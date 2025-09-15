కూల్ వెదర్లో హాట్హాట్ "ఉల్లికాడలు, పాలక్ సూప్" - ఇలా చేసుకుంటే వేడివేడిగా అదుర్స్!
- చల్లని వాతావరణంలో టేస్టీగా రెండు రకాల సూప్స్ - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Published : September 15, 2025 at 9:32 AM IST|
Updated : September 15, 2025 at 9:58 AM IST
Tasty and Spicy Spring Onions and Palak Soups: వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు, జలుబుతో ఇబ్బందిపడుతున్నప్పుడు వేడివేడి సూపు గొంతులోకి జారుతుంటే ఆ ఫీలింగ్ మాటల్లో వర్ణించలేము. అందుకే చాలా మంది టమాటా, క్యారెట్, చికెన్ సహా ఇతర రకాల సూప్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే అయితే తినేవారికి బోర్ కొడుతుంది. అందుకే రొటీన్కు కాస్త భిన్నంగా ఉండేలా మీకోసం రెండు రకాల సూప్లు తీసుకొచ్చాం. అవే స్రింగ్ ఆనియన్స్ సూప్, పాలకూర సూప్. ఈ రెండు సూపులు సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని సూపులు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
ఉల్లికాడలతో సూప్:
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉల్లికాడలు - 2 కట్టలు
- అల్లం ముక్క - చిన్న
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు 4
- బిర్యానీ ఆకు-1,
- ఉప్పు - సరిపడా
- నూనె - 1 టీస్పూన్
- నీళ్లు- సరిపడా
- వెన్న - 1 టీస్పూన్
- మిరియాలపొడి - చెంచా
- కార్న్ఫ్లోర్- 2 చెంచాలు
- చక్కెర- చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఓ చిన్న గిన్నెలో కార్న్ఫ్లోర్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన పెట్టాలి.
- ఉల్లికాడలను సన్నగా తరిగి ఓ కప్పు అయ్యేలా పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే అల్లంపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి వెన్న, నూనె పోసుకోవాలి. అందులోకి బిర్యానీ ఆకు, అల్లం తురుము, వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఉల్లికాడల తరుగు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేగనివ్వాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి ఓ నిమిషం వేయించి మీ సూప్ చిక్కదనానికి సరిపడేలా వాటర్ పోసి మరో 2 నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- చివరగా కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమం, పంచదార వేసి కలిపి కాస్త చిక్కగా మారే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే ఉల్లికాడల సూప్ రెడీ. వేడివేడిగా తింటే అద్దిరిపోతుంది.
పాలకూర సూప్:
కావాల్సినవి:
- పాలకూర కట్ట- 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం ముక్క- చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు- 2
- నూనె - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు- తగినంత
- మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- కార్న్ఫ్లోర్ - 1 టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - చెంచా
- పాలు - 2 చెంచాలు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పాలకూరను సన్నగా తరిగి శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోయేవరకు జల్లి గిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లంపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఒక చిన్న బౌల్లో కార్న్ఫ్లోర్, పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత అల్లం తురుము, వెల్లుల్లి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవి వేగిన అనంతరం కట్ చేసుకున్న పాలకూర వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. పాలకూర ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఉప్పు, మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం, సరిపడా వాటర్ పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసిన పాలకూర మిశ్రమాన్ని ఓ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. పైన ముందే ప్రిపేర్ చేసుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని క్రీమీలా గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే పాలక్ సూప్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ పచ్చడి" - ఈ పద్ధతిలో పెడితే భలే రుచి!
మైదా, గోధుమపిండి లేకుండా ఉప్మా రవ్వతో "పూరీలు" - నూనె పీల్చకుండా చక్కగా పొంగుతాయి!