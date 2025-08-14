ETV Bharat / offbeat

మీ ఆత్మీయులకు - స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పండిలా! - INDEPENDENCE DAY 2025

- ఇండిపెండెన్స్ డే స్పెషల్ గ్రీటింగ్స్ మీ కోసం

independence day 2025 Greetings
independence day 2025 Greetings (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read

independence day 2025 Greetings : భారత దేశం మొత్తం 79వ స్వాతంత్య్రదినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ఢిల్లీ మొదలు గల్లీ దాకా ఊరూ వాడల్లో జెండా ఆవిష్కరణకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. మరి కొన్ని గంటల్లోనే కోటాది జాతీయ జెండాలు వినువీధిలో రెపరెపలాడనున్నాయి. సగర్వంగా భారతమాతకు వందన సమర్పణ చేసేందుకు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ సంసిద్ధులవుతున్నారు.

డిజిటల్ ఇండియా రోజురోజుకూ పురోగమిస్తున్న వేళ సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ ఇండిపెండెన్స్ డే వేడుకలు మోతెక్కిపోనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మీకోసం "ఈటీవీ భారత్" స్వాతంత్య్రదినోత్సవ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్ తీసుకొచ్చింది. ఈ గ్రీటింగ్స్ ఉపయోగించి మీ మిత్రులు, ఆత్మీయులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి. వారి హృదయాల్లో దేశభక్తిని అద్వితీయంగా నాటండి.

ఎందరో యోధుల ప్రాణత్యాగ ఫలితమే ఈ స్వాతంత్య్రం

ప్రపంచాన మన దేశాన్ని అగ్రగామిగా నిలపడమే వారికిచ్చే నివాళి

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

ఆకాశ వీధిలో త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలు

భారతీయుల గుండెల్లో దేశభక్తి గలగలలు

- హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే

స్వాతంత్య్రం మన పూర్వీకుల స్వప్నం

దాన్ని కాపాడుకోవడం మనందరి బాధ్యత

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

వేష భాషలు వేరైనా మనుషులంతా ఒక్కటే

ప్రాంతాలు వేరైనా మనమంతా భారతీయులమే

- భారత్ మాతాకీ జై

భిన్నత్వమే భారతీయత అందం

ఏకత్వమే భారతీయత బలం

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

భవిష్యత్తుకు బాటలు చూపేది గతమే

గత వీరుల త్యాగాలను స్మరిస్తూ, నవ భారతాన్ని నిర్మిద్దాం

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

"జై హింద్" అనే మాట కేవలం నినాదమే కాదు

భారతీయుల ఐక్యతకు అదే స్వచ్ఛమైన ప్రతీక

- భారత్ మాతాకీ జై

స్వాతంత్య్రం అనేది కంటికి కనిపించని పక్షివంటిది

దాన్ని ప్రసాదించిన యోధుల పట్ల కృతజ్ఞతగా ఉండండి

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

స్వాతంత్య్రం మనకు స్వేచ్ఛకు బాటలు వేసింది

ఆ దారుల వెంట మనం జ్ఞానం, ప్రగతితో పయనిద్దాం

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

గగనంలో ఎగరాలీ మన మువ్వన్నెల జెండా

దేశభక్తి ఉప్పొంగాలీ ప్రతి గుండెల నిండా

- భారత్ మాతాకీ జై

స్వాతంత్య్రం దేశ ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక

దాన్ని కాపాడడం ప్రతీ పౌరుని బాధ్యత

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

సత్యం, ధర్మం, అహింస అనే మూడు స్తంభాలపై

భారత స్వాతంత్య్రం నిలబడి ఉంది. వాటిని కాపాడుకుందాం

- భారత్ మాతాకీ జై

దేశభక్తి అంటే ఏడాదికి ఒకసారి జెండా ఎగరేయడమే కాదు

దేశాభివృద్ధికి అనునిత్యం శ్రమించడం!

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

స్వాతంత్య్రమంటే ఆకాశంలో ఎగిరే పతాకమే కాదు

మన హృదయాల్లో అనునిత్యం వెలిగే ఆత్మగౌరవ జ్వాల!

