. ఇక, ఆగస్టు 15వ తేదీ నాడు పిల్లలు, టీచర్లు స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల గురించి చెప్పడం, ‘జనగణమన’ పాడుతూ జెండాకి వందనం చేయడం తలచుకుంటేనే రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయి. దేశభక్తి మనసులో ఉప్పొంగుతుంది. ఇదంతా పూర్తయ్యాక జెండాలను చేత పట్టుకుని వీధులన్నీ తిరుగుతూ దేశభక్తి గేయాలను విద్యార్థులు పాడతారు. దీనికోసం ఎన్ని రోజుల ముందు నుంచి సాధన చేస్తారో అది చూసేవాళ్లకీ కనుల పండుగే.

స్వాతంత్య్ర విలువలు తెలుసుకునేలా: అలాంటి రోజును అమ్మానాన్నలు సెలవు దినంగా చెబుతున్నారు. హాజరు ఎలాగూ తీసుకోరు కాబట్టి, వెళ్లకపోయినా పర్లేదన్న భావన. డెకరేషన్, ర్యాలీ వంటివి లేవేమో కానీ జెండా ఎగురవేయడం, జనగణమన పాడటం, దేశ విముక్తి కోసం ప్రాణాలర్పించిన వారిని తలచుకోవడం వంటివి తప్పక ఉంటాయి. ఇలాంటి వాటికి పిల్లలను దూరం చేస్తున్నామని మర్చిపోతున్నారు. వాళ్లు ఆరోజు కేటాయించేది కొన్ని గంటలే కానీ దేశాన్ని ప్రేమించడం, మన స్వేచ్ఛ కోసం ఎందరు త్యాగాలు చేశారో, స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్య్రాల విలువేంటో తెలుసుకుంటారు.

ఇప్పుడు ఇవన్నీ వీళ్లకెందుకు అని ఆలోచించకండి. వీటి ద్వారానే చుట్టూ ఉన్నవారిని ప్రేమించడం, కలిసిమెలిసి సాగడం వంటివి తెలుస్తాయి. మనవాళ్ల కోసం ఏదైనా చేయాలన్న భావన కలిగినప్పుడే సృజనాత్మకతకీ చోటు ఉంటుంది. స్ఫూర్తీ కలుగుతుంది. కమ్యూనికేషన్‌ నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి, ఇంకా బాధ్యతగా ఉండటమూ తెలుస్తుంది. స్వాతంత్య్ర వేడుకకు దూరం చేస్తే వీటన్నింటికీ దూరం చేసినట్లే. అందుకే దీన్నో సెలవు రోజులా కాకుండా మన చరిత్ర, ధైర్యం, పోరాట పటిమ వంటివి తెలుసుకునే మార్గంగా ఆలోచించండి. తప్పక వేడుకల్లో పాల్గొనేలా చేయండి.

