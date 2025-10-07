ETV Bharat / offbeat

దూదిలాంటి మెత్తటి 'స్పాంజ్ దోసె'- ఇందులోకి "ఉల్లికారం" సూపర్ జోడి!

దోసెలను ఈ విధంగా చేసి చూడండి - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!

Soft Set Dosa
Soft Set Dosa (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 7:10 PM IST

2 Min Read
Soft Set Dosa Making : చాలా మంది దోసెలను ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో ఎక్కువగా మసాలా, ఆనియన్, ఉప్మా వేసి తింటుంటారు. కానీ ప్రతిసారీ ఇవే తిన్నా బోర్​ కొడుతుంది. అందుకే ఈసారి వెరైటీగా స్పాంజ్ దోసెను ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇంట్లోనే వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. వీటిల్లోకి ఉల్లికారం లేదా ఏదైనా చట్నీతో కలిపి తీసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అంతే కాకుండా నాన్​వెజ్ ప్రియులైతే చేపల పులుసు, చికెన్ గ్రేవీతో వీటిని తిన్నారంటే వావ్ అనాల్సిందే. మరి టేసీటేస్టీ ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sponge Dosa
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉప్పుడు బియ్యం (ఇడ్లీ బియ్యం) - 2 కప్పులు
  • మినపప్పు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Sponge Dosa
మినపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల ఉప్పుడు బియ్యం (ఇడ్లీ బియ్యం) తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి ఐదు గంటలు నానబెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా రెండు వేర్వేరు గిన్నెలు తీసుకొని ఒకదాంట్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు, మరోదాంట్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మెంతులు వేయాలి. వీటిల్లోకి సరిపడా నీళ్లు పోసి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఐదు గంటల తర్వాత ముందుగా మిక్సీజార్​లో మెంతులు, మినపప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బియ్యం, కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తని పేస్టులా మిక్సీ పట్టాలి.
  • అనంతరం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పిండిలోంచి కొద్దిగా పిండిని గిన్నెలో తీసుకొని తగినంతా ఉప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంటే పిండి పల్చగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్​పై పాన్ పెట్టుకొని పిండిని గరిటెతో తీసుకొని పాన్​పై అట్టు మాదిరిగా పోయాలి. ఆ తర్వాత అట్టు అంచుల చుట్టూ నూనె వేసుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే వేడివేడి స్పాంజ్ దోసెలు రెడీ అయినట్లే!
Sponge Dosa
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)

ఉల్లికారం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • వెల్లుల్లి - 2
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - కొంచెం
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒకటిన్నర కప్పు
  • కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
Sponge Dosa
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఇందుకోసం మిక్సీజార్​లో 12 వెల్లుల్లిరెబ్బలు, కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల కారం, చిన్న చింతపండు రెబ్బ వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో తీసుకోవాలి.
Sponge Dosa
కారం (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం తాలింపులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే ఉల్లికారం చట్నీ సిద్ధమైనట్లే!
  • స్పాంజ్ దోసెల్లో ఉల్లికారం చట్నీ వేసి తిన్నారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది.

