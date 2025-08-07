EPFO services : భవిష్య నిధి (PF) చందాదారులకు యూనివర్సల్ ఎకౌంట్ నంబరు (UAN) కేటాయింపు, యాక్టివేషన్ ప్రక్రియను ఈపీఎఫ్వో మరింత సులభం చేసింది. కొత్తగా ఈపీఎఫ్లో చేరే సభ్యులతో పాటు, పాత ఉద్యోగులు, ఇప్పటికీ యూఏఎన్ పొందని వారు సైతం స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా సేవలు పొందవచ్చు. యూఏఎన్ని తిరిగి యాక్టివేషన్ చేయించుకోవాలనుకునే వరాకు కూడా ఇకపై యాజమాన్యాలపై లేదా ఈపీఎఫ్వోపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. అంతేకాదు! ఈ సేవలన్నింటినీ స్మార్ట్ ఫోన్లో పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు రెండు యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇదిలా ఉండగా ఇక్కడ పనిచేస్తున్న విదేశీయులు, నేపాల్, భూటాన్ పౌరులకు యూఏఎన్ కేటాయింపు, చెల్లుబాటు సేవలను మాత్రం సంబంధితం యాజమాన్యాలో నిర్వహించనున్నాయి.
"ధర్మస్థల" కేసులో మరో కొత్త కోణం - 15సంవత్సరాల డేటా మాయం చేసిన పోలీసులు!
కొత్తగా యూఏఎన్ కోసం
ఉమాంగ్(UMANG) యాప్లో యూఏఎన్ ఎలాట్మెంట్ లింకు ఓపెన్ చేసి ఆధార్, మొబైల్ నంబరు నమోదు చేసి ధ్రువీకరించుకోవాలి. మొబైల్ నంబరుకు వచ్చిన ఓటీపీ నమోదు చేస్తే యూఏఎన్కు ఆధార్ లింక్ అయిందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ గతంలోనే యూఏఎన్కు అధార్ అనుసంధానమై ఉంటే వెంటనే తిరిగి హోంపేజీకి వెళ్తుంది. కొత్త యూఏఎన్ కోసం చేస్తున్న వారికి ఫేస్ అథంటికేషన్ చేయాలన్న సమాచారంతో పాటు ఫేస్ఆర్డీలో ముఖం స్కాన్ అయిన తరువాత కొత్త యూఏఎన్ వివరాలు సెల్ ఫోన్ నంబర్కు మెసేజ్ వస్తుంది.
యూఏఎన్ యాక్టివేషన్ కోసం
గతంలోనే కేటాయించిన యూఏఎన్ యాక్టివేషన్లో లేకున్నా తిరిగి పొందే వీలుంది. ఉమాంగ్ యాప్లో యూఏఎన్ యాక్టివేషన్లో యూఏఎన్ నంబర్, ఆధార్, మొబైల్ నంబరు నమోదు చేయాలి. పరిశీలించిన తర్వాత వచ్చిన ఓటీపీని నమోదు చేస్తే ఈపీఎఫ్వో డేటాబేస్ యూఏఎన్, ఆధార్ అనుసంధానాన్ని వెరిఫై చేస్తుంది. ఫేస్ అథంటికేషన్ యాప్ ద్వారా ముఖాన్న స్కాన్ చేసి ధ్రువీకరణ పూర్తయితే యూఏఎన్ నంబరు, తాత్కాలిక పాస్వర్డ్ మొబైల్ నంబరుకు వస్తాయి.
యాక్టివేషన్లోని యూఏఎన్లకూ ఫేస్ అథంటికేషన్ తప్పనిసరి. ఆధార్ ఫేస్ఆర్డీ ద్వారా ముఖాన్ని స్కాన్ చేసి డేటాబేస్ యూఏఎన్, ఆధార్, మొబైల్ నంబరును ధ్రువీకరించుకోవచ్చు. ఈ సేవలు పొందడంలో సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురైతే ఉమాంగ్ హెల్ప్డెస్క్ను సంప్రదించవచ్చు.
ఇవీ ప్రయోజనాలు
- మొబైల్ ద్వారా ఆన్లైన్లో ఈ-యూఏఎన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఫేస్ అథంటికేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా లోపాలు, అక్రమాలకు తావులేకుండా ఆధార్ డేటా ప్రకారం సభ్యులు యూఏఎన్ కేటాయింపు, యాక్టివేషన్ సేవలు పొందే వీలుంది.
- ఈపీఎఫ్వో సేవలైన పాస్బుక్, కేవైసీ అప్డేషన్, క్లెయిమ్ దరఖాస్తు తదితర సదుపాయాలూ అదుబాటులో ఉంటాయి.
- ఈ యాప్లు అవసరం
- మొబైల్ ఫోన్లో ఉమాంగ్ (UMANG యూనిఫైడ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఫర్ న్యూ-ఏజ్ గవర్నెన్స్) యాప్, యూఐడీఏఐ ఆధార్ఫేస్ఆర్డీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆధార్ నంబర్, ఓటీపీ కోసం ఆధార్ లింక్డ్ మొబైల్ నంబరు తప్పనిసరి.
"ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటున్నారా? - ఏదైనా ఆదాయం కోసం చూస్తున్నారా?"