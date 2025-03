ETV Bharat / offbeat

అల్లం పేస్ట్​ ఫ్రిజ్‌లో పెట్టినా త్వరగా పాడైపోతోందా? - ఈ టిప్స్​తో నెలల తరబడి తాజాగా! - GINGER STORAGE TIPS

How to Store Ginger for Long Time ( Getty Images )