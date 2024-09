ETV Bharat / offbeat

ఐడియా అదుర్స్​ - హైడ్రోజన్‌తో నడిచే హైబ్రిడ్​ స్కూటీ ఆవిష్కరణ - Hybrid Bike Runs with Hydrogen

Hybrid Bike Runs with Hydrogen and Water Designed by Anantapur's Young Man Varun Kumar : అతడి లక్ష్యం సివిల్స్‌ సాధించడం. కానీ కుటుంబ పరిస్థితులు ఉద్యోగంలో చేరేలా చేశాయి. దాంతో ఓ ప్రభుత్వ ఐటీఐలో విద్యార్థులకు నైపుణ్యాలు నేర్పుతూనే తన ప్రతిభకు సాన పెట్టుకున్నాడు. హైడ్రోజన్‌తో నడిచే ద్విచక్ర వాహనాన్ని రూపకల్పన చేశాడు. అలాగే హైడ్రోజన్, పెట్రోల్‌లు రెండిటితో నిడిచే హైబ్రీడ్ వాహనంగా మార్పు చేశారు ఈ ఔత్సాహికుడు .

వరుణ్ కుమార్‌ అనే యువకుడి అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లు వాసి. సివిల్స్‌ సాధించాలని లక్ష్యంగా సాధన చేశాడు. కానీ, ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయిన తన తండ్రి మారణంతో కారుణ్య నియమకం ద్వారా గుంతకల్లు ప్రభుత్వ ఐటీఐలో సహాయ శిక్షణ అధికారిగా చేరాడు వరుణ్ కుమార్. కుటుంబానికి భరోసాగా ఉంటూ లక్ష్యం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు.

చిన్న వయసులోనే సాంకేతిక విద్య బోధన ఉద్యోగం రావడంతో విద్యార్థులతో కలిసిపోయి ఆవిష్కరణలు చేస్తున్నారు వరుణ్‌. విద్యార్థులతో కొత్త ఆలోచనలు పంచుకుంటూ, వారి ద్వారానే పరిశోధనలు చేయిస్తూ ఉత్తమ టీచర్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. గతేడాది కడపలో నిర్వహించిన సాంకేతిక ఫెస్ట్‌లో విద్యార్థులతో కలిసి పాల్గొని నీటి నుంచి హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి చేసే విధానాన్ని ప్రదర్శించాడు వరుణ్‌.

సాంకేతిక ఫెస్ట్‌లో వీళ్ల ఆలోచన విధానానికి ద్వితీయ బహుమతి వచ్చిందని చెబుతున్నాడు వరుణ్‌. ఆ ప్రోత్సాహంతో మరింతగా ప్రయత్నాలు చేయాలనుకున్నాడు. ఐటీఐ విద్యార్థి రాము సాయం తీసుకుంటూ హైడ్రోజన్‌తో నడిచే వాహనం తయారీకి కావాల్సిన ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నాడు. ఇంట్లో ఉన్న పాత ద్విచక్ర వాహనాన్ని తీసుకుని ప్రయోగాలు చేయడం మెుదలు పెట్టారు.