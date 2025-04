ETV Bharat / offbeat

"తాటి ముంజలతో అసలైన ఫలూదా" - రోడ్​ సైడ్ బండిమీదకన్నా టేస్టీగా! - ప్రిపరేషన్​ వెరీ ఈజీ! - HOW TO MAKE ICE APPLE FALOODA

How to Make Ice Apple Falooda ( ETV Bharat )

Published : April 26, 2025 at 12:54 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Ice Apple Falooda at Home : "తాటి ముంజలు" ప్రకృతి అందించే అద్భుత ఆహారం. వేసవి కాలంలో మార్కెట్లో విరివిగా కనిపిస్తుంటాయి. తియ్యగా, నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలా ఉండే ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అందుకే వీటిని "ఐస్ యాపిల్" అని కూడా అంటుంటారు. అయితే చాలా మంది తాటి ముంజలను నేరుగా తింటుంటారు. మరికొందరు ఏమో పాయసం చేసుకుని తాగుతుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఈ ముంజలతో ఫలూదా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని? మీరు విన్నది నిజమే. సమ్మర్​లో "ఫలూదా"కు ఫ్యాన్​ ఫాలోయింగ్​ ఓ లెవల్​లో ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్​, ఫ్యామిలీతో కలిసి దీనిని టేస్ట్​ చేసేవారు కోకొల్లలు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకే టేస్ట్​లో కాకుండా వేసవి వరప్రదాయని తాటిముంజలతో చేసుకుని తింటుంటే వేరే లెవల్​ ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ ఐస్​యాపిల్​ ఫలూదా ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.

Ice Apple (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు: