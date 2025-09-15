ETV Bharat / offbeat

Tasty and Spicy Spring Onions and Palak Soups: వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు, జలుబుతో ఇబ్బందిపడుతున్నప్పుడు వేడివేడి సూపు గొంతులోకి జారుతుంటే ఆ ఫీలింగ్​ మాటల్లో వర్ణించలేము. అందుకే చాలా మంది టమాటా, క్యారెట్​, చికెన్​ సహా ఇతర రకాల సూప్స్​ ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే అయితే తినేవారికి బోర్​ కొడుతుంది. అందుకే రొటీన్​కు కాస్త భిన్నంగా ఉండేలా మీకోసం రెండు రకాల సూప్​లు తీసుకొచ్చాం. అవే స్రింగ్​ ఆనియన్స్​ సూప్​, పాలకూర సూప్​. ఈ రెండు సూపులు సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని సూపులు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Spring Onions
ఉల్లికాడలు (Eenadu)

ఉల్లికాడలతో సూప్​:

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉల్లికాడలు - 2 కట్టలు
  • అల్లం ముక్క - చిన్న
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు 4
  • బిర్యానీ ఆకు-1,
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • నూనె - 1 టీస్పూన్​
  • నీళ్లు- సరిపడా
  • వెన్న - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాలపొడి - చెంచా
  • కార్న్‌ఫ్లోర్‌- 2 చెంచాలు
  • చక్కెర- చిటికెడు
Corn Flour
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఓ చిన్న గిన్నెలో కార్న్‌ఫ్లోర్‌ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఉల్లికాడలను సన్నగా తరిగి ఓ కప్పు అయ్యేలా పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే అల్లంపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను చిన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి వెన్న, నూనె పోసుకోవాలి. అందులోకి బిర్యానీ ఆకు, అల్లం తురుము, వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కట్​ చేసుకున్న ఉల్లికాడల తరుగు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేగనివ్వాలి.
Ginger Garlic
అల్లం వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • 10 నిమిషాల తర్వాత ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి ఓ నిమిషం వేయించి మీ సూప్​ చిక్కదనానికి సరిపడేలా వాటర్​ పోసి మరో 2 నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
  • చివరగా కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్‌ఫ్లోర్‌ మిశ్రమం, పంచదార వేసి కలిపి కాస్త చిక్కగా మారే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే ఉల్లికాడల సూప్‌ రెడీ. వేడివేడిగా తింటే అద్దిరిపోతుంది.
Spring Onions Soup
ఉల్లికాడల సూప్​ (Eenadu)

పాలకూర సూప్​:

Palak
పాలకూర (Getty Images)

కావాల్సినవి:

  • పాలకూర కట్ట- 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం ముక్క- చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు- 2
  • నూనె - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు- తగినంత
  • మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • కార్న్‌ఫ్లోర్ - 1 టీస్పూన్​
  • నిమ్మరసం - చెంచా
  • పాలు - 2 చెంచాలు
Corn Flour
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా పాలకూరను సన్నగా తరిగి శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోయేవరకు జల్లి గిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లంపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను చిన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఒక చిన్న బౌల్​లో కార్న్​ఫ్లోర్​, పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత అల్లం తురుము, వెల్లుల్లి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవి వేగిన అనంతరం కట్​ చేసుకున్న పాలకూర వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి. పాలకూర ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఉప్పు, మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం, సరిపడా వాటర్​ పోసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన పాలకూర మిశ్రమాన్ని ఓ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. పైన ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కార్న్​ఫ్లోర్​ మిశ్రమాన్ని క్రీమీలా గార్నిష్​ చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే పాలక్​ సూప్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Palak Soup
పాలక్​ సూప్​ (Eenadu)