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

independence day 2025 Greetings : భారత దేశం మొత్తం 79వ స్వాతంత్య్రదినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ఢిల్లీ మొదలు గల్లీ దాకా ఊరూ వాడల్లో జెండా ఆవిష్కరణకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. మరి కొన్ని గంటల్లోనే కోటాది జాతీయ జెండాలు వినువీధిలో రెపరెపలాడనున్నాయి. సగర్వంగా భారతమాతకు వందన సమర్పణ చేసేందుకు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ సంసిద్ధులవుతున్నారు.

డిజిటల్ ఇండియా రోజురోజుకూ పురోగమిస్తున్న వేళ సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ ఇండిపెండెన్స్ డే వేడుకలు మోతెక్కిపోనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మీకోసం "ఈటీవీ భారత్" స్వాతంత్య్రదినోత్సవ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్ తీసుకొచ్చింది. ఈ గ్రీటింగ్స్ ఉపయోగించి మీ మిత్రులు, ఆత్మీయులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి. వారి హృదయాల్లో దేశభక్తిని అద్వితీయంగా నాటండి.

ఎందరో యోధుల ప్రాణత్యాగ ఫలితమే ఈ స్వాతంత్య్రం

ప్రపంచాన మన దేశాన్ని అగ్రగామిగా నిలపడమే వారికిచ్చే నివాళి

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

ఆకాశ వీధిలో త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలు

భారతీయుల గుండెల్లో దేశభక్తి గలగలలు

- హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే

స్వాతంత్య్రం మన పూర్వీకుల స్వప్నం

దాన్ని కాపాడుకోవడం మనందరి బాధ్యత

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

వేష భాషలు వేరైనా మనుషులంతా ఒక్కటే

ప్రాంతాలు వేరైనా మనమంతా భారతీయులమే

- భారత్ మాతాకీ జై

భిన్నత్వమే భారతీయత అందం

ఏకత్వమే భారతీయత బలం

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

భవిష్యత్తుకు బాటలు చూపేది గతమే

గత వీరుల త్యాగాలను స్మరిస్తూ, నవ భారతాన్ని నిర్మిద్దాం

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

"జై హింద్" అనే మాట కేవలం నినాదమే కాదు

భారతీయుల ఐక్యతకు అదే స్వచ్ఛమైన ప్రతీక

- భారత్ మాతాకీ జై

స్వాతంత్య్రం అనేది కంటికి కనిపించని పక్షివంటిది

దాన్ని ప్రసాదించిన యోధుల పట్ల కృతజ్ఞతగా ఉండండి

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

స్వాతంత్య్రం మనకు స్వేచ్ఛకు బాటలు వేసింది

ఆ దారుల వెంట మనం జ్ఞానం, ప్రగతితో పయనిద్దాం

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

గగనంలో ఎగరాలీ మన మువ్వన్నెల జెండా

దేశభక్తి ఉప్పొంగాలీ ప్రతి గుండెల నిండా

- భారత్ మాతాకీ జై

స్వాతంత్య్రం దేశ ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక

దాన్ని కాపాడడం ప్రతీ పౌరుని బాధ్యత

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

సత్యం, ధర్మం, అహింస అనే మూడు స్తంభాలపై

భారత స్వాతంత్య్రం నిలబడి ఉంది. వాటిని కాపాడుకుందాం

- భారత్ మాతాకీ జై

దేశభక్తి అంటే ఏడాదికి ఒకసారి జెండా ఎగరేయడమే కాదు

దేశాభివృద్ధికి అనునిత్యం శ్రమించడం!

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

స్వాతంత్య్రమంటే ఆకాశంలో ఎగిరే పతాకమే కాదు

మన హృదయాల్లో అనునిత్యం వెలిగే ఆత్మగౌరవ జ్వాల!

- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2025INDEPENDENCE DAYINDEPENDENCE DAY GREETINGSINDEPENDENCE DAY QUOTESINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.