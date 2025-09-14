ETV Bharat / offbeat

kushboo_idli_recipe (Getty images)
Tamilnadu Style Kushboo Idli Recipe in Telugu : మార్నింగ్ టిఫిన్​లోకి ఎక్కువ మంది ఇష్టపడేది ఇడ్లీ. మన దగ్గర ఇడ్లీతో పాటు దోసె, వడ, పూరీ ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. కానీ, తమిళనాడులో ఇడ్లీ, సాంబార్ ఎంతో ఫేమస్. అక్కడ ప్రాంతానికో విధంగా ఇడ్లీ తయారు చేస్తుంటారు. అలాంటి వాటిలో కుష్బూ ఇడ్లీ ఒకటి. ఇది ఎంతో తెల్లగా, సాఫ్ట్​గా, స్పాంజీలా ఉంటుంది. రుచి కూడా ఎంతో బాగుంటుంది. అలాంటి కుష్బూ ఇడ్లీ మీరు కూడా ఓ సారి ఇలా ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి. ఇక్కడ ఇచ్చిన పక్కా కొలతల్లో ట్రై చేసి చూడండి.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 2 గ్లాసులు
  • మినపగుండ్లు - 1 గ్లాసు
  • సగ్గుబియ్యం - పావు గ్లాసు
  • మెంతులు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వంట సోడా - ఆప్షనల్
తయారీ విధానం :

  • ఇడ్లీ కోసం 2 గ్లాసుల ఉప్పుడు బియ్యం(ఇడ్లీ రైస్), అర గ్లాసు మినపగుండ్లు, పావు గ్లాసు సగ్గు బియ్యం, అర టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు అవసరం ఉంటుంది.
  • ఒక గిన్నెలో బియ్యం, మరో గిన్నెలో మినపగుండ్లు, మెంతులు, ఇంకో గిన్నెలో సగ్గుబియ్యం తీసుకోవాలి.
  • దుమ్ము, చెత్త లేకుండా బాగా శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని 6-8గంటలు లేదా ఉదయం మొత్తం నానబెట్టుకోవాలి.
  • సాయంత్రానికి గ్రైండర్ ఆన్ చేసి ముందుగా నానబెట్టిన బియ్యం, సగ్గు బియ్యం గ్రైండ్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. బరకగా కాకుండా బాగా మెత్తగా రుబ్బుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని మళ్లీ గ్రైండర్​లో మినపగుండ్లు వేసుకుని రుబ్బుకోవాలి. మినపగుండ్లు మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోగానే అందులోనే ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న బియ్యం పిండి కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • మొత్తం ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని బాగా బీట్ చేసుకుంటూ కలపాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. చేతితో బాగా బీట్ చేసుకుంటూ కలపడం వల్ల ఇడ్లీలు ప్లఫ్పీగా వస్తాయి.
  • ఇపుడు ఒక గిన్నెలోకి సగం పిండిని తీసుకుని రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
  • ఉదయాన్నే మూత తీసి చూస్తే పిండి బాగా పొంగి ఉంటుంది. ఇపుడు ఒక సారి ఉప్పు రుచి చూసుకుని అవసరమైతే కలపడంతో పాటు వంట సోడా కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • ఒక గరిటెలో ఉప్పు, వంట సోడా వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పిండిలో కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇడ్లీ కుక్కర్​ పొయ్యి మీద పెట్టుకుని పిండి వేసుకుని 10 నుంచి 12 నిమిషాలు స్టీమ్​పై ఉడికించుకుంటే చాలు. తెల్లటి, ప్లఫ్ఫీ కుష్బూ ఇడ్లీ రెడీగా ఉంటుంది. ఈ ఇడ్లీ పల్లీ చట్నీ లేదా టమోటా చట్నీలోకి ఎంతో బాగుంటుంది.

