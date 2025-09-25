సింపుల్గా చేసుకునే "ఇడ్లీ కారం పొడి" - టిఫిన్ ఏదైనా సూపర్ కాంబినేషన్!
టిఫిన్లలోకి ఇడ్లీ పొడి ఇలా చేసుకోండి - 3 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 10:36 AM IST
Idli Podi Recipe in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల టిఫిన్స్ చేస్తుంటారు. అయితే వీటిలోకి చట్నీలు లేకపోతే అస్సలు తినలేం! ఒక్కో బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఒక్కో చట్నీ కాంబినేషన్గా ఉంటుంది. మరి ఇవి చేయడానికి చాలా మందికి అంత తీరిక ఉండదు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. సింపుల్గా ఈ ఇడ్లీ పొడి చేసి పెట్టుకున్నారంటే ఏ టిఫిన్స్లో కైనా సూపర్గా ఉంటుంది! ముఖ్యంగా ఇడ్లీలో కాస్తా ఈ పొడి, నెయ్యి వేసి తినారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఇది మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! అంతేకాక ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - అర కప్పు
- శనగపప్పు - అర కప్పు
- నువ్వులు - పావు కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 13
- పుట్నాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఇంగువ పొడి - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి - 1
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని అర కప్పు మినపప్పు లో ఫ్లేమ్లో ఎర్రగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
- అదే పాన్లో అర కప్పు శనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా పావు కప్పు నువ్వులు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- మరోవైపు పాన్లో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇందులో 13 ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత పక్కన ఉంచాలి.
- ఇదే పాన్లో పావు కప్పు కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఈ పదార్థాలన్నీ చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వీటిని వేసుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పుట్నాలు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరి మెత్తగా కాకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తయారైన పొడిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులోంచి కొద్దిగా పొడిని మిక్సీజార్లో వేసి 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆ తర్వాత ఈ పొడిని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పొడిలో వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ఆరబెట్టాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ ఇడ్లీ పొడి రెడీ అయినట్లే! ఇడ్లీ పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి పెట్టారంటే మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
- ఈ పొడి ఏ టిఫిన్స్లోకైనా సూపర్గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇడ్లీలో వేసి తిన్నారంటే అద్దిరిపోతుంది.
