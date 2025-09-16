ETV Bharat / offbeat

కమ్మగా, కారంగా "నల్ల కారం పొడి" - ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది!

ఒక్కసారి ఇలా కారం పొడి చేసి పెట్టుకోండి - ఆరు నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!

nalla_karam_podi
nalla_karam_podi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nalla Karam Podi : టిఫిన్లలోకి ప్రతి రోజూ చట్నీ చేయాలంటే కాస్త ప్రయాసతో కూడుకున్న వ్యవహారం. అందుకే చాలా మంది నిల్వ పచ్చళ్లు వాడుతుంటారు. అన్నంలోకి కూడా అవే వాడడం వల్ల పెద్దగా రుచించవు. అందుకే వేడి వేడిగా ఇడ్లీ, దోసె, ఊతప్పం, ఉప్మా చేసినపుడు ఇలాంటి నల్ల కారం పొడి వేసుకుని కాస్త నెయ్యి దట్టించి తింటుంటే ఇంకెప్పుడూ కూడా చట్నీ అవసరం లేదు అనిపిస్తుంది. టిఫిన్లలోకి అంత బాగుంటుంది ఈ నల్ల కారంపొడి. మీరు కూడా ఓ సారి ఇలా ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగానే నల్ల కారం పొడి ట్రై చేసి చూడండి.

పిల్లలు సైతం ఇష్టపడే "ఆకు కూరల బిర్యానీ" - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

nalla_karam_podi
nalla_karam_podi (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 2 స్పూన్లు
  • ఎండు మిర్చి - 25
  • పావు టీ స్పూన్ - మెంతులు
  • పావు కప్పు - పొట్టు మినపగుండ్లు
  • పావు కప్పు - పచ్చి శనగపప్పు
  • పావు కప్పు - ధనియాలు
  • 1 స్పూన్ - జీలకర్ర
  • 5 రెమ్మలు - కరివేపాకు
  • నిమ్మకాయ సైజు - చింత పండు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • 8 - వెల్లుల్లిపాయలు
  • చిటికెడు - పసుపు
nalla_karam_podi
nalla_karam_podi (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి మందపాటి ఐరన్ కడాయి పెట్టుకుని 1 స్పూన్ నూనె వేసుకోండి. 25 ఎండు మిర్చి వేసుకుని వేయించాలి. మంట ఎక్కువ పెడితే మాడిపోతాయి అందుకే లో ప్లేమ్​లోనే పెట్టి బాగా కలుపుతూ రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • కొద్దిగా నల్లగా మారుతుండగానే తీసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మరో స్పూన్ నూనె వేసుకుని పావు టీ స్పూన్ మెంతులు వేసుకోవాలి.
nalla_karam_podi
nalla_karam_podi (Getty images)
  • ముందుగానే మెంతులు వేయడం వల్ల చేదు తగ్గుతుంది. పావు కప్పు పొట్టు మినపగుండ్లు వేసుకోవాలి.
  • పొట్టు మినప్పప్పు ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. పావు కప్పు పచ్చి శనగపప్పు, పావు కప్పు ధనియాలు వేసుకుని లోపలి వరకు బాగా వేగేలా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు 1 స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అన్ని దినుసులు రంగు మారిన తర్వాత ఒక కప్పులోకి తీసుకుని మళ్లీ అదే ప్యాన్​లో ఐదారు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకుని నూనె లేకుండా వేయించాలి. నిమ్మకాయ సైజు చింత పండు రెబ్బలు విడదీసి వేసుకుని అవి కూడా పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
nalla_karam_podi
nalla_karam_podi (Getty images)
  • అన్ని దినుసులు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 8వెల్లుల్లిపాయలు, చిటికెడు పసుపు వేసుకుని పల్స్ ఇస్తూ గ్రైండ్ చేయాలి.
  • వెల్లుల్లి పాయలు మెత్తబడే వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత గాజు సీసాల్లో నిల్వ చేసుకుంటే ఆరు నెలలు వాడుకోవచ్చు. ఇలాంటి కారం పొడులు ఇడ్లీ, దోసె, వేడి వడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

"గోంగూర ఎగ్ కర్రీ" ఇలా చేయండి - రుచికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

రెస్టారెంట్ స్టైల్ "బెండీ మసాలా" కర్రీ - ఇలా చేస్తే ఇంట్లో కూడా అదే టేస్ట్!

For All Latest Updates

TAGGED:

NALLA KARAM PODI RECIPEనల్ల కారం పొడి తయారీ విధానంINSTANT CHUTNEY RECIPEKARAMPODINALLA KARAM PODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.