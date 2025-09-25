ETV Bharat / offbeat

సింపుల్​గా చేసుకునే "ఇడ్లీ కారం పొడి" - టిఫిన్​ ఏదైనా సూపర్ కాంబినేషన్!

టిఫిన్లలోకి ఇడ్లీ పొడి ఇలా చేసుకోండి - 3 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది

Idli Podi
Idli Podi (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Idli Podi Recipe in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల టిఫిన్స్​ చేస్తుంటారు. అయితే వీటిలోకి చట్నీలు లేకపోతే అస్సలు తినలేం! ఒక్కో బ్రేక్​ఫాస్ట్​కి ఒక్కో చట్నీ కాంబినేషన్​గా ఉంటుంది. మరి ఇవి చేయడానికి చాలా మందికి అంత తీరిక ఉండదు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. సింపుల్​గా ఈ ఇడ్లీ పొడి చేసి పెట్టుకున్నారంటే ఏ టిఫిన్స్​లో కైనా సూపర్​గా ఉంటుంది! ముఖ్యంగా ఇడ్లీలో కాస్తా ఈ పొడి, నెయ్యి వేసి తినారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఇది మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! అంతేకాక ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

కమ్మగా, కారంగా "నల్ల కారం పొడి" - ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది!

Idli Podi
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - అర కప్పు
  • శనగపప్పు - అర కప్పు
  • నువ్వులు - పావు కప్పు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 13
  • పుట్నాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఇంగువ పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి - 1
Idli Podi
నువ్వులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని అర కప్పు మినపప్పు లో ఫ్లేమ్​లో ఎర్రగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
  • అదే పాన్​లో అర కప్పు శనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా పావు కప్పు నువ్వులు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Idli Podi
మిరియాలు (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • మరోవైపు పాన్​లో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇందులో 13 ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇదే పాన్​లో పావు కప్పు కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
Idli Podi
శనగపప్పు (Getty Images)
  • ఈ పదార్థాలన్నీ చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వీటిని వేసుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పుట్నాలు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరి మెత్తగా కాకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తయారైన పొడిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులోంచి కొద్దిగా పొడిని మిక్సీజార్​లో వేసి 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత ఈ పొడిని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పొడిలో వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ఆరబెట్టాలి.
Idli Podi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ ఇడ్లీ పొడి రెడీ అయినట్లే! ఇడ్లీ పొడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి పెట్టారంటే మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
  • ఈ పొడి ఏ టిఫిన్స్​లోకైనా సూపర్​గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇడ్లీలో వేసి తిన్నారంటే అద్దిరిపోతుంది.

