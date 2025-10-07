దూదిలాంటి మెత్తటి 'స్పాంజ్ దోసె'- ఇందులోకి "ఉల్లికారం" సూపర్ జోడి!
దోసెలను ఈ విధంగా చేసి చూడండి - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 7:10 PM IST
Soft Set Dosa Making : చాలా మంది దోసెలను ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో ఎక్కువగా మసాలా, ఆనియన్, ఉప్మా వేసి తింటుంటారు. కానీ ప్రతిసారీ ఇవే తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఈసారి వెరైటీగా స్పాంజ్ దోసెను ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇంట్లోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వీటిల్లోకి ఉల్లికారం లేదా ఏదైనా చట్నీతో కలిపి తీసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అంతే కాకుండా నాన్వెజ్ ప్రియులైతే చేపల పులుసు, చికెన్ గ్రేవీతో వీటిని తిన్నారంటే వావ్ అనాల్సిందే. మరి టేసీటేస్టీ ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ముల్లు లేకుండా "ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ" - పిల్లలకు ఇలా చేసి పెడితే ఇబ్బంది ఉండదు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉప్పుడు బియ్యం (ఇడ్లీ బియ్యం) - 2 కప్పులు
- మినపప్పు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- మెంతులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల ఉప్పుడు బియ్యం (ఇడ్లీ బియ్యం) తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి ఐదు గంటలు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా రెండు వేర్వేరు గిన్నెలు తీసుకొని ఒకదాంట్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు, మరోదాంట్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మెంతులు వేయాలి. వీటిల్లోకి సరిపడా నీళ్లు పోసి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఐదు గంటల తర్వాత ముందుగా మిక్సీజార్లో మెంతులు, మినపప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బియ్యం, కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తని పేస్టులా మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పిండిలోంచి కొద్దిగా పిండిని గిన్నెలో తీసుకొని తగినంతా ఉప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంటే పిండి పల్చగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్పై పాన్ పెట్టుకొని పిండిని గరిటెతో తీసుకొని పాన్పై అట్టు మాదిరిగా పోయాలి. ఆ తర్వాత అట్టు అంచుల చుట్టూ నూనె వేసుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే వేడివేడి స్పాంజ్ దోసెలు రెడీ అయినట్లే!
ఉల్లికారం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వెల్లుల్లి - 2
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - కొంచెం
- ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒకటిన్నర కప్పు
- కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఇందుకోసం మిక్సీజార్లో 12 వెల్లుల్లిరెబ్బలు, కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల కారం, చిన్న చింతపండు రెబ్బ వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో తీసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం తాలింపులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే ఉల్లికారం చట్నీ సిద్ధమైనట్లే!
- స్పాంజ్ దోసెల్లో ఉల్లికారం చట్నీ వేసి తిన్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది.
కరకరలాడే "కారం గులాబీలు" - ఇలా చేశారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
నోరూరించే "బచ్చలికూర పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు!