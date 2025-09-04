ETV Bharat / offbeat

మీ పెంపుడు కుక్కకు లైసెన్స్ ఉందా? - ఫోన్లోనే నిమిషాల్లో తీసుకోండిలా! - PET ANIMAL LICENSE

- వీధికుక్కుల చర్చ నేపథ్యంలో పెంపుడు జంతువులకు లైసెన్స్ కంపల్సరీ - జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలోని వారు ఇలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి

Pet Dog License
Pet Dog License (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 12:17 PM IST

Pet Dog License : కుక్కలంటే కొందరికి వల్లమాలిన ప్రేమ. మరికొందరికి స్టేటస్ సింబల్. పిల్లులంటే మహాఇష్టం ఇంకొంతమందికి. కారణం ఏదైనా పెట్ యానిమల్స్​ను పెంచుకునేవారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఎవరికి నచ్చిన జంతువును వారు తెచ్చుకొని పెంచుకుంటున్నారు. ఇంత వరకూ ఓకే. కానీ, మీ పెంపుడు జంతువుకు లైసెన్స్ తీసుకోవాలని, ఇందుకోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని మీకు తెలుసా? సుప్రీం తీర్పుతో వీధి కుక్కల వ్యవహారం హాట్ టాపిక్​గా మారిన నేపథ్యంలో పెట్​ లైసెన్స్​ విషయం కూడా చర్చలో ఉంది. ఈ లెసెన్స్ ను మీ ఫోన్ ద్వారానే నిమిషాల్లో తీసుకోవచ్చు. మరి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • గూగుల్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి జీహెచ్​ఎంసీ అధికారిక వెబ్​సైట్​ లోకి వెళ్లాలి.
  • అక్కడ Our Services అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపైన క్లిక్ చేస్తే జీహెచ్​ఎంసీ అందిస్తున్న సేవలన్నీ కనిపిస్తాయి.
  • అందులో Pet Dog License ఆప్షన్ అగుపిస్తుంది. దానిమీద క్లిక్ చేయగానే Citizen Mobile Authentication కోసం ఒక డైలాగ్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది.
  • అందులో మీ మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది. మీ నంబర్ ఇచ్చి, కిందనే ఉన్న Send OTP ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయండి
  • మీ మొబైల్​కు వచ్చిన OTPని ఎంటర్ చేయడంతో రిజిస్ట్రేషన్ పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది
  • ఆ పేజీలో దరఖాస్తు చేసుకుంటున్న వారి వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి. ముందుగా పేరు రాయాలి. పక్కనే "సర్కిల్" ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి మీ ప్రాంతం ఏ సర్కిల్ పరిధిలోకి వస్తుందో దాన్ని ఎంచుకోండి. తర్వాత మీ వార్డు కూడా ఇలాగే సెలక్ట్ చేసుకోండి
  • ఇదేవిధంగా ఈమెయిల్ ఐడీ, అడ్రస్ యాడ్ చేయాలి
  • తర్వాత కింద ఉన్న కాలమ్స్​లో మీరు పెంచుకునే జంతువుకు సంబంధించిన వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి
  • మొదటి కాలమ్​లో Pet Animal Type ఉంటుంది. అంటే మీరు పెంచుకునే జంతువు ఏదో చెప్పాలి. Select Animal Type మీద క్లిక్ చేస్తే Dog, Cat, Other అని మూడు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. అందులోంచి ఒకటి క్లిక్ చేసుకోవాలి
  • తర్వాత పక్కనే ఉన్న Pet Animal Name కాలమ్​లో జంతువు పేరు రాయాలి
  • అనంతరం దాని పక్కనే Pet Animal Gender మీద క్లిక్ చేసి ఆడ లేదా మగ అనేది ఎంచుకోవాలి
  • దాని కిందనే ఒక Note కనిపిస్తుంది. అడవి జంతువులను పెంచుకోవడానికి అనుమతి లేదని ఆ నోట్ తెలియజేస్తుంది. వన్యప్రాణి (రక్షణ) చట్టం 1972లో షెడ్యూల్‌ చేసిన జంతువులను పెట్ యానిమల్స్ కేటగిరీలోకి రావు. అలాంటి జంతువుల పేర్లను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ రద్దవుతుందని ఈ నోట్ పేర్కొంటోంది.
  • దాని కింద Upload Pet Animal Image అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. మీ పెంపుడు జంతువు ఫొటోను అప్​లోడ్ చేయాలి. JPG, PNG ఫార్మాట్​లో సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • తర్వాత రేబిస్ వ్యాక్సిన్ వేయించారా లేదా? అనే ఆప్షన్స్​లో Yes, Noపై క్లిక్ చేయాలి
  • Yes అంటే Upload vaccination record సబ్ మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికి సంబంధించిన ఫొటోను అప్​లోడ్ చేయాలి
  • తర్వాత పక్కనే ఉన్న డేట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి, ఏ రోజున వ్యాక్సినేట్ చేయించారో సెలక్ట్ చేసుకోవాలి
  • చివరగా I agree Terms & Conditions పైన క్లిక్ చేసి Submit బటన్ ప్రెస్ చేయాలి

ఇవి గుర్తుంచుకోండి :

రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు: యజమాని నిబంధనలను ఉల్లంఘించినా, పెంపుడు జంతువు వల్ల ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగించినా, దరఖాస్తులో తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చినా రిజిస్ట్రేషన్ రద్దవుతుంది.

తనిఖీ అధికారం: GHMC అధికారి ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసూ లేకుండా పెంపుడు జంతువు ఉండే ప్రదేశాన్ని తనిఖీ చేయవచ్చు.

రిజిస్ట్రేషన్ కాపీ: యజమాని తమ పెంపుడు జంతువును బయటికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు, రిజిస్ట్రేషన్ కాపీని వెంట ఉంచుకోవాలి. అధికారులు అడిగితే చూపించాలి.

పెంపుడు జంతువుల పర్యవేక్షణ: పెంపుడు జంతువులను బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వదిలిపెట్టకూడదు. వాటిని ఎల్లప్పుడూ పట్టీతో (leash) సురక్షితంగా ఉంచాలి. ప్రమాదకరమైన జంతువులకు మూతికి చిల్లుల పట్టీ (muzzle) ధరించాలి.

యజమాని బాధ్యత: జంతువు వల్ల ఇతరులకు కలిగే ఎలాంటి నష్టం లేదా ఇబ్బందులకు యజమాని పూర్తి బాధ్యత వహించాలి.

పరిశుభ్రత: పెంపుడు జంతువులు బహిరంగ ప్రదేశంలో మలవిసర్జన చేస్తే, ఆ ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేసే బాధ్యత యజమానిదే.

జంతువు సంరక్షణ: యజమాని తమ పెంపుడు జంతువుకు తగిన ఆహారం, ఆశ్రయం కల్పించాలి. దానిపట్ల క్రూరంగా వ్యవరించొద్దు.

సంరక్షణ: యజమాని తమ పెంపుడు జంతువుకు సకాలంలో యాంటీ-రేబిస్ వ్యాక్సినేషన్, ఇతర టీకాలు వేయించాలి.

యాజమాన్య మార్పు: యజమాని మారినట్లయితే, కొత్త రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి.

నిబంధనల అమలు: ఈ రిజిస్ట్రేషన్ నిబంధనల నుంచి ఎలాంటి మినహాయింపు ఉండదు. యజమాని తప్పకుండా అన్ని నిబంధనలనూ పాటించాల్సిందే.

