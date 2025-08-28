Idli With Upma Rava : మినప్పప్పు, బియ్యం నానబెట్టుకుని పిండి మిక్సీ పట్టి పులియబెట్టి చేసే తెల్లటి ఇడ్లీలు బోర్ కొడుతున్నాయా? అయితే, ఇలా అప్పటికప్పుడు ఎంతో రుచిగా ఇలాంటి ఇడ్లీలు తయారు చేయండి. ఇవి తయారు చేయడానికి ఇడ్లీ రవ్వ కూడా అవసరం లేదు. పైగా అప్పటికప్పుడు నిమిషాల వ్యవధిలో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఎంతో రుచిగా, స్పంజీగా వస్తాయి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- ఉప్మా రవ్వ - 1గ్లాసు
- పెరుగు - 1 గ్లాసు
- ఉప్పు -రుచికి తగ్గట్టుగా
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు -1 రెమ్మ
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
- బేకింగ్ సోడా - అర స్పూన్
చట్నీ కోసం :
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పుట్నాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొబ్బరి - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం ముక్క - 1 ఇంచు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 4
పోపు కోసం :
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- శనగపప్పు - స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఎండు మిర్చి - 2
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని 1గ్లాసు ఉప్మా రవ్వ, 1 గ్లాసు చిలక్కొట్టిన పెరుగు వేసుకుని బాగా కలపాలి. రుచికి తగ్గట్టుగా ఉప్పు వేసుకుని బాగా బీట్ చేస్తూ కలుపుకొని గంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి. మీకు ఎక్కువగా టైం లేకుండా కనీసం 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు ఒక కడాయి పెట్టుకుని మినప్పపు, జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసుకుని నూనెలో వేయించుకోవాలి.
- ఇపుడు రవ్వ మిశ్రమంలో పావు గ్లాసు నీళ్లు అదనంగా కలుపుకుని కలిపి అర స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని బీట్ చేస్తూ కలపాలి. గట్టిగా, పలుచగా కాకుండా ఇడ్లీ రవ్వ టెక్స్చర్లో కలుపుకోవాలి. ఇపుడు రెడీ చేసుకున్న పోపును ఇడ్లీ పిండిలో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ పిండి మిశ్రమాన్ని ఇడ్లీ పాత్రల్లోకి వేసుకుని ఇడ్లీ కుక్కర్లో 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా ఉడికించడం వల్ల ఇడ్లీలు గట్టిపడతాయని గుర్తుంచుకోండి.
- ఇపుడు ఈ ఇడ్లీని మీకు నచ్చిన చట్నీతో ఆరగించేయొచ్చు. చట్నీ కోసం 2 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ పుట్నాలు, కొద్దిగా కొబ్బరి, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, కొత్తిమీర, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి వేసి మిక్సీ పట్టి ఆ తర్వాత పోపు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- పోపు కోసం నూనెలోకి ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, కరివేపాకు, ఎండు మిర్చి, ఇంగువ వేసి వేయించుకుని చట్నీలో కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
