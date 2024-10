ETV Bharat / offbeat

కొత్తిమీర త్వరగా వాడిపోతోందా ? - ఇలా స్టోర్​ చేస్తే వారం రోజులపైనే ఫ్రెష్​గా ఉంటుంది! - How to Keep Coriander Leaves Fresh

Published : 23 minutes ago | Updated : 16 minutes ago

How to Store Fresh Coriander ( ETV Bharat )

How to Store Coriander Fresh for Long Time : దాదాపు చేసే ప్రతి వంటలోనూ కొద్దిగా కొత్తిమీర వేస్తుంటారు. కర్రీ, చట్నీ, పులుసు, సాంబార్​, బిర్యానీ ఇలా ఏ రెసిపీలోకైనా కొత్తిమీర వేస్తేనే ఆ రుచి ఇంకాస్త బాగుంటుంది. అందుకే మార్కెట్​కి వెళ్లినప్పుడు వారానికి సరిపడా కొత్తిమీర తెచ్చుకుంటుంటారు. ఫ్రెష్​గా ఉంటదనుకుంటే.. రెండు రోజులకే కొత్తిమీర పూర్తిగా వాడిపోతుంది. ఇలా కాకుండా కొత్తిమీర వారం రోజుల పాటు ఫ్రెష్​గా ఉండాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది. ఆ టిప్స్​ ఏంటో మీరు చూసేయండి. పేపర్​ టవల్​తో: మార్కెట్​ నుంచి కొత్తిమీర తీసుకొచ్చిన తర్వాత వేర్లు కట్​ చేయండి. ఇప్పుడు రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగండి. తర్వాత గాలికి ఆరబెట్టండి. ఇప్పుడు కొత్తిమీరను పేపర్​ టవల్​లో చుట్టండి. తర్వాత పేపర్​లో చుట్టిన కొత్తిమీరను డబ్బాలో పెట్టి మూత పెట్టండి. దీనిని ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్​ చేసుకుంటే వారం రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటుంది. నీటి జాడీలో.. ముందుగా కొత్తిమీరను శుభ్రంగా కడగండి. ఇప్పుడు నీటి జాడీలో కొత్తిమీర కాడలకు సరిపడా నీళ్లు పోయండి. తర్వాత కొత్తిమీరను జాడీలో పెట్టండి. దీనిని ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఆకులు ఫ్రెష్​గా ఉండడానికి రెండురోజులకు ఒకసారి వాటర్​ మార్చండి. పసుపు నీళ్లు.. కొత్తిమీర శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత పసుపు నీటిలో 30 నిమిషాలు నానబెట్టండి. ఫ్యాన్​ గాలికి కొత్తిమీర ఆరబెట్టండి. ఇప్పుడు కొత్తమీరను పేపర్ టవల్​లో చుట్టి, డబ్బాలో పెట్టండి. దీనిని ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్​ చేసుకుంటే కొత్తిమీర తాజాగా ఉంటుంది.

