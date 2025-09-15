ETV Bharat / offbeat

బియ్యం డబ్బాలో పురుగులా? - "సింపుల్ టిప్స్"తో ఇలా స్టోర్ చేసుకోండి!

బియ్యంలో తెల్ల పురుగులు, లక్క పురుగులు - నిల్వ చేసుకునే పద్ధతులు ఇవే

how_to_store_rice_in_telugu
how_to_store_rice_in_telugu (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Store Rice in Telugu : బియ్యంలో పురుగులు అనేది దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో ఉండే సమస్యే. బియ్యం ధరలు పెరుగుతాయనో లేక గ్రామాల నుంచి ఒకేసారి ఐదారు నెలలకు సరిపడా తెచ్చుకునో నిల్వ పెట్టుకుంటారు. కానీ, ఇలా నిల్వ చేసుకున్న బియ్యంలో ఒక్కోసారి పురుగులు చేరుతుంటాయి. అయితే, బియ్యంలో పురుగులు చేరకుండా ఎన్నో పద్ధతులు, ఎన్నో పరిష్కారాలు ఉన్నాయి.

"ఇన్​స్టంట్, ఫిల్టర్ కాఫీ" తేడా ఏమిటో తెలుసా? - మీరు ఏ కాఫీ ఎంచుకుంటారు?

how_to_store_rice_in_telugu
how_to_store_rice_in_telugu (Getty images)

వాస్తవానికి బియ్యంలో చాలా రకాలున్నాయి. బయట దుకాణాల్లో కొనే బియ్యంలో కర్నూలు రైస్, సోనా మసూరి, సాంబ ఇలా వెరైటీలతో పాటు వాటిలోనే పాత, కొత్త, స్టీమ్​ బియ్యం వ్యాపారులు విక్రయిస్తుంటారు.

ఏ బియ్యం తీసుకొచ్చినా సరే నిల్వ చేసుకోవడానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉపయోగించాలి.

ముఖ్యంగా బియ్యం తడి ప్రదేశంలో నిల్వ ఉంచకుండా చూసుకోవాలి. పురుగులు రాకుండా ప్రత్యేకంగా రసాయనాలు ఏమీ అవసరం లేవు కానీ, వంటింట్లో ఉపయోగించే పదార్థాలతో పురుగుల సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు.

పసుపు, యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, కరివేపాకు, ఎండు మిర్చి, వేపాకులు, మిరియాలు వంటి ఘాటైన పదార్థాలతో బియ్యంలో చేరే లక్క పురుగులు, తెల్లపురుగులను శాశ్వతంగా దూరం పెట్టేయొచ్చు.

how_to_store_rice_in_telugu
how_to_store_rice_in_telugu (Getty images)

ఇలా ఉపయోగించాలి

ముందుగా ఒక చిన్న క్లాత్ తీసుకుని అందులో పసుపు, యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క ముక్కలు వేసి పొట్లం కట్టి బియ్యం బస్తాల్లో వేసి ఉంచాలి. మీరు డ్రమ్ము లేదా డబ్బాలో నిల్వ చేస్తున్నట్లయితే వాటిల్లో ఇవే పదార్థాలు పొట్లాలు చేసుకుని వేసి ఉంచాలి.

బియ్యం వాడుకున్న తర్వాత ఆ పదార్థాలను తిరిగి వంటల్లోకి వాడుకోవచ్చు.

how_to_store_rice_in_telugu
how_to_store_rice_in_telugu (Getty images)

ఎలా పని చేస్తుంది?

పసుపు సహజంగానే యాంటీ బ్యాక్టీరియా, యాంటీ ఫంగస్ లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది. అదే విధంగా లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు ఘాటుగా, కారంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి ఘాటు వాసన పురుగులు తట్టుకోలేవు. ఇలాంటి సుగంధ ద్రవ్యాలను బియ్యంలో ఉంచడం వల్ల పురుగులు రాకపోగా బియ్యం ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి.

ఇంగువ : వంటల్లో విరివిగా ఉపయోగించే ఇంగువ వెదజల్లే ఘాటైన వాసన కారణంగా బియ్యానికి పురుగులు పట్టవు. బియ్యం కొన్న తర్వాత కొద్దిగా ఇంగువ కలిపి పెట్టాలి. ఇంగువ పురుగులను నిరోధించడంతో పాటు తేమ వల్ల పెరిగే బ్యాక్టీరియాను సైతం తొలగిస్తుంది.

how_to_store_rice_in_telugu
how_to_store_rice_in_telugu (Getty images)

వేపాకులు : బియ్యం నిల్వకు వేపాకులు వాడడం చాలా పాత పద్ధతి. వేపాకుల్లోని సహజ గుణాలు బియ్యంలో పురుగులు చేరకుండా కాపాడతాయి. పరిశుభ్రంగా ఉన్న వేపాకులను ఒక వస్త్రంలో చుట్టి బియ్యం మధ్యలో ఉంచితే సరిపోతుంది. తెల్లపురుగులతో పాటు నల్లటి పెంకు పురుగులు కూడా రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.

కర్పూరం : కర్పూరం వాసనకు పురుగులు, బ్యాక్టీరియా ఉండదు. కర్పూరం బిళ్లలను పొడి చేసుకుని లేదా నేరుగానే నూలు వస్త్రంలో చుట్టి బియ్యం డబ్బాలో పెట్టాలి.

ఎండుమిర్చి, బిర్యానీ ఆకులు : ఎండుమిర్చి, బిర్యానీ ఆకులు బియ్యంలో వేయడం వల్ల పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది.

రెస్టారెంట్లలో "ఫింగర్​ బౌల్ సీక్రెట్"! - వేడి నీళ్లలో నిమ్మకాయ ముక్కలు ఎందుకు ఇస్తారో తెలుసా?

"IRCTC తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి టూర్ ప్యాకేజీ" - వెంకటాద్రి, నారాయణాద్రి రైళ్లలో ప్రయాణం, వసతి!

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO STORE RICE IN TELUGURICE STORAGE TIPSబియ్యంలో పురుగులు రాకుండా ఏం చేయాలిWORMS IN RICERICE STORAGE IDEAS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.