ETV Bharat / offbeat

అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ త్వరగా పాడవుతోందా? - ఇలా స్టోర్​ చేస్తే నెలల పాటు తాజాగా!

How to Store Ginger Garlic Paste for Long Time ( ETV Bharat )