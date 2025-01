ETV Bharat / offbeat

యాపిల్​ ముక్కలు వెంటనే రంగు మారుతున్నాయా? - ఈ టిప్స్​తో గంటలపాటు తాజాగా! - HOW TO STORE APPLE TO AVOID COLOUR

How To Store Apple To Avoid Colour ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Jan 30, 2025, 4:37 PM IST | Updated : Jan 30, 2025, 4:49 PM IST

How To Store Apple To Avoid Colour : 'రోజూ ఒక యాపిల్ తింటే డాక్టర్‌ దగ్గరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు' అనే మాట చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాం. ఎందుకంటే ఇందులోని పోషకాలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది డైలీ యాపిల్స్​ తింటుంటారు. ఇదిలా ఉంటే కట్​ చేసిన కొద్దిసేపటికే యాపిల్​ రంగు మారుతూ ఉంటుంది. అవి రంగు మారకుండా ఉండాలంటే ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే సరిపోతుంది అంటున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం. అసలు యాపిల్​ రంగు మారడానికి కారణం: యాపిల్​ ఇలా రంగు మారడానికి కారణం దాని గుజ్జులోని పాలీఫినోల్‌ ఆక్సిడేస్‌ అనే ఎంజైమ్‌. ఈ ఎంజైమ్​​ గాలిలోని ఆక్సిజన్‌తో చర్య జరిపి గుజ్జును బ్రౌన్‌ కలర్‌లోకి మారుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఇవి కలర్ మారకుండా ఉండాలంటే నిమ్మరసం: దాదాపుగా అందరి ఇళ్లల్లో నిమ్మకాయలు ఉంటాయి. వీటి ద్వారా యాపిల్​ ముక్కలు రంగు మారకుండా చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకోసం, కట్‌ చేసిన యాపిల్‌ ముక్కలపై కొన్ని చుక్కల నిమ్మరసాన్ని చల్లితే, అందులోని సిట్రిక్​ ఆమ్లం యాపిల్‌ ముక్కలను ఎక్కువసేపు తాజాగా ఉంచుతుందని, రంగు మారదని అంటున్నారు. నిమ్మరసానికి బదులుగా పైనాపిల్‌ జ్యూస్‌ను ఉపయోగించినా అదే ఫలితాన్ని పొందొచ్చని చెబుతున్నారు. 2009లో జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ సైన్స్​లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం ప్రకారం యాపిల్ ముక్కలపై నిమ్మరసం చల్లడం వల్ల ముక్కల రంగు మారలేదని, 4 గంటల వరకు తాజాగా ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో చైనాలోని Zhejiang University లోని ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్‌మెంట్​కు చెందిన డాక్టర్ X. Wang పాల్గొన్నారు. దాల్చిన చెక్క పొడి: వంటల్లో ఉపయోగించే దాల్చిన చెక్క పొడితో కూడా యాపిల్​ ముక్కలు రంగు మారకుండా చూడొచ్చని చెబుతున్నారు. అందుకోసం కట్‌ చేసిన యాపిల్‌ ముక్కలపై కాస్త దాల్చిన చెక్క పొడిని చల్లాలంటున్నారు. దీనివల్ల యాపిల్ ముక్కలకు మరింత రుచి కూడా వస్తుందని చెబుతున్నారు. తేనె: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే తేనె యాపిల్​ ముక్కలను తాజాగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుందని అంటున్నారు. ఒక కప్పు మంచి నీళ్లలో, రెండు టేబుల్‌స్పూన్ల తేనె వేసి కలపాలి. ఈ నీటిలో, కట్‌ చేసిన యాపిల్‌ ముక్కలు వేసి కొన్ని నిమిషాలపాటు ఉంచితే గంటలపాటు యాపిల్‌ ముక్కలు తాజాగా ఉంటాయంటున్నారు.

